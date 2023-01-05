Спикера Палаты представителей США не смогли избрать в пятом туре

Пятый тур выборов спикера Палаты представителей США завершился безуспешно

В Палате представителей Конгресса США прошел уже пятый тур голосования за нового спикера, но, как и в предыдущих четырех, выбрать его не удалось.

Лидер республиканцев Кевин Маккарти набрал 201 голос из необходимых 218. Часть Республиканской партии выступает против его кандидатуры и голосует за альтернативного кандидата – Байрона Дональдса (получил 20 голосов республиканцев). Республиканка Виктория Спартц, уроженка Украины, воздержалась. Кроме того, все демократы в Палате представителей проголосовали за своего однопартийца Хакима Джеффриса. который набрал 212 голосов, передает ТАСС.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил: «Мы видим то, что мир видит: наши демократические институты за работой». Он сказал, что «демократия не всегда происходит без сложностей», передает РИА «Новости».

Президент США Джо Байден отметил, что в новый состав Палаты представителей впервые вошел бывший член городского совета Цинциннати Грэг Лэндсман, который сейчас тоже «разбирается с попытками определить нового спикера». «Желаю ему много удачи. Он может стать первым новичком, когда-либо избранным спикером Палаты представителей», – пошутил Байден.

Напомним, Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера. Трамп поддержал кандидатуру Маккарти. Байден назвал позором затянувшийся процесс избрания.