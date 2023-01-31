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Служившего во Французском иностранном легионе россиянина осудили за попытку вступить в ВСУ
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Вынесен приговор россиянину Максиму Дмитриенко, служившему во Французском иностранном легионе, его осудили в Лефортовском суде за попытку уехать на Украину и вступить в вооруженное формирование для боевых действий против России.
Дмитриенко признан виновным по статье «Попытка участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России», передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года с ограничением свободы сроком на год. Два года он проведет в тюрьме, следующие два – в колонии строгого режима.
Ранее в январе в Твери ФСБ выявила местного жителя, планировавшего вступить в одно из подразделений ВСУ.
Макфол поставил перед Зеленским условие для поставок оружия
Экс-посол США в России Макфол предложил Западу подписать договор с Зеленским о ненападении на Россию
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В обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs написал, что Соединенные Штаты и союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы, а взамен Зеленский может подписать юридическое соглашение, что не будет использовать это оружие для нанесения ударов по целям в России, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может.
Генерал рассказал, как украинские спецслужбы вербуют российских детей
Генерал МВД: Повредивших ж/д пути школьников завербовали украинские спецслужбы
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«В структуре центров информационно-психологических операций (ЦИПСО) Сил специальных операций ВСУ есть специальные группы сотрудников, объектом внимания которых являются, в основном, подростки и молодежь», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя задержание школьников за повреждение железнодорожных путей в Подмосковье по заданию из мессенджера.
В пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области сообщили, что сотрудники задержали троих учеников восьмого класса из Чехова, которые повредили железнодорожные пути в Подмосковье. Школьники осуществили данное деяние, следуя заданиям неизвестных из мессенджера Telegram, в надежде получить за это денежное вознаграждение.
«Основная версия в таких случаях – это работа спецслужб небезызвестного государства. В структуре центров информационно-психологических операций (ЦИПСО) Сил специальных операций ВСУ есть специальные группы сотрудников, объектом внимания которых являются, в основном, подростки и молодежь. Они готовят многочисленные вещи такого рода», – говорит Ворожцов.
По его словам, со стороны Украины идет как широкая рассылка в различных мессенджерах, так и личная переписка с теми, кто «засветился» в социальных сетях своими высказываниями, поведением и так далее. Выявить и доказать подлинный источник происхождения чаще всего невозможно.
«Мы в принципе легко узнаем заказчика. Волшебных способов, чтобы уберечь наших детей от вербовки «неизвестных из мессенджеров» нет. Здесь необходим только контроль родителей, воздействие друзей, близких и профилактическая работа правоохранительных органов и спецслужб. Больше в этом случае ничего не придумаешь», – заключил собеседник.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала об открытом Telegram-канале, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции.
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Стало известно об уничтожении под Артемовском главы украинских националистов Пальчика
Знай.ua: Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском
Под Артемовском (Бахмутом) уничтожен бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО* (признана экстремистской организацией и запрещена в России), нацист Валерий Пальчик, сообщили местные СМИ.
Украинское издание Знай.ua. сообщило, что Валерий Пальчик погиб в боях под Артемовском, командир нацистов участвовал в войне в Приднестровье, участник кавказских войн на стороне Грузии, передает РИА «Новости».
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный доклад Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге сообщили, что ВСУ понесли серьезные потери у Артемовска.
В Иране пригрозили Киеву изменением подхода к конфликту на Украине
Nur News: Иран может изменить подход к конфликту на Украине в случае отсутствия опровержения Киева об атаке в Исфахане
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Власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны республики в Исфахане, сообщил портал Nur News.
По словам неназванного иранского чиновника, если заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Ирана не будут скорректированы официальными властями этой страны, это может привести к реакции Ирана, передает ТАСС.
Источник портала напомнил, что Иран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога. В Тегеране также отметили, что правительство Украины так и не предоставило каких-либо документов, подтверждающих утверждения о том, что Иран якобы оказывал поддержку России оружием.
Источник портала расценил высказывания Подоляка как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Неназванный иранский чиновник предупредил, что акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изменения позиции Ирана относительно конфликта на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению Киева.
Напомним, в ночь на воскресенье в иранском городе Исфахан прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США провоцируют войну против важного партнера России.
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Шольца вывел из себя вопрос о поставках истребителей Киеву
Welt: Шольц продемонстрировал раздражение после вопроса о поставках истребителей Киеву
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Канцлер Германии Олаф Шольц буквально вышел из себя, продемонстрировав явное раздражение, после вопроса журналистов о поставках Киеву истребителей, заданного ему во время посещения Чили в рамках турне по странам Латинской Америки, сообщила газета Welt.
