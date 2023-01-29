В Сети удивились словам Зеленского о будущем Украины

Пользователей Сети удивили слова президента Украины Зеленского о будущем страны

Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) активно обсуждают слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в интервью Sky News, что если американские танки Abrams передадут Киеву к августу, то будет слишком поздно.

«Даже если завтра поставят танки Abrams, они ничего не изменят», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».

«Очень похоже на капитуляцию вслух», – поддержал другой.

«Чем раньше они (танки – прим. ВЗГЛЯД) прибудут, тем скорее россияне нейтрализуют их. Это плохо скажется на репутации НАТО», – отметил третий.

«Но он же отказывается от мира, потому что якобы побеждает», – поделился мнением еще один пользователь.

«Может, теперь пора подумать о прекращении огня и мирных переговорах?» – заключили читатели.

Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен. Эксперт считает, что высказывание президента Украины о будущем его страны говорит о том, что весь мир знает, что конфликт будет завершен в августе, если, конечно, Киеву не передадут огромное число вооружений

В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams. Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что передача танков на Украину займет «много месяцев». Между тем, на Украине заявили об ожидании поставок более 300 тяжелых танков

Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.

Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.