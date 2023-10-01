Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил об уничтожении двух взводов ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Также были уничтожены две боевые бронированные машины «Козак». Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районе Чернещины Харьковской области. Кроме того, авиация нанесла 13 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ в районах Ивановки, Синьковки, Берестового, Кисловки.

В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-37, гаубицу «Мста-Б» и минометный расчет в районах населенных пунктов Песчаное, Крахмальное, Колодези, передает ТАСС.

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества, «нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация)». Украинские войска потеряли свыше 50 человек, передает РИА «Новости».

Кроме того, уничтожены украинские боевая бронированная машина и пикап, а также БПЛА «Лелека». Российская авиация нанесла удары по командно-наблюдательному пункту и пункту временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Торское.

Накануне сообщалось, что Киев потерял до 430 военных убитыми и ранеными, четыре бронемашины и два автомобиля на Донецком направлении.