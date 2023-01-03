Путин сообщил о высоком уровне партнерства России и Казахстана в беседе с Токаевым

Путин и Токаев в поздравлении с Новым годом отметили высокий уровень партнерства стран

Российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравили друг друга с Новым годом и отметили высокий уровень отношений стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что главы стран обсудили вопросы взаимодействия в сфере ТЭК, после чего было условлено о координации по линии правительств и профильных структур, передает РИА «Новости».

Также Токаев поблагодарил за теплый прием в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26-27 декабря 2022 года.

Кроме того, в пресс-службе президента Казахстана отметили, что во время телефонного разговора главы государств обменялись поздравлениями по случаю Нового года и выразили готовность продолжать дальнейшее сотрудничество.

Ранее Владимир Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. Соответствующий список был размещен на сайте Кремля. В обращении в лидерам постсоветского пространства Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление связей.

Политолог предположил, что отсутствие поздравлений Кремля в адрес Меркель и Байдена означают, что Путин поздравил только тех лидеров стран, с которыми еще можно иметь дело.