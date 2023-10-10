Опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.4 комментария
Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.4 комментария
Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.15 комментариев
Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.29 комментариев
Экс-советник главы Пентагона рассказал, как ВС России ликвидировали инструкторов ВСУ из Британии
По словам Макгрегора, Россия следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения, поэтому ВС России могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар, пишет Газета.ru.
Так были ликвидированы британские и натовские советники в 48 км от фронта, также были уничтожены несколько сотен солдат ВСУ.
Макгрегор отметил, что при пересечении границы Украины сразу попадаешь под наблюдение российской разведки.
На северном фланге у населенного пункта Бердичи прорвана оборона украинской стороны, ВС России вышли на окраины поселка и ведут бой, сообщается в Telegram-канале полка.
Украинские военные начали отступать. Также российские подразделения нанесли встречный удар с южного фланга Авдеевского направления. Отмечается, что все идет к образованию Авдеевского котла.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска улучшили позиции на Краснолиманском и Авдеевском направлениях.
По его словам, подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии и авиации отразили атаку двух групп пехоты ВСУ в направлении западнее Новодонецкого и четыре атаки в направлении Приютного, передает ТАСС.
Украинские войска понесли потери и отступили. Также Чехов уточнил, что около Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ.
Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы группировка «Восток» уничтожила минометный расчет противника севернее Никольского. Авиация и артиллерия поразили пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районах Урожайного и Новодонецкого, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и северо-западнее Никольского.
Ранее Чехов сообщал, что ВС России отразили атаки «Азова» (признана в России террористической организацией) на Краснолиманском направлении.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заметил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля
Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom отметил, что Зеленский «снял свой костюм Че-Гевары-Фиделя-Кастро» и больше не появляется в зеленом хаки. Теперь, как отметил эксперт, президент Украины ходит в черном, «как Джонни Кэш» (американский певец и композитор).
«Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», – передает РИА «Новости» слова Джонсона.
Теперь союзники на Западе, как уверен бывший аналитик ЦРУ, будут отдавать приоритет военной помощи Израилю. Тем временем зарубежные СМИ, по словам эксперта, стали забывать про киевский режим. «Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают», – резюмировал специалист.
Американист Малек Дудаков ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать, считает эксперт.
NBC: США намерены связать поддержку Израиля и Украины
Такая инициатива, по замыслу Белого дома, позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки Киева, передает Ura.ru со ссылкой на NBC.
Между тем накануне сообщалось, что Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Кроме того, в ближайшее время США планируют объявить о выделении дополнительной помощи.
«С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка», – указал Медведев в своем Telegram-канале, говоря о заявлениях Зеленского о том, что за движением ХАМАС якобы стоит Россия.
«Поэтому надо отвечать так: ИГИЛ (Исламское государство) – традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете. Украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ», – написал зампред СБ России.
По его словам, также надо писать, что ИГИЛ регулярно получает крупные спонсорские взносы от клики Зеленского, а также разнообразное оружие, которое украдено укронацистами из поставок НАТО. «Участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость», – заключил Медведев.
BI: Войска РЭБ России проводят искусные операции в зоне СВО на Украине
В статье Business Insider говорится, что Россия постоянно адаптирует тактику и совершенствует систему РЭБ, которая, согласно публикации, стала основной сферой инвестиций, передает «Вечерняя Москва».
По словам автора статьи, «электронная война», возможно, не так заметна, однако может во многом влиять на ход боя.
Со своей стороны полковник ВС США в отставке Джиан Джентайл заявил, что высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы и вертолеты Ка-52 ВС России играют большую роль в отражении попыток украинского контрнаступления.
Ранее СМИ писали, что Вооруженные силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против украинских войск и достигают успехов на поле боя.
Military Watch: В России увеличили производство успешно используемых на Украине Су-34М
В материале отмечается, что производство российского самолета, способного нести на себе «Кинжалы», увеличилось в четыре раза после успешных миссий на Украине, включая уничтожение американского ЗРК Patriot в мае 2023 года, передает РИА «Новости».
