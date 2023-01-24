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Российский боец рассказал об иностранных наемниках ВСУ под Авдеевкой
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Боец первой Славянской бригады ВС России рассказал, что российские штурмовики на отбиваемых у ВСУ позициях под Авдеевкой сталкиваются с британскими, польскими, немецкими и французскими наемниками.
По словам бойца с позывным «Хохол», в радиоперехватах и просто в украинских окопах российские военнослужащие часто слышат английскую, польскую, немецкую и даже французскую речь, передает РИА «Новости». По его словам, несмотря на большое количество натовских наемников в составе ВСУ, бойцы первой Славянской бригады «продолжают успешные боевые действия» на Авдеевском направлении.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения в боях на Авдеевском направлении показывают хорошие результаты и улучшают позиции.
Владимир Рогов: Армия России открывает ворота в Запорожье
Владимир Рогов: Каменское и Орехов – это ворота в город Запорожье
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Освобождение западной части Запорожской области открывает для нас возможность продвижения на север в сторону Степногорска и самого Запорожья, сказал газете ВЗГЛЯД глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что украинские военные выбиты из села Каменское на берегу Днепра и Каховского водохранилища.
«Наши ребята сначала перешли реку Янчекрак, которая впадает в Днепр, закрепились на правом берегу, а затем полностью выбили противника из села Каменское. Насколько мне известно, ВСУ отошли от населенного пункта почти на один километр в сторону Степногорска», – рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Каменское – крайнее село, примыкающее к Днепру, и оно важно для нас. Дело в том, что окраины населенного пункта использовались ВСУ для постоянных обстрелов освобожденной территории Запорожской области, в частности Васильевки и Мелитополя. Теперь то расстояние, на которое отодвинут противник, снизит вероятность атак», – подчеркнул собеседник.
«Кроме того, это позволит нам увеличить контроль над трассой Москва – Симферополь и взять в оперативное окружение Орехов, который имеет стратегическое значение. Именно Орехов и Каменское – своего рода ворота в город Запорожье», – отметил он.
«Также взятие под контроль трассы Запорожье – Донецк, которая находится севернее, и трассы Запорожье – Мариуполь сыграет большую роль с точки зрения нарушения снабжения группировки ВСУ на Запорожском направлении и в городах ДНР», – продолжил Рогов.
«Освобождение западной части Запорожской области откроет нам дорогу в ближайший пригород Запорожья через Степногорск. Однако говорить о скором успехе там пока рано, поскольку восточный фланг еще не зачищен. В ДНР также ряд населенных пунктов все еще находятся под контролем Зеленского», – добавил эксперт.
«В целом на Запорожском направлении мы видим постепенное продвижение наших сил, хотя и не слишком быстро. С другой стороны, если сравнивать это с почти десятью месяцами затишья в нашем районе, то изменения очевидны. Плюс почти ежедневное количество потерь противника здесь исчисляется трехзначными числами, а это довольно много», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что российским войскам удалось полностью выбить ВСУ из села Каменское в Запорожской области. В Минобороны также сообщили, что российские артиллеристы по данным разведки обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
О тактических успехах ВС России на Запорожском направлении сообщалось и в конце прошлой недели. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах взятия города Запорожья.
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Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области
Владимир Рогов: Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области
В результате наступательных действий Российской армии в Запорожской области удалось вскрыть позиции украинских войск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что Российская армия продолжает разведку боем в Запорожской области. По имеющимся у него данным, подразделениям ВС России удалось вскрыть позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны. Рогов сообщил, что благодаря тактическим успехам Российской армии, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике, передает РИА «Новости».
Накануне украинские войска удалось выбить из села Каменское Запорожской области.
Ургант прокомментировал «перезапуск» авторской программы
Телеведущий Иван Ургант назвал фейком информацию о перезапуске программы «Вечерний Ургант»
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Фотографии, появившиеся в фан-группах Филиппа Киркорова и блогера Вали Карнавал, не имеют отношения к перезапуску «Вечернего Урганта», это кадры неизвестных съемок, сообщил телеведущий Иван Ургант.
Ургант заявил, что кадры, которые появились в некоторых телеграм-каналах, не имеют отношения к съемкам «Вечернего Урганта». По его словам, это съемки неизвестного происхождения.
«Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно непохожим на Киркорова», – цитирует РБК Life телеведущего.
Ургант также подтвердил, что после завершения перерыва с радостью будет ждать и Киркорова, и Карнавал в студии передачи.
