Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом

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30 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 14:19  |  vz.ru
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Как Россия будет пробивать потолок цен на нефть

Россия ответила на абсурдные меры ЕС по нефтяному потолку цены Егор Алеев/ТАСС
«Нелегитимные, абсолютно абсурдные меры». Такими словами представитель Кремля Дмитрий Песков описал «так называемый потолок цен» на российскую нефть, введенный Евросоюзом. В ответ указом президента России поставка нефти на данных условиях сделана невозможной. По каким правилам будут продаваться российская нефть и нефтепродукты? Подробности...
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Россия добилась в 2022 году исторически значимых результатов

Население России увеличилось на пять миллионов человек, что крайне важно для будущего страны Алексей Майшев/РИА Новости
В 2022 году территория Россия приросла новыми регионами, Азовское море стало внутренним, а численность населения страны выросла на пять миллионов человек. При этом российское общество, по данным социологов, стало более сплоченным вопреки ожиданиям Запада. Каких еще важных результатов добилась Россия в уходящем году?  Подробности...
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Создание подводного флота возвращается к темпам советского времени

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» стал новогодним подарком для ВМФ России Пресс-служба "Севмаш"/ТАСС
ВМФ пополнился сразу тремя боевыми кораблями, в том числе атомным подводным крейсером «Генералиссимус Суворов». Эта подлодка модернизированной серии проекта 955А («Борей-А»). Одновременно в Северодвинске спущен на воду подводный крейсер этой же серии «Император Александр III». Во сколько обошлось стране создание этих кораблей и почему это было критически необходимым? Подробности...
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Новую войну за Косово отменили только на время

Еще накануне все силовики Сербии и Косово находились в режиме полной боевой готовности REUTERS
Вооруженные силы Сербии выведены из режима полной боевой готовности, на севере Косова разбирают баррикады, кризис как будто бы разрешен. Но это только отсрочка новой войны, если не будет обезврежена мина замедленного действия, заложенная США под Балканы, а американских солдат не изгонят из «порохового погреба Европы».  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Россия выстояла без уехавших

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Отъезд сотен тысяч людей не отразился заметным образом на стране. А ведь в их числе было немало высококвалифицированных специалистов, которые, вероятно, много о себе думали: мол, без нас здесь всё рухнет. Как бы не так. Даже пробки в Москве не рассосались. Подробности...

Мифы, не пережившие 2022 год

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Отрицательный результат – это тоже результат. И уходящий год неимоверно нас обогатил, отправив на свалку множество идей, оказавшихся лишь мифами. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Старый мировой порядок умер

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас страны Запада превращают себя в военный лагерь, противостоящий остальному человечеству. Единственный инструмент, оставшийся в 2022 году у США и Европы – это принуждение и запугивание. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Сто лет назад родился СССР

Войны не будет, сербы расходятся

В КНР отчитали США за Россию и Германию

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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Насколько успешным для вас был 2022 год?
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  • Затрудняюсь ответить
Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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    кураторы Киева


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    неизбежный ответ


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    потеря капиталов


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    год золотого медведя


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    поражает воображение


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    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?

    Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом

    30 декабря 2022, 14:14

    Текст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом мировых лидеров, среди которых турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад и другие.

    Президент России тепло поздравил с наступающим Новым годом турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин обратил внимание на динамичное развитие взаимовыгодных связей между Россией и Турцией, невзирая на сложную международную обстановку, говорится в тексте поздравления на сайте Кремля.

    Он указал, что в 2022 году удалось «существенно расширить двустороннее сотрудничество во многих сферах, успешно реализуются крупнейшие совместные проекты: возведение атомной электростанции «Аккую» и создание в Турции регионального газового хаба». Также Путин отметил, что странам удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса российско-турецкого сотрудничества на благо народов, в интересах безопасности на Евразийском континенте.

    В поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России Владимир Путин подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному сирийскому народу – мира и благополучия.

    Также глава государства направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, «подчеркнув, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения между странами сохранили позитивную динамику». Он подтвердил настрой на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

    Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
    Путин запретил поставлять нефтепродукты вводящим потолок цен странам
    		    27 декабря 2022, 19:15
    Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.