По ее информации, Шольца попросили прокомментировать слова сопредседателя входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскии Эскен о поставках Украине немецких боевых самолетов, на что он ответил, что в таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, и этим все сказано, передает ТАСС.
При этом канцлер, как пишет газета, не назвал имени Эскен, однако было ясно, кого он имел в виду. «Все уже сказано по этому поводу. И мной тоже», – заключил канцлер.
После дебатов о поставках боевых танков Киеву Шольц, как замечает Welt, стремится любой ценой избежать последующих дискуссий об отправке на Украину истребителей. Также он указал, что он и президент США Джо Байден исключили введение «бесполетных зон» в самом начале конфликта, «потому что это привело бы к прямой конфронтации между Россией и НАТО».
Ранее Шольц заявил, что дебаты о новых вооружениях для Украины подрывают доверие граждан Германии к уже принятым решениям властей.
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На Украине конфисковали 870 тыс. долларов у предпринимателя из России
Генпрокуратура Украины конфисковала 870 тыс. долларов у предпринимателя из России
На Украине арестовали 32 млн гривен (870 тыс. долларов) на счетах предприятия по производству алюминиевого сырья, принадлежащего российскому предпринимателю, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
Имя предпринимателя в офисе не назвали, но отметили, что против него ранее были введены санкции. Также киевские власти заявляли о планах конфисковать активы Олега Дерипаски. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы, передает ТАСС.
Ранее по ходатайству прокуратуры было арестовано имущество того же предприятия, в том числе 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники.
Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината.
В Турции предрекли поражение США на Украине
Обозреватель Sabah Тутар: К поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии и Ираке добавится Украина
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К поражениям Соединенных Штатов в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке, судя по всему, добавится Украина, выразил уверенность обозреватель Sabah Берджан Тутар.
По мнению автора статьи, основной причиной, по которой американская армия не может победить ни в одном из конфликтов со времен Второй мировой войны, заключается в том, что США стремятся трансформировать «побежденных». Журналист выразил уверенность, что Соединенные Штаты в некотором смысле хотят невозможного, поэтому из каждой войны, в которую США вступают, они выходят с поражением, передает РИА «Новости».
Обозреватель подчеркнул, что американские политики не обладают достаточной информацией о странах, которым противостоят. Зачастую ситуация для США усугубляется отсутствием стратегического планирования и непониманием картины мира в целом, констатируется в статье.
Автор материала привел в пример таких американских президентов, как Джон Кеннеди, Линдон Джонсон и Ричард Никсон, возглавлявших США во время войны во Вьетнаме, в которой Соединенные Штаты потерпели величайшее поражение. Журналист выразил уверенность, что все эти американские лидеры были крайне мало осведомлены об отношениях между Вьетнамом, Советским Союзом и Китаем. По его словам, аналогичным образом после терактов 11 сентября выяснилось, что лишь немногие американцы понимают разницу между суннитами и шиитами.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какое отношение к Украине имеет поражение США во Вьетнаме.
Эксперт объяснил планы Минобороны взять на обеспечение добровольческие отряды
Эксперт Онуфриенко: Минобороны решит назревшие вопросы в отношениях с добровольцами
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Минобороны делает первые шаги по встраиванию добровольческих структур в общую военную систему России. Но впереди предстоит большая работа над тем, чтобы сделать это эффективно, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что Минобороны планирует взять на обеспечение добровольческие военные формирования.
«Это позволит нам решить часть вопросов, связанных со снабжением добровольцев боеприпасами, техникой, топливом и так далее. Они нуждаются, например, в бронетехнике, артиллерии, авиации. И правильно, что такие задачи будет решать непосредственно Минобороны», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Абсолютно назревшее решение связано и с оказанием медицинской помощи добровольцам. Помимо этого, было бы правильным продолжить уравнение статуса военнослужащих и добровольцев в части прав на меры социальной поддержки и различные льготы», – отметил собеседник.
«Кроме того, необходимо, чтобы Минобороны урегулировало вопросы боевого взаимодействия регулярных подразделений и добровольческих формирований. Здесь пока что есть загвоздки», – полагает эксперт.
«Вместе с тем глобальных проблем со снабжением добровольцев обмундированием и продуктами питания нет. Зачастую их в кратчайшие сроки удовлетворяют волонтеры, кураторы или руководители соответствующих ЧВК», – отметил он.
