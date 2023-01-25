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Российские войска развили наступление на Запорожском направлении
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ВС России на Запорожском направлении в последние сутки в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщило Министерство обороны.
За сутки на этом направлении уничтожено более 60 бойцов ВСУ, три танка, две бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении поражены подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у населенных пунктов Масютовка, Купянск, Гряникова (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР).
У поселков Ольшана и Берестовое (Харьковская область), а также у Новоселовского (ЛНР) пресечена работа семи групп украинских диверсантов. На этом направлении за сутки уничтожено более 90 украинских военных, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.
На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» поразила 95-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ и 125-ю бригаду теробороны у поселков Стельмаховка (ЛНР), Серебрянка и Ямполовка (ДНР). Там ликвидировано более 20 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре самоходные гаубицы.
На Донецком направлении группировка войск «Южная» продолжила наступление и нанесла поражение противнику у поселков Зализнянское, Дубово-Василевка и города Северск (ДНР). У поселков Разлив и Константиновка (ДНР) уничтожены два украинских склада боеприпасов. Украинская сторона за сутки потеряла на этом направлении до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубицу «Мста-Б».
На Херсонском направлении у поселка Днепряны (Херсонская область) артиллерия пресекла попытку ВСУ перейти для высадки групп диверсантов на левом берегу Днепра. У поселка Николаевка (Херсонская область) на правом берегу поражены резервы до ротной тактической группы. Ликвидировано до 30 украинских военных, три лодки и две БМП.
Во вторник Минобороны сообщало об успешном наступлении на Донецком направлении.
Spiegel: Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6
Spiegel: Канцлер Шольц решил отправить на Украину танки Leopard 2A6
Правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера, пишет издание Spiegel.
По данным источников издания, Германия поставит целую роту танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера, передает РИА «Новости».
Другие союзники, в том числе из скандинавских стран, как пишет Spiegel, также хотят передать Киеву боевые танки Leopard 2. Кроме того, власти Германии решили разрешить экспорт танков другим странам, в частности Польше, передает ТАСС.
Ранее во вторник СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден якобы готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию.
СМИ: На границе Венгрии и Украины нашли вагон с телами погибших украинских военных
Metropol: Вагон с сотнями тел военных ВСУ обнаружили на границе Украины и Венгрии
На границе Украины и Венгрии в охраняемой украинскими солдатами части ж/д узла обнаружен вагон с сотнями тел украинских военных, сообщило издание Metropol.
По данным издания, некоторые тела лежат больше месяца, однако их до сих пор не удалось похоронить, передает RT.
Отмечается, что Киев опасается паники из-за массовых потерь ВСУ, считая тему похорон «серьезным политическим вопросом».
В связи с этим военное командование контролирует, как быстро семьям сообщают о гибели солдат. Также решается, сколько человек можно хоронить в день.
Ранее Минобороны Украины заявило, что специальные службы Украины (СБУ) подготовили масштабную провокацию в Харьковской области с использованием тел мирных граждан.
Блогеры возмутились песней Слепакова о гибели российских военных
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Блогеры возмутились песней-сатирой перебравшегося в Израиль артиста Семена Слепакова о гибели сражающихся на Украине российских военных.
Слепаков в сатирической «колыбельной» поет о матери, один сын которой стал «специалистом каких-то айти» и «предателем», а другой сын погиб, защищая Родину. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Ролик возмутил российских блогеров. Так, журналист Роман Голованов написал, что Слепаков поглумился над смертью русских солдат. «...Брынчит из Израиля. Остался на обочине люксовой жизни», – пишет он, напомнив, что не так давно Слепаков «получал безумные гонорары» на корпоративах в России.
Слепаков издевается над матерями погибших воинов, устраивает пляски на могилах героев, подчеркнул журналист. «И он надеется вернуться под шумок, когда все уляжется? Опять залезть в телевизор? Это испуганный патриот?», – добавил Голованов.
Журналист считает, что «Слепаковы-Галкины» всегда ненавидели наш народ, держали «Ванюш» «за быдло».
