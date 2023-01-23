К антироссийским санкциям ЕС присоединились восемь стран

Восемь стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС

Восемь стран, среди которых и Украина, присоединились ко всем принятым с 14 сентября антироссийским санкциям ЕС, в том числе и к введению потолка цен на нефть, говорится в опубликованных заявлениях Совета ЕС.

Среди присоединившихся к санкциям страны-кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, а также Украина. Кроме того, к санкциям присоединились страны европейской зоны свободной торговли – Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, сообщает ТАСС.

Эти государства взяли на себя обязательство привести свою политику в соответствие с решениями Совета ЕС.

Сербия остается единственным кандидатом на вступление в ЕС, который последовательно отказывается вводить антироссийские санкции.

В декабре ЕС ввел девятый пакет антироссийских санкций. Согласно этим ограничениям, европейские предприниматели больше не смогут приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.