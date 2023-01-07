Украинская полиция проверяет документы у входа в Киево-Печерскую лавру

Полиция Украины и Национальная гвардия у Киево-Печерской проверяет на входе документы у всех желающих попасть на рождественскую службу, сообщают украинские СМИ.

«У входа в Лавру уже полно людей. Полицейские у всех проверяют документы», – говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания «Киев сейчас», передает РИА «Новости».

Начало службы в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры в 9.00 (10.00 мск).

Ранее сообщалось, что раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) разрешили провести службу на Рождество в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.