Служившего во Французском иностранном легионе россиянина осудили за попытку вступить в ВСУ

Вынесен приговор россиянину Максиму Дмитриенко, служившему во Французском иностранном легионе, его осудили в Лефортовском суде за попытку уехать на Украину и вступить в вооруженное формирование для боевых действий против России.

Дмитриенко признан виновным по статье «Попытка участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России», передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года с ограничением свободы сроком на год. Два года он проведет в тюрьме, следующие два – в колонии строгого режима.

Ранее в январе в Твери ФСБ выявила местного жителя, планировавшего вступить в одно из подразделений ВСУ.