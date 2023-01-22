СМИ: Позиция Шольца по поставкам Киеву танков привела к разногласиям в бундестаге

Zeit: Решение Шольца не поставлять танки Украине привело к разногласиям в бундестаге

В руководстве Германии возникли споры относительно поставок боевых танков Leopard Украине, сообщили местные СМИ.

Немецкое Zeit пишет, что глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ сделать «четкие» заявления касательно военной поддержки Украины, передает РИА «Новости».

«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», – заявила она.

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених отреагировал на критику, высказанную Штрак-Циммерман в адрес канцлера, подчеркнув, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием.

При этом он отметил, что глава оборонного комитета бундестага «и ей подобные» подталкивают ФРГ к военному конфликту.

«Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием», – уточнил Мютцених.

Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2, если США передадут танки Abrams Киеву. США отказались, отметив, что это невыгодно, так как танки расходуют много бензина.

Позже The New York Times сообщила, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Киева.