    Указ вводится «в связи с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленными на установление предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты, говорится в документе.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе вводится запрет на поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены, передает ТАСС.

    Поставки в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны только на основании спецрешения президента РФ.

    Указ начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Отслеживание исполнения указа возложено на Минэнерго.

    Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам.

    Потолок цен на нефть от Евросоюза вступил в силу 5 декабря. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили страны G7 и Австралия.

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    Коментарии (53)
    Путин дополнил контрсанкции повышенными пошлинами
    Путин дополнил контрсанкции повышенными ставками таможенных пошлин
    		    29 декабря 2022, 18:12
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада.

    В их число вошли повышенные ставки таможенных пошлин. Речь идет о введении повышенных таможенных пошлин как на вывоз, так и на ввоз в Россию определенной продукции. Ее перечень должен быть утвержден правительством, передает ТАСС.

    Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

    В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.

    Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.

    Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России. Между тем в Британии призвали европейские страны признать ошибочность санкций против России. Кроме того, Западу предсказали внутренние конфликты из-за санкций против Москвы.

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    Путин поговорил с девочкой из Запорожской области, чье желание он выбрал на «Елке желаний»

    27 декабря 2022, 14:28

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко, ее мечту он выбрал на «Елке желаний».

    После переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин связался с девочкой, которая на открытке указала просьбу побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза, сообщает РИА «Новости».

    Президент поинтересовался, понравилось ли девочке в доме Деда Мороза, в Крыму, чем ее там угощали, передает RT в Telegram-канале.

    «Сашенька, маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже (подарок), я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь?», – спросил Путин.

      

    Напомним, Путин ежегодно участвует в «Елке желаний». В прошлом году Путин исполнил желания трех ребят: Марк из Подмосковья получил на Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и посетил академию Игоря Крутого, Осор из Бурятии сходил на экскурсию в пожарную часть Улан-Удэ и получил форму пожарного, а Таня из Ставрополя смогла увидеть шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

    Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных людей: это и рядовые граждане, и первые лица государства.

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    Синоптики пообещали рекорд 1 января в Москве и Петербурге
    Гидрометцентр: В Москве и в Петербурге 1 января будет плюс пять градусов тепла
    		    29 декабря 2022, 12:28
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    В первый день 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге воздух будет прогреваться до плюс пяти градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Глава Гидрометцентра заявил, что ранее температурный рекорд был зарегистрирован 1 января 1973 года, он составлял плюс 4,2 градуса. По его словам, в 2023 году прогнозируется плюс 3-5 градусов в столице, а по до плюс 6 градусов, передает ТАСС.

    По словам Вильфанда, в Санкт-Петербурге рекордное значение было зафиксировано в 2017 году – плюс 4,5 градуса, большая вероятность, что температура 1 января 2023 года приблизится или превзойдет этот рекорд.

    По данным Гидрометцентра, в Северной столице прогнозируется около 4 градусов и выше в воскресенье, высокую температуру в Москве и Петербурге обусловит циркуляция очень теплых воздушных масс с южных акваторий Атлантического океана и даже северных регионов Африки.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го в Москве будет теплая погода с большим количеством снега.

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    Приостановлена публикация деклараций чиновников о доходах на время СВО

    29 декабря 2022, 18:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Декларации чиновников о доходах, расходах и другая информация об их имуществе не будут публиковаться на время спецоперации на Украине, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    В период СВО и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах, предоставление таких данных СМИ для опубликования не осуществляется, говорится в документе, передает ТАСС.

    Также от декларирования доходов и расходов временно освобождены военнослужащие – участники специальной военной операции и чиновники, командированные в новые регионы РФ.

    Напомним, в 2022 году чиновники уже публиковали свои сведения о доходах. Глава государства публиковал их в конце марта.

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    Путин отменил визит в Псков из-за нелетной погоды
    		    28 декабря 2022, 13:25
    Фото: pskov.ru
    Текст: Алексей Дегтярев

    Визит президента Владимира Путина в Псков в среду отменен из-за непогоды, которая не позволила направить самолет в этот город, глава государства проведет мероприятие в формате видеоконференции из Петербурга, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «В итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер» в Псковской области», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По словам представителя Кремля, на предприятии откроют выпуск полимеров, необходимых в фармацевтической промышленности, в изготовлении медицинских препаратов, в пищевой промышленности и в производстве непищевой упаковки.

