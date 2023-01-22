Тероборона захватила храм УПЦ в Киевской области

В Киевской области представители теробороны и местной власти захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви, об этом сообщили в Telegram-канале УПЦ.

В сообщении говорится, что группа вооруженных представителей теробороны во главе с местными властями захватили в субботу храм, который находится в селе Тарасовка Киевской области, передает РИА «Новости».

Также отмечается, что в начале декабря прошлого года храм активисты раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) вместе с теробороной и местной властью ворвались в храм, заблокировали ход в него и начали применять против прихожан физическую силу.

Правительство Украины внесло в парламент страны закон, направленный на запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в случае, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.

Во вторник каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась с призывом к российским властям и РПЦ не выступать от ее имени на международных площадках. В мае минувшего года УПЦ заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).