Между тем, фотографии, о которых идет речь, были сделаны в Дубае, где, как сообщают Telegram-каналы, декорации известного телешоу возвели в честь вечеринки по случаю дня рождения миллионера из Санкт-Петербурга и большого поклонника «Вечернего Урганта» Михаила Баракина, куда и пригласили Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и других звезд.
Напомним, шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.
В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Стало известно об отказе ВСУ выходить на позиции под Гуляйполем
Рогов: Подразделения ВСУ отказываются выходить на позиции под Гуляйполем в Запорожье
Военнослужащие 102-й бригады теробороны ВСУ отказываются выходить на позиции под Гуляйполем в Запорожской области, где продолжаются активные действия российских сил, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, военнослужащие 102-й бригады теробороны ВСУ из Ивано-Франковска массово отказались выдвигаться для оборудования позиций в селах Малиновка и Червоное под Гуляйполем, передает ТАСС.
По словам Рогова, ранее 102-я бригада стояла во второй линии, на первой располагались части из мобилизованных жителей Запорожской области. Военнослужащие бригады, названой в честь гауптмана Дмитро Витовкого (офицера галицийских нацформирований в составе армии Австро-Венгерской импери), аргументировали отказ выдвигаться на позиции тем, что «пусть тут умирают запорожские», а сами они во второй линии «постоят и поконтролируют».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия Российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
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России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.
Названы причины кадровых перестановок в офисе Зеленского
Экс-посол Мирошник: Зеленский уволил Тимошенко по просьбе Вашингтона
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В скором времени будут меняться кадры не только в офисе Владимира Зеленского, но и в силовых структурах. Когда на эти места будут посажены проамериканские чиновники вместо пробританских, Вашингтон повысит уровень контроля над Украиной. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя отставку советника Зеленского Кирилла Тимошенко и ряд других перестановок.
«Исходно за всеми изменениями в офисе Зеленского стоят Соединенные Штаты. Им необходимо полное переформатирование власти в стране. При этом уже состоявшиеся увольнения далеко не последние», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сейчас своих должностей могут лишиться также руководители СБУ, могут появиться новые главы МВД и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По сути, вся силовая вертикаль гражданской власти на территории Украины сменится», – уверен собеседник.
«Очевидно, что Тимошенко не сам решил уйти в отставку. Его некогда посадили на это место, чтобы отмывать деньги через сложные коррупционные схемы. Причем все ниточки так или иначе ведут к президенту Зеленскому, которого трогать не станут, и Андрею Ермаку», – объясняет дипломат.
В особенности скандальным считается коррупционный проект «Велике будівництво», который в народе называют «Велике крадівництво» («Большое строительство» и «Большое воровство», соответственно – прим. газеты ВЗГЛЯД).
«Сейчас Тимошенко просто «отдали на съедение» американцам в попытке откупиться. Но это не сработает. Американцы уже взяли Украину за ее коррупционные места. Коррупция там была всегда, но дергать за ниточку понадобилось только сейчас», – иронично замечает Мирошник.
«Через назначение руководителей силовых ведомств и усиление позиций проамериканских персоналий Ермака, который является главной целью Вашингтона, все же дожмут. Белый дом намерен взять управление Украиной под жесткий контроль», – полагает собеседник.
«Несмотря на то что Ермак фактически подконтролен Лондону, происходящее нельзя назвать конфликтом или противостоянием США и Британии. Это банальное перетягивание на себя механизмов управления. Ничего личного, только бизнес, как говорится», – почеркнул Мирошник.
Несколько иного мнения придерживается экс-депутат Рады Олег Царев.
«Внутри страны идет обострение отношений между сторонниками Америки и Великобритании. Если посмотреть, кто в СМИ озвучивал скандалы и кто сейчас ведет расследование, то вы увидите, что о фактах коррупции говорят люди, связанные с Соросом. А расследование ведет НАБУ – орган, который ориентирован на США», – пояснил Царев.
«Удар направлен в первую очередь против руководителя офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко. Это люди, которые в окружении Зеленского пользуются поддержкой Великобритании. Если вы вспомните историю назначения Андрея Ермака: куда он поехал, с кем встречался в первые дни после назначения – это Великобритания», – отметил он в комментарии «МК».
«То, что мы сейчас наблюдаем, – это верхушка айсберга. Преследуют даже политтехнологов, которые работают на Лондон. Скандал с убийством Киреева – это тоже удар по команде Зеленского со стороны США», – добавил Царев.
