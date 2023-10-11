В Израиле убит бывший советский ученый Сергей Гредескул

Tекст: Вера Басилая

Во время нападения ХАМАС Сергей Гредескул находился в доме с супругой, их убили во дворе, физику был 81 год, пишет «Московский комсомолец».

Сергей Андреевич Гредескул родился в 1942 году. Получил образование в Харьковском государственном университете и был учеником Евгения Лифшица.

С 1991 по 2012 годы был профессором в израильском Университете им. Бен Гуриона, в городе Беэр-Шева. Совместно с другим советским физиком-теоретиком – академиком АН СССР Ильей Лифшицем и Львом Пастуром написал монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем» и около ста научных статей. Лауреат Государственной премии Украинской Советской Социалистической республики.

В 1991 году, после развала СССР переехал в Израиль.