Также обозреватели заметили, что установка ракет на Су-34 революционизирует возможности истребителей этого класса.
Накануне входящая в Ростех объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.
Напомним, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Германский политолог Рар: Одновременная поддержка Германией Украины и Израиля спровоцирует недовольство в ФРГ
«Берлин, если поступит такая просьба из Вашингтона или Тель-Авива, будет оказывать военную помощь Израилю. Кроме того, американцы обяжут ФРГ продолжить поддержку Украины. Тем более что военные расходы Германии не достигли требуемых в НАТО 2% ВВП, поэтому «резерв» на финансирование боевых действий у страны есть», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Однако одновременная поддержка Израиля и Украины приведет к урезанию бюджета на социальные расходы. Такая мера спровоцирует недовольство граждан внутри Германии. Кроме того, усилятся голоса оппозиции, требующей прекращения военных поставок на Украину. Если через месяц контрнаступление ВСУ остановится, то канцлер Олаф Шольц может даже заговорить о необходимости дипломатического урегулирования конфликта», – отмечает он.
«Штрак-Циммерман одна из самых громких противников Москвы в Германии, Она считает, что Россия любой ценой должна проиграть на поле боя. Поэтому депутат Бундестага выступает против помощи Израилю. Вместе с тем она боится, что ФРГ будет поддерживать Тель-Авив в ущерб Украине», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, необходимо понимать, что в ФРГ достаточно большая доля исламского населения, которое поддерживает Палестину. Помощь Тель-Авиву вызовет уличные протесты или даже волнения внутри Германии. Аналогичная проблема сейчас стоит и перед Францией», – резюмировал Рар.
Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая представляет Свободную демократическую партию, выступила против оказания Германией военной помощи Израилю. Она заявила, что Тель-Авиву «не нужна военная поддержка» со стороны ФРГ. Однако он нуждается в солидарности со стороны международных организаций.
В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Тель-Авиву. «Первая партия дополнительных систем безопасности уже направлена Израилю», – отмечает он.
Кроме того, Кирби уточнил, что Вашингтон ожидает от Тель-Авива дополнительных запросов на военную помощь, которые США намерены удовлетворить «наилучшим образом». При этом Штаты пока не планируют размещать войска в Израиле.
На фоне эскалации палестино-израильского конфликта США также отправили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд». В ее состав также входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.
Напомним, Тель-Авив попросил у Вашингтона малокалиберные авиационные бомбы, боеприпасы для пулеметов и снаряды для системы ПРО «Железный купол». Как пишет Washington Post, эту просьбу следует рассматривать не как нехватку у Израиля противоракет, а как меру предосторожности в случае, если к конфликту присоединятся другие силы Ближневосточного региона.
Склад уничтожен в районе поселка Давыдов Брод, он принадлежал объединенной группировке ВСУ «Херсон», уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
У поселков Серебрянка (ДНР) и Одаровка (Запорожская область) уничтожены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка украинской национальной гвардии.
ПВО за сутки уничтожили 19 беспилотников у поселков Романовское, Червоногорка (Запорожская область), Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка (Херсонская область).
С начала СВО уничтожены: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7668 беспилотников, 441 ЗРК, 12 448 танков и других бронемашин, 1161 машина РСЗО, 6700 орудий полевой артиллерии и минометов.
G4Media: Зеленскому не разрешили выступить перед парламентом Румынии
Зеленский прибыл в Бухарест с официальным визитом, однако заседание парламента с его выступлением решили отменить, сообщили источники G4Media, передает RT.
В конце сентября Зеленского не допустили до выступления перед Конгрессом США, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что у законодателей не хватило на это времени.
