Мирошник: Захват лавры в Киеве обернется новой волной насилия и унижений

Пробный захват лавры раскольничьей «Православной церковью Украины» с помощью киевского режима повлечет за собой новые случаи грабежей и насилия, заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Захват главной святыни Украины, Киево-Печерской лавры, прошел под формулировкой «возврат государству», написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, после такого все основные храмы УПЦ по графику будут захвачены силовыми структурами офиса президента Украины. Происходящее он назвал разворачивание процесса расправы над «русской церковью».

Экс-посол заявил, что после разграбления наступит этап активного преследования священнослужителей.

«Обойдется ли без крови? Не уверен. Но без жестокости и унижения, точно не обойдется», – заключил он.

Ранее глава раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что Киево-Печерская, а также Почаевская лавры будут принадлежать ПЦУ. Позже сообщалось, что раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) разрешили провести службу на Рождество в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. В результате служба была проведена утром 7 января.