    Также во время видеоконференции глава Минпромторга Денис Мантуров расскажет о производстве малотоннажной и среднетоннажной химической продукции.

    Кроме того, запланировано выступление начальства компании «Титан-Полимер».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин хотел сам присутствовать при запуске, «но хорошо, что можно оперативно наладить видео-конференц-связь».

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    Путин по видеосвязи открыл завод «Титан-Полимер» в Псковской области
    Путин заявил о роли завода «Титан-Полимер» в импортозамещении

    28 декабря 2022, 16:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Старт работы предприятия «Титан-Полимер» поспособствует усилению российского промышленного суверенитета и поможет в импортозамещении, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сейчас запускают это современное предприятие, тем самым укрепляют промышленный суверенитет России», – заявил глава государства во время видеосвязи на открытии завода в Псковской области, передает РИА «Новости».

    По его словам, проектная мощность завода составляет около 72 тыс. тонн полимеров в год, такая продукция нужна в фармацевтике для изготовления медицинских препаратов, при изготовлении пищевой упаковки и в других отраслях.

     

    Путин выразил уверенность, что завод поможет обеспечить спрос, а также внесет свой вклад в импортозамещение.

    По оценке властей Псковской области, объем частных инвестиций после запуска завода «Титан-Полимер» составит не менее 17,6 млрд рублей, кроме того, в общей сложности планируется создать более 500 рабочих мест. 

    Напомним, президент намеревался лично побывать на открытии предприятия, но его визит был отменен из-за непогоды, которая не позволила направить самолет в Псков. Вместо этого глава государства принял участие в открытии в режиме видеоконференции.

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    Путин заявил о готовности встретиться с коллегами по СНГ в одном из зданий Русского музея

    27 декабря 2022, 14:50

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин одобрил идею директора Русского музея Владимира Гусева провести одну из встреч глав стран СНГ в Михайловском замке в Санкт-Петербурге.

    Гусев отметил, что в Михайловском замке сосредоточена вся история. «Хорошо. Если коллеги согласятся, захотят, там тоже интересно», – ответил Путин.

    Президент вместе с лидерами шести стран СНГ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) побывал на экскурсии в нескольких академических залах Русского музея в Михайловском дворце, передает ТАСС.

    Руководители стран осмотрели портрет Павла I кисти Владимира Боровиковского. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что император был крупнейшим реформатором.

    Путин отметил, что Михайловский замок был разрушен, в конце концов было принято решение отдать его Русскому музею. Директор музея добавил, что благодаря госуфинансированию замок отреставрирован.

    Во вторник лидеры стран СНГ собрались на рабочем завтраке в Петербурге для обсуждения итогов 2022 года и планов по дальнейшему взаимодействию.

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    Опубликовано видео разговора девочки из Запорожской области с Путиным
    Губернатор Вологодской области Кувшинников опубликовал видео разговора девочки из Запорожской области с Путиным

    27 декабря 2022, 23:27

    Текст: Антон Антонов

    Глава Вологодской области Олег Кувшинников опубликовал видеозапись того, как девочка из Запорожской области Александра Титаренко посетила вотчину Деда Мороза в Великом Устюге и поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

    Видео опубликовано в Telegram-канале губернатора. Девочка рассказала президенту, что больше всего ей понравилось в доме Деда Мороза: «Спальня, там семь подушек, все комнаты (понравились), чаепитие очень сильно понравилось. Стишок рассказывала». Ее родители поблагодарили Путина за акцию «Елка желаний». Кроме того, Александра рассказала Кувшинникову, что верит в существование Деда Мороза. Ребенка с семьей доставили в аэропорт Великого Устюга на самолете «Сухой Суперджет – 100», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин ежегодно участвует в «Елке желаний». Восьмилетняя Александра в своей открытке указала просьбу побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Путин позвонил ей по телефону и поинтересовался, понравилось ли девочке в доме Деда Мороза, в Крыму, чем ее там угощали.