«Но я думаю, что Владимир Зеленский будет стараться удержать двух своих помощников, сколько может. Особенно Андрея Ермака. Зеленского и Ермака связывает гораздо больше, чем просто финансовые или политические вопросы», – заключил бывший депутат.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию. В своем Telegram-канале он поблагодарил коллег за время, проведенное вместе, и назвал их «настоящими воинами света».
Издание «Коммерсант» отмечает, что пост Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. Вместе с тем в отставку могут уйти главы Сумской и Днепропетровской областей, а также назначенные киевскими властями руководители украинских администраций Запорожской и Херсонской областей.
Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. В воскресенье издание «Страна» сообщило, что киевские власти планируют провести кадровые перестановки, направленные на борьбу с коррупцией. Такой вывод СМИ сделали на основе видеообращения президента Украины. В нем Зеленский напомнил о скандале вокруг закупок продуктов министерством обороны по завышенным ценам.
Изменения в руководящих должностях ждут и правоохранительную систему страны. По словам президента Украины, часть кадровых решений была принята в понедельник, вторую одобрят во вторник.
Напомним, на минувшей неделе в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. По мнению политолога Ларисы Шеслер, трагически освободившийся пост может стать поводом для борьбы политических кланов на Украине.
Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте раздражения Запада из-за коррупции на Украине.
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Дроны ВС России смогли вычислить иностранных наемников по сотовым телефонам
В Минобороны заявили, что дроны Российской армии вычисляют иностранных наемников по мобильным телефонам
Операторы БПЛА российских военных осуществляют поиск местоположения иностранных наемников по зарубежным номерам мобильных телефонов с помощью бортового оборудования, сообщает Минобороны.
Из видеозаписи опубликованного ведомством ролика следует, что процедура состоит из нескольких этапов: распаковка и сборка БПЛА и катапульты, его подготовка к старту, вылет, выполнение поставленной боевой задачи, при которой осуществляется управление БПЛА операторами на наземном пункте управления, а после – рассылка сообщений на обнаруженные телефоны противника и возвращение беспилотника с приземлением парашютным способом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
По словам командира отделения беспилотников с позывным «Старый», в данный момент обнаружены аппараты Чехии. Разведка выяснила, что это было скопление наемников, цели были уничтожены.
Уточняется, что обнаружить абонентов связи стандартов GSM и LTE помогает бортовое оборудование «Орлан-10».
«После передачи выясненных координат военные ожидают командования из центра – работать по ним или нет, и довести доразведку самолетом с камерой», – объяснил командир.
Напомним, в России создали модульную видеосистему раннего обнаружения и идентификации летающих БПЛА, которая предназначена для защиты периметра критически важных объектов.
Минобороны показало уничтожение украинского танка при поддержке «Терминатора»
Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлено поражение российским танком украинского при огневой поддержке боевой машины «Терминатор».
На видео засняты кадры, как российский танк ведет огонь в лесу, при этом в одно и то же с ним время огонь по украинским позициям из 33-миллиметровых пушек ведут боевые машины поддержки танков, сообщает РИА «Новости».
Затем представлены кадры, заснятые беспилотником, на них видно, как украинский танкист покидает свою подбитую машину, а также БМП со сбитой башней и уничтоженные украинские военные.
В ведомстве рассказали, что подразделения украинских войск на БМП, усиленные танком, было вскрыто в лесном массиве разведчиками с помощью беспилотников.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись того, как самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» наносят удар по танкам, БМП и пикапам вооруженных сил Украины.
Минобороны заявило об освобождении Краснополья в ДНР
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Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации Южного военного округа на Донецком направлении освободили Краснополье Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 60 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Берестового и Двуречной Харьковской области, а также Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 40 военнослужащих, отчитались в Минобороны.
Огнем артиллерии Центрального военного округа и ВДВ на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре бронемашины, две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.
Пушилин рассказал о зачистке Краснопольевки
Пушилин: Освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка зачищен
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка в районе Соледара зачищен.
По его словам, Краснопольевка зачищена, сейчас речь идет о Двуречье, передает ТАСС.
Пушилин рассказал также, что, согласно украинским источникам, у ВСУ осталась одна дорога, которая позволяет относительно безопасно попасть в Артемовск.
Он добавил, что крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче «Артемсоль» в Соледаре восстановят в кратчайшие сроки, а вот восстанавливать разрушенные украинскими силовиками жилые дома в Соледаре нецелесообразно, проще построить новые, но решать это будет комиссия во главе с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.
