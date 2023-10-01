Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
ВСУ за сутки потеряли более двух взводов пехоты на Купянском направлении
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил об уничтожении двух взводов ВСУ
За сутки потери вооруженных сил Украины на Купянском направлении составили свыше двух взводов пехоты, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Также были уничтожены две боевые бронированные машины «Козак». Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районе Чернещины Харьковской области. Кроме того, авиация нанесла 13 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ в районах Ивановки, Синьковки, Берестового, Кисловки.
В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-37, гаубицу «Мста-Б» и минометный расчет в районах населенных пунктов Песчаное, Крахмальное, Колодези, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества, «нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация)». Украинские войска потеряли свыше 50 человек, передает РИА «Новости».
Кроме того, уничтожены украинские боевая бронированная машина и пикап, а также БПЛА «Лелека». Российская авиация нанесла удары по командно-наблюдательному пункту и пункту временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Торское.
Накануне сообщалось, что Киев потерял до 430 военных убитыми и ранеными, четыре бронемашины и два автомобиля на Донецком направлении.