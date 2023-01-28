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В ЛНР допустили причастность иностранных наемников к удару по больнице в Новоайдаре
Марочко не исключил причастность иностранных наемников к удару по больнице в Новоайдаре
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К ракетному удару по больнице в Новоайдаре могут быть причастны наемники из стран НАТО, поскольку это была спланированная акция, и нанесена высокоточным оружием, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко объяснил, что HIMARS является высокоточным оружием, координаты больницы на 100% были известны оператору, он знал, куда вести огонь, поэтому случайностью удар по больнице назвать нельзя. Он также подчеркнул, что с каждым расчетом РСЗО есть инструктор или координатор, как правило, из иностранных наемников, передает РИА «Новости».
Марочко уверен, что удар по больнице в Новоайдаре был согласован со странами НАТО, и стал возможен из-за попустительства и кредита доверия Запада украинским вооруженным формированиям Украине.
Также он отметил, что ВСУ бьют по гражданским и медицинским объектам из-за безнаказанности и вседозволенности.
Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала.
Экс-министр Польши Сикорский объяснил, что довело Украину до «плачевного состояния»
Экс-министр Польши Сикорский заявил, что Украина дошла до «плачевного состояния» из-за коррупции и мании величия
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Украина в данным момент пребывает в плачевном состоянии из-за растущей коррупции и мании величия, заявил в интервью Krytyka Polityczna экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский.
По его словам, украинские элиты тянули и теряли время, пытаясь скрыть свою коррумпированность и манию величия за сказкой о крупной игре с США, Россией, Европой и Китаем, передает РИА «Новости».
Также Сикорский подчеркнул, что в 1991 году Украина была более развитой страной, чем Польша. Кроме того, «Киеву досталась территория» с построенными атомными блоками, авиапромышленностью, с самыми плодородными землями в мире и без долгов. Однако ко времени начала спецоперации в 2022 году ВВП Украины уже был в четыре раза меньше, чем у Польши.
Политик заметил, что простым жителям постсоветской республики в данный момент приходится дорого расплачиваться за действия киевского режима.
Публицист Мэттью Пэррис в статье издания Spectator заявлял, что Украина после завершения военных действий останется коррумпированной и бедной страной.
Минобороны сообщило о большом числе жертв удара ВСУ по больнице в Новоайдаре
В результате удара ВСУ по больнице в Новоайдаре погибли 14 человек
ВСУ нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из РСЗО HIMARS, погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВСУ намеренно нанесли удар из РСЗО HIMARS по зданию райбоольницы в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР), где оказывалась медицинская помощь местному населению и военнослужащим.
От реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медперсонал, всем пострадавшим оказывается помощь.
В Минобороны назвали намеренный ракетный удар по медучреждению тяжким военным преступлением киевского режима и пообещали, что все причастные к нему понесут ответственность.
Ранее утром в субботу ВСУ обстреляли и повредили зернохранилище, а также прилегающие ангары и сельхозтехнику в Новоалександровке в ЛНР.
Орбан назвал Украину «ничейной землей»
Премьер-министр Венгрии Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время общения с представителями венгерских СМИ назвал Украину «ничейной землей» и сравнил с Афганистаном, сообщают украинские СМИ.
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети, что во время общения с журналистами сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничейной землей», пишет «Страна».
Николенко подчеркнул, что такие заявления венгерского премьера категорически неприемлемы, и в связи с этим МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве для «откровенного разговора».
Ранее в МИД Венгрии назвали «жесткой» мобилизацию в ВСУ закарпатских венгров.
Газета ВЗГЛЯД рассказала о претензиях Венгрии к Украине по Закарпатью.
Стало известно о смене тактики Запада на Украине
The New York Times: Страны Запада отправят Украине бронетехнику и артиллерию вместо танков
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Западные страны планируют сосредоточиться на отправке бронетехники и артиллерийских орудий Украине вместо танков, а также создать особые курсы обучения украинских солдат, сообщил эксперт по России в CNA, политический аналитик Майкл Кофман газете The New York Times.