Американист Дудаков: США не смогут одновременно удовлетворять военные потребности как Украины, так и Израиля
«Вероятность принятия единого пакета помощи для Израиля и Украины вполне реальна. Это стало бы своеобразным компромиссом между республиканцами и демократами, которые по-разному смотрят на возможность еще больших финансовых вливаний в ВСУ. Однако не исключаю, что договоренности будут достигнуты только на бумаге», – сказал американист Малек Дудаков.
«В реальности работать и с Украиной, и с Израилем одновременно будет невероятно трудно. США рискуют столкнуться с ситуацией, когда им придется выбирать более приоритетное направление помощи. Напомню, что на поддержку офиса Зеленского уже ушла серьезная часть ракет и снарядов из запасов Вашингтона», – подчеркивает он.
«К тому же обе страны отчаянно нуждаются в ракетах для систем ПВО. Это крайне важная статья помощи, в рамках которой не обойтись полумерами. Тель-Авив уже заявил о необходимости поставок боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны. Отказать ему будет трудно, и в этом случае поддержку недополучит Украина», – резюмирует Дудаков.
Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины. Об этом сообщает NBC. По замыслу Белого дома, инициатива позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки ВСУ.
Подчеркивается, что до сих пор остается неясным, сколько потребуется времени на то, чтобы объединить оба потока финансирования. Митч МакКоннелл, республиканец от штата Кентукки, в статье для The Wall Street Journal написал, что требования Тель-Авива «будут отличаться от потребностей ВСУ».
Кроме того, он добавил: в Белом доме считают, что поддержка Израиля не повлияет на продолжение поставок Украине. Тем не менее действующей администрации придется серьезно «пополнить запасы всего, что будет отправлено Тель-Авиву в ближайшем будущем».
Ранее Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет объявлено о выделении дополнительной поддержки.
По его словам, США намерены удовлетворить все нужды Израиля «наилучшим образом». Первая партия систем безопасности уже находится на пути к Тель-Авиву. При этом Вашингтон не планирует размещать войска на территории страны. Тем не менее в Штатах будут руководствоваться собственными интересами при рассмотрении данной возможности.
Кирби отметил, что государство делает все возможное для защиты собственных интересов в сфере национальной безопасности и выполнения обязательств по всему миру. С этой целью Вашингтон и направил авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.
Песков опроверг слова Зеленского о якобы желании России развязать войну на Ближнем Востоке
На вопрос о том, как в Кремле относятся к соответствующим заявлениям президента Украины, Песков ответил, что негативно. «Они (заявления Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) совершенно не имеют под собой никаких оснований», – приводит его слова ТАСС.
Между тем, по мнению политиков в разных странах и экспертного сообщества, радикальное палестинское движение ХАМАС получило оружие, которое применялось для атаки на Израиль, именно с Украины. Так, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявлял газете ВЗГЛЯД, что Украина могла стать источником поставок для боевиков ХАМАС.
В Кремле сообщали, что часть западных вооружений, направленных на Украину, распространилась по всему миру.
По словам Гросси, Зеленский лично обещал ему не обстреливать Запорожскую АЭС напрямую, сообщает The Guardian, передает РИА «Новости». Также украинский лидер сказал, что «все остальные варианты находятся на рассмотрении», добавил глава МАГАТЭ.
Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о трех неудачных попытках захватить Запорожскую АЭС.
Начальника Львовского областного военкомата на Украине уволили через месяц после назначения
Как сообщает издание Zaxid.net, причины увольнения Чаюка не разглашают, его перевели на должность замкомандира одной из воинских частей, передает ТАСС.
Кто теперь возглавит Львовский облвоенкомат, пока неизвестно.
Отмечается, что Чаюк был назначен начальником военкомата 4 сентября, до этого он занимал должность замкомандира Закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В апреле 2022 года указом президента Украины был награжден званием Героя Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.
Напомним, в июле глава Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) полковник Александр Тищенко заявил, что добровольно служить в ВСУ сейчас идут лишь 20% от необходимого количества военнообязанных.