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    Путин назначил прокуроров в новых регионах

    29 декабря 2022, 16:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин назначил прокуроров в четырех новых российских регионах – в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

    Сроком на пять лет прокурорами назначены Глеб Михайлов (ЛНР), Кирилл Осипчук (Запорожская область), Андрей Петров (Херсонская область), Андрей Спивак (ДНР), передает ТАСС.

    Ранее Путин назначил замглавы Совбеза Дмитрия Медведева первым заместителем главы государства в Военно-промышленной комиссии.

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    Путин подписал закон о штрафах за незаконную продажу сим-карт

    29 декабря 2022, 20:46

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за незаконную продажу сим-карт, максимальный размер штрафа составит 500 тыс. рублей.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем указывается, что в случае заключения оператором связи договора об оказании услуг интернет способом, который не предусмотрен законодательством, штраф для граждан составит от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Аналогичный штраф предусмотрен за оказание услуг связи абоненту, сведения о котором не внесены в единую систему идентификации и аутентификации, за заключение договора об оказании услуг лицом, не имеющим полномочий на это, а также за невыполнение требований о включении в такой договор сведений об абоненте.

    За непредоставление в Роскомнадзор информации, необходимой для ведения мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах, либо нарушение требований к срокам, порядку или формату представления такой информации придется заплатить такой же штраф.

    Ранее Минцифры выяснило, что госорганы хуже других корпоративных клиентов исполняют требования закона о «серых сим-картах».

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    Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты

    29 декабря 2022, 15:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    Георгиевская лента признана одним из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной, теперь за ее публичное осквернение предусмотрено уголовное наказание, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно действующим законам, публичное осквернение символа воинской славы карается штрафом до 3 млн рублей или лишением свободы на срок до трех лет, передает ТАСС.

    Такие же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в Сети, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

    До этого Госдума приняла проект закона, предлагавший закрепить статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России.

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    Путин лично вручил орден ректору Горного института Петербурга Литвиненко
    Путин лично наградил ректора Горного института Петербурга Литвиненко орденом

    27 декабря 2022, 16:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Ректор Петербургского горного университета Владимир Литвиненко получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук президента Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) провел встречу с ректором Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко, сообщается на сайте Кремля.

    Глава государства лично вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Указ о награждении руководителя вуза был подписан в октябре 2020 года, передает ТАСС. В нем указывалось, что Литвиненко наградили за «большие заслуги в научно-педагогической деятельности», подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю работу.

    Литвиненко руководит университетом с 1994 года. Он является доктором технических наук, профессором, действительным членом Международной академии наук высшей школы, академиком РАЕН, РАГН, МАНЭБ.

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    Кремль спросили о новогоднем обращении Путина в условиях СВО
    Песков: Кремль никогда не раскрывает, как и когда записывается новогоднее обращение

    28 декабря 2022, 13:30

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Кремль никогда не рассказывает, как и когда записывается новогоднее обращение президента, но глава государства Владимир Путин традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента, могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом. Каждое новогоднее обращение президента, оно, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, будет ли отличаться это новогоднее поздравление от предыдущего из-за проведения СВО.

    Он добавил, что никаких изменений в связи с проведением специальной военной операции в фоне, на котором будет записано новогоднее обращение президента, не планируется.

    «Мы признательны за предложение помощи, но, слава Богу, пока справляемся», – сказал Песков на вопрос, нужна ли помощь в подготовке обращения.

    Напомним, 31 декабря 2021 года президент России Владимир Путин выступил с самым продолжительным своим новогодним обращением, оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов. Напомним, в новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Предыдущее новогоднее обращение Владимира Путина, подытожившее первый пандемийный год – 2020-й, тоже на тот момент было самым большим, оно заняло шесть минут, а его объем составил 601 слово.

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    В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году
    Депутат Матвейчев: Нацпроекты помогли российской экономике устоять под санкционным давлением
    		    29 декабря 2022, 12:42
    Фото: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.

    «Можно с уверенностью говорить, что все действующие национальные проекты доказали свою востребованность. Кроме того, в прошедшем году стало очевидно, что они способны подстраиваться под возникающие вызовы и быть крайне гибкими», – рассказал политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.