По словам Пушилина, в восстановлении Соледара «в первую очередь будем отталкиваться от работающего предприятия».
Ранее Пушилин рассказал, что ВСУ практически полностью разрушили Соледар, в городе почти не осталось целых зданий.
Минобороны рассказало об успехах на Днепровском и Запорожском направлениях
В результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ войсками Восточного военного округа на Запорожском направлении за минувшие сутки уничтожены порядка 30 военнослужащих и боевая машина РСЗО «Град», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Высокоточным оружием наземного базирования на Днепровском направлении нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артбригады у Марганца Днепропетровской области. В результате удара была уничтожена пусковая установка американской РСЗО HIMARS вместе с экипажем, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за последние сутки было нанесено поражение 63 артподразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 97 районах, сообщил Конашенков.
Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты три украинских беспилотника у пунктов Жовтневое Харьковской области и Кременная Луганской народной республики (ЛНР). Перехвачены 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS в районах Донецка, населенных пунктов Пилипчатино, Авдеевка Донецкой народной республики и Червонопоповка ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Блогер Евгений Савин стал фигурантом дела о дискредитации ВС России
Бывший нападающий футболист и ведущий видеоблога на YouTube-канале «КраСава» Евгений Савин проходит фигурантом по факту дискредитации ВС России, ему грозит штраф, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
По информации пресс-службы, Савин привлечен к административной ответственности за действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов страны и ее граждан. Дата судебного заседания еще не назначена, передает ТАСС.
Протокол по факту дела был зарегистрирован в суде 23 января. Отмечается, что блогеру грозит штраф до 50 тыс. рублей, передает «Коммерсант».
Ранее стало известно, что в Госдуме могут ввести меры в отношении артистов, выступающих против России.
На Украине опровергли заявления о хранении боеприпасов на АЭС
Советник Зеленского Подоляк опроверг сообщения о хранении боеприпасов и оружия на территории АЭС
Украина никогда не хранила боеприпасы на территориях АЭС, проверки МАГАТЭ могут это подтвердить, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк написал в соцсети, что Киев никогда не хранил никакого оружия на территориях атомных станций, кроме того, Украина открыта для всех проверяющих, в том числе МАГАТЭ, передает ТАСС.
Ранее директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что поступают достоверные данные, что украинские вооруженные силы размещают вооружение и боеприпасы, которые предоставляет им Запад, на территориях атомных электростанций. Предполагается, что данные места используются под склад в надежде, что Россия не станет стрелять по АЭС во избежание ядерной катастрофы.
Бойцы «Эспаньолы» под Угледаром закрыли небо украинским дронам
Участвующие в СВО футбольные фанаты внедрили РЭБ-системы, «роняющие» дроны
Состоящее из футбольных фанатов подразделение «Эспаньола», участвующее в спецоперации, при помощи своих наработок в РЭБ и ПВО «закрыло» некоторые участки неба на Угледарском направлении, где противник регулярно сбрасывал гранаты с беспилотников.
Как рассказал РИА «Новости» командир подразделения с позывным «Испанец», подразделение имеет аэроскопы, систему РЭБ и «много всяких новинок», которых нет у ВСУ. По его словам, футбольные фанаты со всей России помогли изобрести и доработать приборы, помогающие выявлять сигнал, глушить его и сбивать БПЛА противника. По словам «Испанца», современные технологии в зоне спецоперации помогают сохранять жизни бойцов.
Напомним, в ноябре болельщики московского ЦСКА на матче чемпионата России по футболу против «Нижнего Новгорода» вывесили на трибуне баннер с фотографией бывшего бойца фанатского подразделения «Эспаньола» в составе бригады «Восток» (ДНР) и погибшего при исполнении воинского долга на Украине фаната Максима Шманина.
СБУ передала в суд дела против Володина и депутатов Госдумы
СБУ передала в суд дело против спикера Госдумы Вячеслава Володина
Служба безопасности Украины (СБУ) передала в суд дела против 54 депутатов Госдумы и спикера российского парламента Вячеслава Володина. Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.
СБУ в своем Telegram-канале сообщило, что обвинительные акты в отношении 55 депутатов Госдумы переданы в суд, передает ТАСС.
Уточняется, что по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которую вменяют депутатам, грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В списке депутатов, которым предъявлены обвинения, значатся член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
При этом СБУ пригрозила уголовной ответственностью и другим депутатам.
Ранее СБУ обвинила Набиуллину в посягательстве на территориальную целостность Украины.