«Также в этом решении прослеживается желание аккуратно встроить добровольцев в общую военную систему России. С точки зрения осуществления управленческих функций это логично, поскольку позволит достичь лучшей синхронизации и эффективности действий», – считает Онуфриенко.
Ранее стало известно о подготовке проекта приказа Министерства обороны РФ, согласно которому ведомство берет на себя обеспечение добровольческих формирований.
Согласно документу, добровольческие формирования будут обеспечиваться в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил соответствующими службами воинских частей, которым приданы добровольческие формирования. В приказе отмечается, что инвентарное имущество не переходит в личную собственность добровольцев и подлежит сдаче на вещевой склад воинской части.
Медицинская помощь добровольцам оказывается в «военно-медицинских подразделениях, частях и организациях». Также предусмотрена эвакуация добровольцев самолетами и вертолетами ВКС России в лечебные учреждения при необходимости.
Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.
Напомним, соответствующую инициативу внесли 3 ноября в Госдуму 270 депутатов и группа сенаторов, в том числе спикер СФ Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
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Украинский комбат назвал «сущим адом» бои под Артемовском
Комбат Назаренко: Под Артемовском сущий ад
Ситуация в районе Артемовска (украинское название Бахмут) сложная, уже полгода там идут ожесточенные бои, заявил заместитель командира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.
По словам Назаренко, уже полгода под Артемовском творится «сущий ад», каждый день и каждый час идет тяжелый перманентный бой, а его батальон в боях за город «несет огромные потери», передает РИА «Новости».
«Когда я слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?» – заявил Назаренко.
Ранее украинские и американские чиновники сообщили, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским представители американской администрации уговаривали его отвести войска из Артемовска (Бахмута).
В Британии назвали сроки поставки танков Challenger на Украину
Глава Минобороны Британии: Танки Challenger могут прибыть на Украину до лета
Британские танки Challenger могут прибыть на передовую на Украину до лета, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
При этом на первом этапе необходимо обучить военных работе на танках, а затем – умению взаимодействовать с другими подразделениями, чтобы совместно вести бой, передает РИА «Новости».
Только после этого танки прибудут на передовую, заявил Уоллес. Это может произойти в мае или ближе к Пасхе.
Напомним, Британия первой из стран Запада объявила о том, что передаст Украине основные боевые танки. 14 танков Challenger 2, которые планируется отправить на Украину до конца марта.
Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы к Артемовску, Угледару и Марьинке
Врио главы ДНР Пушилин заявил о переброске резервов ВСУ на артемовское, угледарское и марьинское направления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают перебрасывать резервы на артемовское, угледарское и марьинское направления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в эфире Первого канала, что продолжается переброска резервов, каких-то дополнительных сил ВСУ на артемовском, угледарском и на марьинском направлениях. Он также отметил, что на этих направлениях борьба идет буквально за каждый метр, несмотря на некоторые продвижения российских сил, передает ТАСС.
Ранее в понедельник военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Украина усиливает боевые группировки в Артемовске (Бахмуте) и в Угледаре. Кроме того, в понедельник Пушилин сообщал, что российские войска закрепились в восточной части Угледара, а в Артемовске продолжаются ожесточенные бои.
Названы возможные варианты ответа Ирана на агрессивную риторику Киева
Эксперт Лямин: Заявления Киева провоцируют Иран на жесткие меры
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Тегеран может ограничиться лишь понижением дипломатического статуса отношений с Киевом. Но если будет доказана причастность Украины к атаке в Исфахане, не исключен и военный сценарий, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Юрий Лямин. Ранее стало известно, что Иран может изменить позицию по конфликту на Украине в связи с заявлениями Киева.
«Ответ Ирана во многом зависит от результатов расследования инцидента в Исфахане. Но некоторые представители украинской власти уже успели сделать настолько жесткие заявления, что Тегеран их вряд ли забудет», – сказал старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин.
«Иран крайне раздражен сложившейся ситуацией. В принципе, в данный момент вполне вероятен демарш в дипломатической сфере – уровень двусторонних отношений Киева и Тегерана может быть понижен. Допускаю, что дело может дойти до полного разрыва диалога», – отмечает эксперт.
«Возможна и интенсификация связей с Россией. Однако Иран вряд ли будет афишировать взаимодействие с Москвой ради того, чтобы насолить Украине. Великие дела любят тишину. Особенно учитывая, что наши отношения с Тегераном сейчас на достаточно высоком уровне», – подчеркивает собеседник.
