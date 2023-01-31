Путин поручил сократить отставание от среднемирового уровня по применения роботов

Названы возможные варианты ответа Ирана на агрессивную риторику Киева

Эксперт Лямин: Заявления Киева провоцируют Иран на жесткие меры

Тегеран может ограничиться лишь понижением дипломатического статуса отношений с Киевом. Но если будет доказана причастность Украины к атаке в Исфахане, не исключен и военный сценарий, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Юрий Лямин. Ранее стало известно, что Иран может изменить позицию по конфликту на Украине в связи с заявлениями Киева.

«Ответ Ирана во многом зависит от результатов расследования инцидента в Исфахане. Но некоторые представители украинской власти уже успели сделать настолько жесткие заявления, что Тегеран их вряд ли забудет», – сказал старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин.

«Иран крайне раздражен сложившейся ситуацией. В принципе, в данный момент вполне вероятен демарш в дипломатической сфере – уровень двусторонних отношений Киева и Тегерана может быть понижен. Допускаю, что дело может дойти до полного разрыва диалога», – отмечает эксперт.

«Возможна и интенсификация связей с Россией. Однако Иран вряд ли будет афишировать взаимодействие с Москвой ради того, чтобы насолить Украине. Великие дела любят тишину. Особенно учитывая, что наши отношения с Тегераном сейчас на достаточно высоком уровне», – подчеркивает собеседник.

«Если допустить, что по результатам расследования выяснится реальная причастность Киева к событиям в Исфахане, то можно говорить о более жестких мерах ответа, вплоть до военной атаки. Теоретически баллистические ракеты Ирана достают до территории Украины. При этом снаряды пролетают над суверенным воздушным пространством Турции, поэтому ее разрешение не потребуется», – акцентирует Лямин.

«Более того, Иран – очень решительный актор, который привык остаивать свои интересы. И для него будет важно проявить всю свою военную мощь самостоятельно. Поэтому за помощью к России в вопросе, например, согласования выхода в Каспийское море обращаться Тегеран также не станет», – рассуждает эксперт.

Резюмируя, Лямин отметил, что «у Ирана богатый опыт использования баллистических ракет». Он также напомнил о поражении военных баз США в Ираке.

Ранее стало известно, что власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны республики в Исфахане.

Издание Nur News приводит слова анонимного иранского источника о том, что высказывания Подоляка может быть расценено как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Собеседник также напомнил, что Тегеран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога.

Кроме того, в понедельник МИД Исламской Республики вызвал посла Украины в связи с высказываниями Михаила Подоляка. Напомним, он заявил, что по территории Ирана можно было бы нанести удары за то, что Тегеран оказывает помощь России.

В ночь на воскресенье в иранском городе Исфахане прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США провоцируют войну против важного партнера России.

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