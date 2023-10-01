Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Сторонник помощи Украине заблокировал одобрение проекта бюджета в Сенате США
Демократ Беннет помешал ускоренному одобрению проекта бюджета в Сенате США из-за отсутствия в нем пункта о помощи Киеву
Американский сенатор-демократ Майкл Беннет препятствует ускоренному одобрению проекта продления финансирования федерального правительства США, так как в документе нет пункта о поддержке Украины, сообщают СМИ.
Ускоренное одобрение документа требует согласия всех сенаторов. Беннет – единственный, кто отказывается провести такую процедуру. Он настаивает, чтобы лидеры Сената взяли на себя обязательство в ближайшие дни принять отдельный проект помощи Украине, передает ТАСС со ссылкой на Punchbowl News.
Сейчас однопартийцы пытаются убедить его поддержать проект бюджета до полуночи. Сообщается, что лидеры Сената могут опубликовать заявление, в котором пообещают разработать проект оказания поддержки Украины.
Как сообщил журналист Эндрю Десидерио, некоторые сенаторы покинули здание Конгресса и отправились ужинать менее чем за пять часов до шатдауна, передает РИА «Новости».
Напомним, США грозит шатдаун (приостановка деятельности федерального правительства), если Конгресс не согласует новый бюджет до 1 октября. Помощь Украине вывели из документа, чтобы ускорить его одобрение в Конгрессе. Палата представителей США одобрила проект бюджета без помощи Украине.