«Когда пришла беда, [...] свалили за кордон. А простой русский Ваня взял автомат и опять пошел в окопы за Россию. Возвращать мир. Ванюшу дома ждет мама. Ванюшу ждут жена и дети. Такое ***, как Слепаков, никто не ждет. Ничтожество никому не нужно. Россия проходит очищение», – заключил Голованов.
Telegram-канал «Два майора» напомнил, что Слепаков, когда ему «было выгодно быть патриотом», пел про ветерана войны, который после долгих послевоенных лет «один остался из своего полка» и лихо побеждает сына мэра. Теперь же юморист выпустил «страшный и мерзкий сарказм над абстрактной российской семьей, в которой трагедия – погиб отец, сын, еще один – сбежал».
«Семен Слепаков, твоя новая песня не для народа, а для релокантов и беглецов, трусов и предателей. […] Уверяем тебя, у нас есть и знакомые айтишники, и бизнесмены с очень хорошим достатком, которые добровольцами ушли на фронт. Многие вернулись из-за границы, когда началась война», – пишут авторы канала.
Слепаков перебрался в Израиль вскоре после начала российской спецоперации. В середине января сообщалось, что комедиант погасил долги в России на 19 млн рублей.
СМИ: В попытке контратаковать ВСУ потеряли 200 человек под Угледаром
В воскресенье и понедельник ВСУ предприняли две безуспешные попытки провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара, в результате они потеряли 200 человек, сообщают СМИ.
Как сообщает RT в Telegram-канале, подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона, а также три батальона 68-й егерской бригады украинской армии при поддержке 3-й танковой бригады пытались сорвать начало окружения Угледара российскими войсками на севере рядом с населенным пунктом Водяное и на юге возле населенных пунктов Павловка и Пречистовка.
После второй попытки провести разведку боем украинские подразделения решили отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта.
В районе Золотой Нивы и Пречистовки отступающие части были обнаружены беспилотником «Орлан-30» ВС России, после чего по скоплению техники нанесли удар орудия «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика» и «Акация». В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными.
Напомним, за год спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили в общей сложности 23 армии противника, такую статистику привел военкор Александр Сладков со ссылкой на «друга, выпускника Академии Генштаба».
Полянский нашел объяснение кружащей над Киевом туче воронов
Полянский: Есть вероятность, что вороны кружат над Киевом из-за спонсируемого режимом богохульства
Громадное число ворон над Киевом может быть вызвано действиями киевского режима в отношении церквей и священников, предположил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
В своем Twitter (запрещен в России) он написал, что кружащая стая воронов над Киевом является следствием уничтожения в стране церквей и преследования священников, передает РИА «Новости».
Такой комментарий зампостпреда оставил после публикации очевидцев видео на YouTube.
«Может, это ответ на спонсируемое государством богохульство», подчеркнул Полянский.
Ранее Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии.
Песков отреагировал на угрозы Киева об ударах по Москве и Екатеринбургу
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Песков напомнил о фактах причастности украинских властей к организации терактов, в том числе взрыва в Подмосковье, в результате которого погибла российский политолог Дарья Дугина.
«Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность намерений российских властей оградить страну от такой опасности, добавил представитель Кремля.
В августе 2022 года Дарью Дугину, дочь известного российского философа Александра Дугина, убили, подорвав автомобиль на Можайском шоссе. По данным ФСБ, за убийством девушки стоят спецслужбы Украины.
Стало известно о желании ЕС пересмотреть либерализацию торговли с Украиной
EurActiv сообщил о желании ЕС пересмотреть вредную для Европы либерализацию торговли с Украиной
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Еврокомиссия приступила к изучению возможности пересмотреть либерализацию торговли с Украиной, поскольку сейчас договоренности вредят европейским фермерам, сообщают СМИ.
Члены ЕС жалуются, что из-за украинских товаров фермеры в Европе оказались в невыгодном положении. Пересмотреть либерализацию торговли могут в ближайшие недели, передает ТАСС со ссылкой на EurActiv.
ЕК «обдумывает вопрос о пересмотре специальной приостановки всех тарифов и квот на украинский агропродовольственный экспорт», передает РИА «Новости».
