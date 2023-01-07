Патриарх Кирилл назвал условия сохранения православия на Украине

Чтобы сохранить православие на Украине в нынешних условиях в стране придется идти на жертвы, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По словам патриарха, придется идти на жертвы, что является не добровольным жертвоприношением, а реакцией людей на вызов, который перед ними стоит.

«Будут украинцы мириться со сменой полов, будут мириться со всем этим нравственным релятивизмом, который стал частью культуры и политики западного мира? Если они согласны принять все это, они теряют свою идентичность, свою подлинность, перестают быть святой землей», – передает РИА «Новости» его слова, сказанные в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, сейчас идет речь о борьбе с Православной церковью. Патриарх Кирилл добавил, что верит в силу духа православного украинского народа, который в своей вере мужественен и эмоционален.

Патриарх указал, что за призывами демократизировать, вестернизировать страну стоят и стоит вопрос смены полов, критического отношения к религии и многое, что сейчас сопровождает дехристианизацию западного общества.

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник ранее заявил, что захват Киево-Печерской лавры раскольничьей «Православной церковью Украины» с помощью киевского режима обернется новыми захватами церквей, грабежеми и насилием.

Ранее глава раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что Киево-Печерская будет принадлежать ПЦУ, а позже в организации разрешили провести службу 7 января, но на входе проверяли документы.