    «По моему мнению, наиболее значимыми в новых реалиях стали проекты, связанные со строительством и инфраструктурой. Эта сфера дает экономический рост даже на фоне санкций. Особый интерес сфера строительства представляет для новых регионов России», – отметил парламентарий.

    «Кроме того, в нашей стране важным направлением остается сельское хозяйство. Поэтому та поддержка, которая оказывается перечисленным отраслям, помогает экономике нашей страны эффективно противостоять санкционному давлению, увеличивая производительность труда», – указал собеседник.

    По мнению депутата, крайне важно то, что реализация нацпроектов незамедлительно началась и на новых территориях – в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Так, к примеру, в рамках национального проекта «Здравоохранение» президентом России поручено провести массовую диспансеризацию детей.

    Также в рамках нацпроектах уделено внимание молодежной политике. «Меры поддержки и законодательная база в сфере молодежной политики регулярно совершенствуются, особенно это касается поддержки молодежной занятости, предпринимательства, науки и многого другого», – сказал Матвейчев.

    «Молодежь, конечно, всегда будет озвучивать свои проблемы, тем самым создавая поле для совершенствования этой сферы. Но это хорошо. Государство должно уделять больше внимания тому, чтобы молодежь встраивалась в жизнь страны и не стремилась эмигрировать», – полагает политолог.

    Резюмируя оценку реализации нацпроектов в целом, депутат подчеркнул их максимальную эффективность. «О такой оценке свидетельствуют и данные социологических исследований, и решения властей продлевать проекты дальше. Если бы они не были востребованы у жителей страны или не справлялись с решением задач государства, то их реализация уже бы прекратилась», – отмечает он.

    «Очевидно, что национальные проекты позволяют сконцентрировать усилия государства на конкретных проблемах и оперативно подстраиваются под возникающие вызовы», – заключил парламентарий. 

    Напомним, в декабре президент России Владимир Путин провел заседание госсовета по стратегическому планированию и национальным проектам. Глава государства назвал опережающее развитие инфраструктуры в России ключевым условием для наращивания деловой, инвестиционной активности, создания рабочих мест.

    Российский лидер в своем выступлении также указал на необходимость ускорения подготовки и корректировки планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, оборонно-промышленного комплекса и параметров гособоронзаказа. Кроме того, Путин акцентировал внимание на недопустимости формального подхода в этих вопросах.

    Президент призвал профильные ведомства ускорить работу по созданию цифрового профиля здоровья гражданина, а также работу по созданию 25 новых университетских кампусов мирового уровня.

    Кроме того, правительству поручено нарастить ресурс инфраструктурных бюджетных кредитов, направить дополнительные 250 миллиардов на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, на программы модернизации ЖКХ.

    В 2022 году в рамках реализации национальных проектов было построено, реконструировано и открыто большое количество социально значимых объектов. Так, стартовала разработка мастер-планов 25 городов Дальнего Востока и начата реализация масштабной программы «1000 дворов». Запущена образовательная программа «Приоритет 2030. Дальний Восток.

    По программе «Единая субсидия» в Якутии открыт крупный кардиологический центр, а в Бурятии открылся Центр ядерной медицины. В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня. На Ямале завершился масштабный проект по строительству 22 детских садов. А в Забайкальском крае сдан в эксплуатацию первый в мире специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла.

    Открыто движение по трансграничному автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ и по трансграничному железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян. В Югре началось строительство второго моста через реку Обь. На Среднем Урале запущено сквозное движение по Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД), а в Челябинской области открылся реконструированный участок трассы М-5.

    В рамках реализации нацпроектов утверждена программа развития Северного морского пути и стартовали первые субсидируемые каботажные рейсы по СМП атомного контейнеровоза «Севморпуть». В Тверской области строят новый речной порт, который станет частью крупного транспортно-пересадочного узла Центральной России.

    На Кубани открыли крупнейший в Европе баскетбольный тренировочный центр для молодежи, а в Карачаево-Черкесии открылся самый большой в стране Центр молодежного инновационного творчества.

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