Кофман заявил газете The New York Times, что небольшое количество обещанных танков является наименее значительной частью будущих поставок, западные страны считают важным посылать больше боевых бронированных машин, артиллерию и высокоточные боеприпасы, передает Ura.ru.
Также, по словам Кофмана, Запад создаст особые курсы для обучения украинских солдат для использования нового типа вооружений.
Ранее сообщалось, что Украина ведет срочные переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет.
До этого стало известно, что в США обозначили четыре шага для окончания украинского конфликта. Эксперты RAND заявили, что Вашингтон может убедить Киев вступить в переговоры.
Российская армия заняла выгодные позиции на Донецком направлении
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На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. В результате за сутки ликвидированы более 30 человек, боевая машина пехоты, установка РСЗО «Град», самоходная артустановка «Пион», гаубица «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б», американская артиллерийская система М-777, а также РЛС контрбатарейной борьбы.
Кроме того, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Там же уничтожено до 25 военнослужащих, боевая бронемашина, два пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М-777.
Также, по данным Минобороны, на Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле поселка Вишневое Харьковской области, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Противник за сутки на данном направлении потерял более 50 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и одну артиллерийскую систему М-777.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка, Новомайорское Донецкой народной республики (ДНР) и Луговское Запорожской области. Возле поселка Водяное ДНР и Никольское Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ.
Всего общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
В Минобороны сообщили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, а возле Красноармейска ДНР сбит в воздухе самолет МиГ-29 ВСУ.
ПВО за сутки сбило девять украинских беспилотников в районах Кременной, Владимировки НР, Табаевки Харьковской области, Никольского ДНР и Жеребянки Запорожской области.
Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах города Донецк и Валерьяновки ДНР.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили под Авдеевкой диверсантов ВСУ.
Также российские войска «закрепились» на восточных окраинах Угледара
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Актер Сослан Фидаров из окопов передал привет коллеге по фильму «9 рота» Артуру Смольянинову
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Российский журналист Александр Рогаткин опубликовал записанное «в окопах Запорожья» видеообращение актера Сослана Фидарова, где тот передает «большой привет» коллеге по фильму «9 рота» Артуру Смольянинову.
В Telegram-канале «Рогаткин Live» опубликована видеозапись, на которой стоя с ружьем в окопах Фидаров обещает Артуру, что «сильно побьет его там, где поймает».
«Здесь есть даже пацаны 19 лет, о чем еще говорить... те, кто уехали, – позор России, не приезжайте больше сюда никогда, это не ваша страна. Она была наша, теперь она трижды наша», – сказал актер.
Напомним, Смольянинов в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Он пригрозил убить другого актера Сослана Фидарова, участвующего в СВО.
В октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.
С декабря 2022 года Смольянинов работаем с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».
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В США обозначили четыре шага для окончания украинского конфликта
Аналитики RAND заявили, что США способны взять на себя обязательства и убедить Киев вступить в переговоры
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Вашингтон имеет все возможности повлиять на окончание украинского конфликта, убедив Киев вступить в мирные переговоры, а также взяв на себя обязательства по обеспечению безопасности, следует из доклада американского исследовательского центра RAND Сorporation.
Первым шагом в докладе отмечена возможность США заставить киевский режим сесть за стол переговоров, манипулируя обещанием помочь с заключением мира, передает Ura.ru.
Вторых шагом может стать взятая ответственность по обеспечению безопасности Украины. В-третьих, Вашингтон может гарантировать нейтралитет Украины, а последним шагом станет выдвижение условий для смягчения антироссийских санкций.
Аналитики отмечают, что в Европе уже создан спецштаб по координации помощи Украине. Вашингтон, в свою очередь, может пообещать активное военное вмешательство суверенитета Украины. Самым главным эксперты выделяют обещание США предоставить гарантии нейтралитета Украины, что, в свою очередь, со временем нормализет отношения между Россией и странами НАТО.
