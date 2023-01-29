Украина и США обсудили механизмы контроля за использованием американской помощи

В ходе визита инспекторов из Пентагона и госдепа США в Киев стороны обсудили механизмы контроля за использованием выделяемой Украине помощи на восстановление страны, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он рассказал, что на этой неделе в ходе аудита американской помощи в Киеве находились инспекторы Минобороны, Государственного департамента США и USAID (Office of Inspector General). Во время встречи стороны обсудили механизмы и процедуры прозрачности и подотчетности использования средств и помощи, которую Украина получает для восстановления, передает РИА «Новости».

По его словам, для этих целей было создано госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.



«Мы предложили создать соответствующий механизм по аудиту помощи Соединенных Штатов для проектов восстановления совместно с U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO). Надеюсь, это станет дополнительным действенным инструментом для обеспечения прозрачности использования помощи от партнеров», – добавил Кубраков.

В декабре Палата представителей США одобрила проект федерального бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 трлн долларов, предусматривающий выделение 45 млрд долларов на помощь Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.