Напомним, временный режим либерализации установили в 2022 году до июня 2023 года. В соответствии с ним на ряд товаров с Украины действуют нулевые таможенные ставки. Кроме того, соглашение приостанавливает систему входных цен и тарифных квот. Предполагается, что даже после завершения срока действия договоренностей антидемпинговые пошлины не взимаются с продукции, поступающей c Украины.
Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи во Львове с Владимиром Зеленским, в Киеве надеются, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться в 2023 году. Летом Украине был предоставлен статус страны – кандидата на вступление в ЕС, но ей отказали в проведении ускоренной процедуры по вступлению.
МИД: Разговоры о красных линиях остались в прошлом
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Рассуждения о красных линиях остались в прошлом, США признались в стремлении нанести России стратегическое поражение, заявил МИД России.
В ведомстве прокомментировали высказывание первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. МИД подчеркнул, что против России ведется гибридная война. Как заявило министерство, «не замечать реальность невозможно», передает ТАСС.
Напомним, Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии. Он допустил, что «самые красные» линии пока не были пересечены. Когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию, отметил Полянский.
В середине января журнал Newsweek писал, что США и НАТО пересекают все новые красные линии в вопросах поддержки Украины. Несколько месяцев назад США обещали не поставлять Украине системы Patriot, однако в итоге изменили свою позицию. Затем ситуация повторилась с комплексами HIMARS. Теперь новой красной линией стали танки, отмечалось в публикации.
Политолог: После передачи Украине танков Leopard «зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение
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Отправленные на Украину немецкие танки Leopard окажутся в коллекции танкового музея в Кубинке, считает научный сотрудник Института международных исследований Артем Соколов.
«И все же, Шольц смог продержаться сравнительно продолжительное время. Судя по отдельным сообщениям в СМИ, США приняли в том или ином виде его формулу по «Абрамсам». Почти наверняка есть набор специальных договоренностей и с Варшавой», – написал Соколов в своем Telegram-канале.
«Анонсированное количество поставляемых танков пока невелико. Будут ли они прикрывать тыловые районы или отправятся на фронт – непонятно. Но прецедент создан, и его последствия будут значительны. «Зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение», – считает Соколов.
Ранее издание Spiegel написало, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
Бронетанковый музей в городе Кубинка – один из крупнейших в мире музеев, экспонирующих броневое и танковое вооружение и технику (БТВТ), различных видов и исторических периодов. Экспозиция музея включает крупнейшую коллекцию танков, самоходных артиллерийских установок (САУ), бронеавтомобилей, броневых транспортеров (БТР) и иное вооружение различных государств мира, включая серийные машины и уникальные прототипы. Там представлены танки времен Великой Отечественной, в том числе трофейные немецкие «Тигры» и «Пантеры», самоходные установки вермахта «Elefant» (Слон), в экспозиции присутствет противотанковая САУ «Nashorn» (Носорог), названная так лично Гитлером.
Кулеба потребовал от Запада «заставить» Россию «пойти на уступки»
Кулеба пожаловался на попытки представителей стран Запада уговорить Украину вступить в переговоры с Россией
Западные партнеры Киева должны «заставить» Россию, а не Украину «пойти на уступки», заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Кулеба сказал, что есть люди в США и других западные странах, которые предлагают Киеву как можно скорее согласиться на переговоры с Москвой. Министр заявил, что Украине нельзя «повторять ошибки» минских соглашений. По его мнению, минский процесс должен стать «примером того, как не стоит вести переговоры с Россией», а «Минск-3» приведет к еще более кровавому конфликту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Глава МИД Украины также опубликовал в соцсетях диалог с неназванным «европейским коллегой», который якобы заявил, что «берет в работу» вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев не против переговоров с Москвой, но состояться они должны на основе международного права, а не ультиматумов.
В конце 2022 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. После Меркель об этом же заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
Арабские СМИ: Байден готов передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
Sky News Arabia сообщил о готовности Байдена передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
Американский президент Джо Байден якобы готов отдать киевским властям 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию, которая пока не решилась на поставки танков Leopard 2, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Байден может передать Киеву 10 Abrams с целью давления на Берлин, чтобы тот передал украинской стороне Leopard 2, сообщили собеседники Sky News Arabia, передает ТАСС.
Байден полагает, что для противостояния России Украине нужны 500 танков.
Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявлял о готовности Германии поставить Leopard 2 Украине, если Вашингтон передаст Киеву Abrams.
Издание Suddeutsche Zeitung указывало, что решение немецкой стороны пока не передавать Украине танки вызвало непонимание и гнев среди союзников ФРГ по НАТО. Особенно бурно отреагировали США.
Польша захотела получить от ЕС компенсацию за танки для Украины
Моравецкий сообщил о намерении Польши потребовать от ЕС компенсировать Варшаве стоимость танков для Украины
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Польша собирается потребовать от ЕС возместить стоимость танков, которые Варшава хочет передать Киеву, сообщил глава правительства страны Матеуш Моравецкий.
Моравецкий сообщил, что его страна «обратится, конечно, за компенсацией». В таком требовании премьер-министр видит «очередную проверку доброй воли» ЕС. Моравецкий выразил уверенность, что ЕС должен компенсировать Польше стоимости танков. Глава правительства надеется, что «так и случится», передает РИА «Новости».
Напомним, Польша официально попросила Германию разрешить передать Украине танки Leopard немецкого производства. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заверил, что Берлин не станет препятствовать поставкам.
Хотя в самом Берлине пытаются оттянуть момент поставок Украине тяжелых танков, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не будет блокировать решение Польши, если та отправит свои танки Leopard 2 без одобрения Германии.
Пушилин сравнил предложенный Киевом пакт о ненападении с Минскими соглашениями
Глава ДНР Пушилин раскрыл, почему Украина могла предложить Белоруссии пакет о ненападении
Пакт о ненападении, который Киев предложил Минску, выдается за миролюбивую инициативу, но лишь помогает Украине выиграть время, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В пример он привел Минские соглашения, после которых мир убедился, с какой целью они были заключены: «Весь мир убедился после откровений известных политиков – Олланда и Меркель, что договоренности заключались не с целью их выполнить, а чтобы выиграть время и накачать Украину оружием».
«Ложь – вот имя нынешней квазигосударственной «стратегии» Украины. Об этом стоит помнить всегда, когда речь идет о ее преступной власти и тех, кто за ней стоит», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Пушилин заявил, что украинский режим надеется выдать свою аморальность за героизм и гуманизм в надежде, что это получится сделать в международных отношениях, передает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении, но при этом продолжает готовить у себя боевиков.
Сорваны планы ВСУ по широкому наступлению в Запорожской области
Рогов: Сорваны планы ВСУ по широкому наступлению в Запорожской области
Благодаря упредительным действиям российских военных планы ВСУ осуществить широкое наступление в Запорожской области сорвались, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что целью планируемого наступления украинских войск был выход к побережью Азовского моря. Теперь ВСУ приходится стягивать резервы, в том числе с Донецкого направления, чтобы попытаться удержать линию фронта, передает РИА «Новости» слова председателя движения «Мы вместе с Россией».
Накануне Рогов сообщал, что киевский режим перекидывает на Запорожское направление больше подкреплений.
Зеленский ужесточил ответственность военных за невыполнение приказов
Зеленский подписал закон об усилении ответственности украинских военных за невыполнение приказов
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон, который ужесточает ответственность украинских военных за невыполнение приказов, пишут СМИ.
Сам Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что на Украине продолжатся кадровые перестановки, а «любая внутренняя проблематика, мешающая государству, будет убираться». По его словам, это должно способствовать сближению с европейскими институциями, передает ТАСС.
Кроме того, он сообщил, что ввел в действие еще одно решение Совета национальной безопасности и обороны, но не уточнил какое.
Как пишут украинские СМИ, президент Украины подписал закон №8271 об усилении ответственности украинских военных за невыполнение приказов, передает РИА «Новости».
Напомним, Верховная рада приняла закон об ужесточении наказания за дезертирство, который поддержал главком ВСУ Валерий Залужный. В соответствии с законом об усилении ответственности военных судам запретят смягчать наказание или выносить условные приговоры за неповиновение, неисполнение приказа, дезертирство, угрозы или насилие в отношении начальника, самовольное оставление поле боя. Кроме того, сроки наказания за употребление алкоголя или наркотиков во время военного положения вырастут.