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов.
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Российскую ПВО в зоне спецоперации усилили способными сбивать ракеты HIMARS комплексами
Российскую ПВО в зоне спецоперации усилили новейшими способными сбивать ракеты HIMARS комплексами «Панцирь-СМ»
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Российская система противовоздушной обороны в зоне спецоперации на Украине будет усилена в ближайшее время новейшими способными сбивать ракеты HIMARS комплексами «Панцирь-СМ», сообщил информированный источник.
Уточняется, что комплексы работают на большей дальности, способны поражать беспилотники и реактивные снаряды, запускаемые украинскими боевиками, в том числе снаряды американской РСЗО HIMARS, передает РИА «Новости».
Кроме того, по информации источника, планируется опробовать в зоне спецоперации комплекс «Панцирь-СМ», который оснащен мини-ракетами для уничтожения дронов и неуправляемых снарядов РСЗО «Град».
Новый «Панцирь-СМ» теперь имеет новую РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой для обнаружения воздушных целей, помехозащищенности и разрешающей способности. Кроме того, комплекс получил новую многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.
Видимость комплекса теперь будет составлять 75 км, а при применении новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью дальность перехвата воздушных целей увеличивается до 40 км.
Кроме того, новый «Панцирь-СМ» имеет вариант на колесной базе и вариант для сухопутных войск на гусеничном шасси.
Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин посетил тульский машиностроительный завод «Щегловский вал», где ему показали производство комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».
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Захарова после слов Блинкена разоблачила «поразительное американское лицемерие»
Захарова назвала лицемерием предложение Блинкена гражданам США оплатить пребывание беженцев в Штатах
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Предложить своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах, которые стали беженцами благодаря политике США, это поразительное и очень показательное американское лицемерие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на объявление госсекретаря США Энтони Блинкена о запуске программы Welcome Corps. Она направлена на то, чтобы снять с американского госбюджета обязанность содержать беженцев и перенести это бремя на частные домохозяйства.
«Конечно, в этом видится поразительное, но очень показательное американское лицемерие», – считает Захарова.
Она напомнила, что сначала Вашингтон сделал все, чтобы сотни тысяч людей стали беженцами в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, на Украине, втянув эти страны в кровавые внутренние междоусобные войны. После того, как жители этих государств покинули свои дома, правительство США предлагает своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах.
«Перекладывать финансовые обязательства в частные руки – обычно это удел failed states, не способных обеспечить нормальное функционирование госаппарата, удовлетворение социальных нужд и гуманитарное администрирование. Может, скоро американским обывателям и деньги можно будет на дому печатать? С точки зрения экономики ущерб будет минимальным – доллары и сейчас ничем не обеспечены. Разве что рекордной суммой госдолга в 31 триллион», – сыронизировала Захарова.
Согласно программе Welcome Corps, группы, состоящие как минимум из пяти человек, могут подать заявку на спонсорство беженцев и помочь им адаптироваться к жизни в США с помощью консорциума некоммерческих организаций по переселению.
В России оценили угрозу от поставки Украине западных дальнобойных ракет и авиации
Военный аналитик Дандыкин: Россия сможет уничтожить западную авиатехнику до ее применения ВСУ
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Требования Украины предоставить ВСУ авиацию и ракеты повышенной дальности говорят о желании Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией на полных оборотах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее в Киеве заявили о проведении с Западом переговоров по поставке авиации и дальнобойных ракет.
«Поставки Украине западной авиации и дальнобойных ракет бессмысленны – вся территория страны, в том числе взлетно-посадочные полосы и аэродромы, находятся под контролем российских истребителей и дальнобойного оружия. По этим объектам работают Су-35 – истребители поколения 4++. Уже работали истребители пятого поколения Су-57 и другие самолеты. Если Украине что-то перебросят из западной авиации, то наши асы отработают по плану», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.