«Если допустить, что по результатам расследования выяснится реальная причастность Киева к событиям в Исфахане, то можно говорить о более жестких мерах ответа, вплоть до военной атаки. Теоретически баллистические ракеты Ирана достают до территории Украины. При этом снаряды пролетают над суверенным воздушным пространством Турции, поэтому ее разрешение не потребуется», – акцентирует Лямин.
«Более того, Иран – очень решительный актор, который привык остаивать свои интересы. И для него будет важно проявить всю свою военную мощь самостоятельно. Поэтому за помощью к России в вопросе, например, согласования выхода в Каспийское море обращаться Тегеран также не станет», – рассуждает эксперт.
Резюмируя, Лямин отметил, что «у Ирана богатый опыт использования баллистических ракет». Он также напомнил о поражении военных баз США в Ираке.
Ранее стало известно, что власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны республики в Исфахане.
Издание Nur News приводит слова анонимного иранского источника о том, что высказывания Подоляка может быть расценено как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Собеседник также напомнил, что Тегеран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога.
Кроме того, в понедельник МИД Исламской Республики вызвал посла Украины в связи с высказываниями Михаила Подоляка. Напомним, он заявил, что по территории Ирана можно было бы нанести удары за то, что Тегеран оказывает помощь России.
В ночь на воскресенье в иранском городе Исфахане прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США провоцируют войну против важного партнера России.
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Макрон не исключил возможности поставок Украине самолетов
Президент Франции Макрон не исключил возможности поставок Украине самолетов
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов.
После переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Макрон в ответ на вопрос о возможных поставках самолетов Украине заявил, что ничего не исключает, но при соблюдении трех критериев, передает РИА «Новости».
Президент Франции уточнил, что первый критерий – полезность таких поставок для украинской армии, в частности с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй критерий, по словам Макрона, заключается в том, чтобы поставки не приводили к эскалации. Он подчеркнул, что поставляемое оружие, не должно затрагивать российскую территорию, а должно защищать Украину. Третий критерий, по словам Макрона, состоит в том, чтобы эти поставки не ослабляли обороноспособность Франции, передает ТАСС.
Президент Франции выступил с утверждением, что все эти три критерия якобы были соблюдены, когда Париж решил поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC. Макрон заявил, что именно так Франция будет продолжать работу в координации со своими партнерами. Он подчеркнул, что ничто не запрещено, но необходимо соблюдать эти три принципа, при этом необходимо рассматривать каждый конкретный случай в отдельности.
Напомним, как сообщал французский новостной канал BFM со ссылкой на неназванный источник в правительстве страны, между Киевом и Парижем начались переговоры относительно возможности поставок Украине самолетов «Мираж 2000» (Mirage). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Франция хочет отдать Украине летающее старье.
Украинскому футболисту пришлось извиняться за объятия с Головиным
Украинского футболиста Малиновского принудили извиняться за объятия с российским игроком Головиным
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Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский принес извинения за то, что после матча 20-го тура чемпионата Франции обнял российского игрока «Монако» Александра Головина.
Малиновский в Instagram* (запрещен в России, принадлежит экстремистской Meta*) написал, что извиняется перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако» (Головина). «Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки жмут друг другу руки, и я чисто машинально это сделал», – добавил он, передает РИА «Новости».
По его словам, в индивидуальном виде спорта он бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку он полностью поддерживает отстранение россиян от международных соревнований.
Эпизод произошел в субботу, когда «Марсель» сыграл с «Монако» вничью со счетом 1:1. Украинские СМИ раскритиковали поступок Малиновского и рекомендовали извиниться за него.
В августе прошлого года украинским спортсменам на Олимпиаде запретили быть рядом с российскими коллегами и флагом Олимпийского комитета России в ходе Игр в Китае.
В 2021 году украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих.
На Украине признались в неспособности противостоять иранским ракетам
Игнат: Украина не сможет противостоять иранским баллистическим ракетам
Украина не располагает средствами, которые могли бы противостоять иранским баллистическим ракетам, заявил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, Россия по-прежнему готова получать иранские беспилотники и баллистические ракеты Fateh и Zolfaghar, которым Украине нечего противопоставить, а для победы над баллистическими угрозами Киеву нужны французские системы ПВО SAMP/T и американские Patriot PAC-3, передает РИА «Новости».
Напомним, ракеты украинских ПВО уже неоднократно становились причинами разрушений жилых домов и гибели мирных жителей на самой Украине. Более того, украинские ракеты падают на территории Молдавии и Белоруссии, а в Польше в результате падения украинской ракеты погибли два человека.