Кроме того, для управления зарубежными истребителями Украине потребуются профессиональные летчики, которых сильно не хватает. «Гибнут не только самолеты, но и летчики. Ушло уже очень много. По данным Минобороны России, всего было уничтожено почти четыре сотни украинских самолетов», – напомнил эксперт.
По его словам, своими требованиями Украина только повышает ставки, «которые ни к чему хорошему для западных спонсоров не приведут». «Мечта президента Украины Владимира Зеленского – это втянуть НАТО на полных оборотах – с участием Польши и Германии – в войну против России. Для них главное – как можно больше нанести нам урона. Но я надеюсь, что у Запада еще есть здравомыслие и они не пойдут на это», – добавил Дандыкин.
«Хотелки» киевского режима «во многом начинают не совпадать с желаниями тех, кто им помогает», полагает эксперт. «Все эти требования приведут к тому, что Украине перестанут помогать, потому что не будет результата. Есть изумительная «Сказка о рыбаке и рыбке». Старуха просила сначала корыто, а затем дошла до владычицы морской. Требовать можно всего чего угодно, как наркоман дозы – все больше и больше», – считает собеседник.
Те танки, которые были обещаны Киеву на этой неделе, будут уничтожены на поле боя в ходе спецоперации, единственное, на что могут рассчитывать Вооруженные силы Украины (ВСУ), – это тактические продвижение и замедление темпов СВО, «но не более того». «Всю эту тяжелую западную технику уничтожат наши военные противотанковыми управляемыми ракетами, им помогут танкисты, вертолетчики и летчики на штурмовиках Су-25 – они знают все слабые места этих танков», – подытожил эксперт.
В субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче авиации и дальнобойных ракет для ударов по территории России. «Думаю, мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», – сказал Подоляк.
По его словам, дальнобойные ракеты позволят уничтожить артиллерийские склады и прочую тыловую инфраструктуру на территории Крыма.
Ранее на этой неделе стало известно об обсуждении на Западе возможности передачи Украине американских истребителей F-15, F-16, F-18 или шведских Gripen. У Вашингтона в связи с этим есть опасения, что подобный шаг может привести к еще большей эскалации конфликта. Кроме того, такая поставка может превратиться в «логистический кошмар» для западных союзников.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра уже заявил о готовности страны рассмотреть возможность поставок F-16, если соответствующая просьба поступит от Киева. В свою очередь замглавы украинского МИД Андрей Мельник озвучил Берлину «творческое предложение» отдать 93 многоцелевых боевых самолета Tornado.
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Командир спецназа «Ахмат» предсказал скорое освобождение ДНР
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России могут освободить территорию ДНР через месяц или полтора
Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов выразил мнение, что Вооруженные силы России могут освободить территорию Донецкой Народной Республики через месяц или полтора.
Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в ближайшие месяц или полтора максимум мы увидим Донецкую Народную Республику освобожденной. По словам Алаудинова, российские подразделения наступают сейчас по всем направлениям, а ВСУ несут серьезные потери, передает РИА «Новости».
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте.
Медведев рассказал о «дураках» во властных структурах Европы
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Замглавы СБ России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления «дураков во властных структурах Европы» о поставках бронетехники Киеву в качестве якобы способа «предотвратить третью мировую войну».
В своем Telegram-канале он возмутился тем, какие чудаки на букву «м» находятся во властных структурах Европы, приведя в пример «какого-то министра обороны какой-то Италии», который считает отправку Киеву тяжелого вооружения способом предотвратить третью мировую войну.
«Соседи одаренного министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли еще дальше – твердят о том, что все вооружение, которым располагает НАТО, должно быть «вот прямо сейчас» предоставлено Киеву», – пишет Медведев.
Замглавы СБ отмечает, что имеются ввиду истребители, сотни танков, дальнобойные ракетные системы, саркастично добавляя, что именно таким способом «можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну».
Медведев подчеркнул, что защита «никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет». Также он добавил, что в случае, если третья мировая война начнется, то не на танках и даже не на истребителях. «Тогда уж точно – все в труху», – пояснил он.
В заключение Медведев добавил, что нельзя было бы ожидать других решений от «предпринимателя с незаконченным высшим образованием» и его «скудоумных соседей», которые во время самоизоляции из-за распространения коронавируса «накачивались прямо на рабочих местах по адресу Даунинг-стрит,10».
«Дух У.Черчилля был бы доволен преемниками», – резюмировал Медведев.
Ранее сообщалось, что Украина ведет срочные переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина вместе с анонсированными танками Leopard 2 получит 60 польских танков PT-91 Twardy. К настоящему времени передать Украине танки пообещали как минимум 12 стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему западные танки несут ядерную угрозу Украине.
Жителей Закарпатья начали забирать с чердаков в рамках мобилизации
СМИ Венгрии: В Закарпатье мужчин забирают с чердаков в рамках мобилизации
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Всеобщая мобилизация проходит в Закарпатской области Украины, где призывают местных венгров, временно избежать призыва можно за взятку в 6-10 тыс. долларов, сообщают венгерские СМИ со ссылкой на местных жителей.
Жители Закарпатья рассказали, что мобилизация по-украински проходит неожиданно, безжалостно и насильно – ничего не подозревающих прохожих запихивают в автобус, направляющийся на фронт. По словам местных, одного мужчину так погрузили в машину, когда он «мирно ехал на велосипеде», передает РИА «Новости» со ссылкой на Index.
По словам жителей, другой похожий случай произошел, когда полицейская машина подрезала мужчину на велосипеде. Тот во избежание столкновения немедленно остановился, после чего из машины вышли два полицейских, проверили у мужчины документы и тут же вручили повестку.
Другая история касается проживающего в Закарпатье венгра, которому вручили повестку на пограничном пункте по его возвращению из Венгрии.
Также распространена история, когда мужчина отказался идти в армию, так как ухаживал на больной лежачей пожилой матерью. Проводившие призыв солдаты заявили, что «это его личные проблемы».
Издание сообщает, что большинство избегающих мобилизации мужчин прячутся на чердаках, где сидят иногда неделями.
По словам автора статьи, «сердца властей смягчаются» от подарка в виде 6-10 тыс. долларов, однако мало у кого есть такая сумма денег.
Ранее СМИ Венгрии заявили, что в Закарпатье, где проживает много венгров, проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Родным погибших запрещают искать родственников в соцсетях и рассказывать об их гибели.
Американский военный эксперт предсказал, что танки Abrams не успеют добраться на Украину
Военный эксперт США Риттер заявил, что танки танки Abrams не успеют добраться до Украины
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Танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен, заявил военный эксперт Скотт Риттер.
Риттер напомнил слова Зеленского о том, что если танки Abrams прибудут на Украине только к августу, то это будет слишком поздно. Эксперт считает, что высказывание президента Украины говорит о том, что весь мир знает, что конфликт будет завершен в августе, если, конечно, Киеву не передадут огромное число вооружений, передает ФАН.
Риттер считает, что Вашингтон обманул обещанием поставок танков, в том числе и Германию, чтобы Шольц согласился отправить на Украину Leopard 2.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что передача танков на Украину займет «много месяцев».
Между тем, на Украине заявили об ожидании поставок более 300 тяжелых танков
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
Британский полковник описал дилемму Зеленского после российского наступления
Британский полковник Кемп: При наступлении российской армии Зеленскому придется решить две проблемы
ВСУ придется защищаться и организовать собственное продвижение одновременно, президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
Кемп в интервью Express заявил, что у Зеленского на сегодня две большие головные боли: в случае большой наступательной операции ВСУ придется и защищаться и продвигаться, а одновременно сделать эти две вещи практически невозможно, передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению.