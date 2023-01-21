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Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине
NYT: Шольц разочаровал США своим ответом по поводу отправки танков Leopard Украине
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Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Украины, пишет газета The New York Times.
Также из статьи следует, что американские официальные лица были разочарованы переговорами с правительством Германии на этой неделе, передает РИА «Новости».
Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2 Украине, если США отправят танки Abrams. США отказались, заявив, что невыгодно, так как танки расходуют много бензина.
Автор отмечает, хотя Германия не сказала «да» на отправку танков Leopard на этой неделе, она также не сказала «нет».
Позже даже участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, не смогли принять никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
Немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском
Украинские военные понесли серьезные потери у Артемовска, говорится в секретном докладе Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге, пишут немецкие СМИ.
Под Артемовском украинские силы несут «огромные потери», в докладе БНД шла речь о трехзначных числах за сутки, падение города повлияет на всю линию обороны Украины, поскольку это позволит России продвинуться еще дальше вглубь Донбасса, сообщил Spiegel, передает ТАСС.
БНД также сообщила, что Российская армия действовала под Артемовском «с беспощадной жестокостью».
Ранее Минобороны сообщило, что освобожден поселок Клещеевка в пригороде Артемовска и поселок Лобковое на Запорожском направлении.
Власти Украины запретили демонтировать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области
Минкульт Украины приказал не трогать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области на западе страны
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Министерство культуры Украины не разрешает демонтировать советский танк «Иосиф Сталин», установленный на въезде в город Дубно Ровненской области на западе Украины, он имеет историческую ценность, сообщил начальник городского управления ЖКХ Илья Онисько.
Чиновник в интервью газете «Ровно вечернее» заявил, что Минкульт Украины предупредил, что танк уникальной марки ИС-2 имеет историческую ценность, в случае сноса без разрешения комиссии, грозит уголовная ответственность, передает ТАСС.
Онисько заявил, что комиссия, дающая разрешение, до сих пор не может собраться, поэтому неизвестно, как предстоит действовать. Он подчеркнул, что танк находится в реестре памятников, находящихся под защитой государства, местным властям «предлагали провести просветительскую работу среди местных жителей, чтобы это объяснить».
Ранее стало известно, что власти города Каменского Днепропетровской области Украины, в котором родился Леонид Брежнев, не планируют обсуждать вопрос о демонтаже памятника генсеку ЦК КПСС, поскольку на демонтаж все равно нет денег.
В Германии объяснили провал переговоров с США по поставкам танков Украине
Вальдемар Гердт: Писториус и Шольц пытаются затянуть процесс поставки танков на Украину
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Борис Писториус раньше не представлял интереса для западных кураторов, поэтому у него пока еще есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт. Ранее телеканал CNN сообщил, что США и Германия не смогли договориться о передаче Украине западных танков.
«Все понимают, что передача Украине танков Leopard станет серьезным этапом эскалации конфликта. В данной ситуации Писториусу надо отдать должное – он пытается оттянуть поставки, которые Россией будут расцениваться как прямое вмешательство Германии в конфликт», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Как сказал мой коллега в Бундестаге, «мы уже однажды отправили свои танки на восток, но в результате русские танки оказались в Берлине». И тут он совершенно прав, мы не можем допустить повторения этой истории», – отмечает собеседник.
«Писториус сейчас только выходит на ринг в качестве политика международного уровня. Ранее он не представлял большого интереса для западных кураторов. Поэтому пока у него есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений. Но это до тех пор, пока США не «поставят его в стойло», – рассуждает политик.
«Надеюсь, что его отношение к России, которое можно охарактеризовать как нейтральное, позволит избежать эскалации с Москвой. Писториус неоднократно говорил о необходимости менять политику санкций, он также контактирует с Герхардом Шредерем. Все это дает нам небольшую надежду», – подчеркивает Гердт.
«При этом очевидно, что в скором времени США будут давить на Писториуса и на всю Германию. Изначально это будет непублично. Но если новый министр обороны не отступит от своих принципов, то начнется настоящая травля, в первую очередь в подконтрольных Вашингтону СМИ», – уверяет собеседник.
«Многое в вопросе поставок танков Leopard будет зависеть от того, насколько у Писториуса серьезный внутренний стержень. Также важно, что Шольц ищет возможность оттянуть процесс отправки. Я надеюсь, что он не станет делать из главы Минобороны козла отпущения. Но если это поможет не ввязывать Германию в конфликт еще больше, то это того стоит», – заключил Гердт.
В пятницу стало известно о том, что глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры по украинскому кризису. Но несмотря на давление Остина, они так и не смогли решить вопрос о поставках танков Leopard в интересах ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее в Конгрессе США обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в трусости из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2. Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в ближайшие часы в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в пятницу.
Напомним, Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams. Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Польша и США настаивают на передаче танков Leopard Украине.
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Власти Запорожской области заявили об ослаблении группировки ВСУ на линии соприкосновения
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Противник на Запорожском направлении ослаб, большое число группировок перебросили к Соледару и Артемовску. Кроме того, бойцы ВСУ все чаще переходят на сторону России, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель запорожского движения «Мы месте с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВС России взяли под огневой контроль четыре населенных пункта в области.
«Мы долгое время готовились к обороне, но сейчас вся линия боевого соприкосновения в Запорожской области оживилась. Активно работает наша артиллерия. Нам удалось взять под полный огневой контроль четыре населенных пункта в пригороде Орехова», – рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Интенсивность обстрелов позиций противника рекордная. Только за последние сутки Минобороны Украины подтвердило более 200 наших ударов. Об этом свидетельствуют их внутренние сводки, которые нам удается перехватить. Позже они публикуются в СМИ», – продолжил собеседник.
Он добавил, что бои идут от границы Запорожской области с ДНР в сторону сел Ольговское, Малиновка, Чаривное, Белогорье вплоть до села Каменское. «Прогнозы – дело неблагодарное, но точно можно сказать, что ВСУ здесь ослабли. Кроме того, огромную часть подразделений перебросили в сторону Артемовска и Соледара», – пояснил он.
«Также мы отмечаем активизацию перехода на нашу сторону солдат ВСУ. Лично я это связываю с тем, что на Украине усилились репрессии в отношении теробороны. Они не хотят воевать против нас, и уж тем более им не близка идея смерти во имя Зеленского», – замечает Рогов.
«Однако тех, кто пытается бежать с поля боя, «встречают» заградотряды из запрещенного в России «Азова» и «Кракена». Мне известно о десяти подобных столкновениях за последний месяц. По меньшей мере семь человек были расстреляны, еще порядка 20 – ранены», – рассказал собеседник.
«Причем над беглецами издеваются, их пытают. Мы фиксировали случаи простреленных коленей, ножевых ранений и избиений. И единственный правильный вариант для солдат ВСУ – обратиться за спасением к России, что они и делают», – говорит эксперт.
«Желающие перейти на нашу сторону находят в Telegram чат-боты, пишут туда, а мы затем им помогаем. Бывают случаи, когда обращается всего один человек, а иногда и целая группа свыше десяти бойцов», – заключил Рогов.
Ранее стало известно о взятии под оперативный контроль четырех населенных пунктов в пригороде Орехова в Запорожской области. Также сообщалось о массовом переходе на сторону России солдат ВСУ. По отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям.
При этом, отмечал Владимир Рогов, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какими трудностями придется столкнуться ВС России при освобождении города Запорожье.
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Участник расправ над жителями Мариуполя «азовец» с позывным Расти раскрыл подробности преступлений
Боец нацбата «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Дмитрий Канупер с позывным Расти признался в расстреле мирных граждан в Мариуполе.
Дмитрий Канупер вступил в «Азов» в феврале 2021 года, там ему присвоили позывной Расти, сообщается на сайте «Трибунал».
Канупер поступил в подразделение, базирующееся в поселке Юрьевка – в 40 км от Мариуполя в сторону Запорожской области. В обязанности Расти входили занятия спортом и тренировки с пулеметом.
Ротой группы разведки специального назначения, в которой служил Расти, командовал Александр Пастух (Механик), напрямую подчинявшийся командиру «Азова» Денису Прокопенко (Редису) или его заместителю Тавру. Заместителем Механика был Незнайка.
В первый взвод роты, где служил Расти, входили: командир Сергей Калиберда (Мангуст) и его фактический зам Кривой, а также Ведьмак, Жека, Ислам, Жрец, Тэйваз, Электрон, Музыка (Панама), Чаки, Ярыло, Тик-Так, Гиря, Вертуха.
24 февраля 2022 года по приказу Механика рота, в которой служил Расти, и снайперская группа выдвинулись в сторону Мариуполя. В городе «азовцы» заняли школу №42, расстреляв перед этим гражданских, которые укрывались в учебном заведении.
Позднее боевики расправились в школе еще примерно с 10–12 мирными гражданами. Мангуст, Бык и Панама расстреляли всех людей, которые были задержаны «азовцами» недалеко от своей новой базы и брошены в подвал здания за якобы имевшую место быть съемку на камеру техники «Азова».
Вместе с сослуживцами Расти, как правило, приезжал уже на готовые позиции: крыши многоэтажек, подъезды и дворы жилых домов, автобусные остановки. В частности, Кануперу были известны такие позиции, как Карбон, Джерело, Редут, Сомалии, Равлик. Задачей боевиков было наблюдение и укрепление в городе позиций ВСУ, Нацгвардии и морпехов. В распоряжении «азовцев» было, в частности, оружие НАТО: гранатометы «Матадор» и NLAW, автоматы МП-9, чешские боеприпасы для АГС, британские приборы ночного видения.
Примерно 27–28 февраля 2022 года группа, в которой служил Расти, выдвинулась в сторону поселка городского типа Мангуш, чтобы занять позиции для наблюдения за дорогой – по ней, предположительно, могли ехать силы ВС России.
На выезде с Мангуша Расти услышал выстрелы из БТР в сторону Запорожской области. Из пушки калибра 30 мм стрелок Варг, который в это время находился вместе с механиком-водителем Теплым, расстрелял гражданский автомобиль, ехавший в сторону Мангуша. Все мирные жители, которые были в машине, погибли.
В начале марта Расти, Мангуст, Тэйваз и Тик-Так находились на позиции в районе дома №35 по улице Латышева. Там же размещались военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие «азовцы» и техника – танк и БТР. Боевики вели артиллерийский огонь по кварталу Азовье. Снаряды попадали по жилым домам № 1, 5, 6. Очевидно, что все находившиеся там гражданские либо получили ранения, либо погибли.
8–9 марта Расти и Тик-так вели наблюдение с позиции возле автобусной остановки на пресечении улицы Куприна и бульвара Шевченко. Задача состояла в отслеживании местности на предмет появления танков ВС РФ. В это время Мангуст и Гиря находились в ТЦ «Порт-Сити», откуда они намеревались запустить БПЛА. Расти заметил, как по жилым домам Запорожского шоссе начались прилеты артиллерии, которые исходили со стороны размещения украинских сил. Гражданские, которые были в домах, скорее всего, были ранены или погибли.
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Неопознанный летательный аппарат заметили над Украиной
Flightradar заметил неопознанный летательный аппарат над югом Украины
В небе над югом Украины находился неопознанный летательный аппарат, который поднялся в воздух в Николаевской области, свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.
Около 15.30 мск аппарат из района населенного пункта Новый Буг направился в сторону Одесской области, пролетел у границы с Молдавией, проследовав до поселка Тузлы, повернул в сторону поселка Сарата и полетел над приграничным пространством, минуя Тирасполь. После этого аппарат оставался над украинской территорией у границы. Около 21.00 мск он был над Кировоградской областью.
Затем аппарат, совершавший полет со средней скоростью в 200 км/ч, перестал отслеживаться на Flightradar. Судя по данным Flightradar, аппарат передавал неверный код транспондера из-за неисправности или неправильного программирования, передает РИА «Новости».
Напомним, полеты над территорией Украины совершают американские самолеты-разведчики.
Минобороны заявило об освобождении поселка Лобковое в Запорожской области
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Успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа на Запорожском направлении освобожден поселок Лобковое. Возле Каменского Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и техникой ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Табаевки, Тимковки и Берестового Харьковской области. Ликвидировано порядка 30 военнослужащих, бронемашина и гаубицы Д-20 и Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии Центрального военного округа на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ возле Макеевки и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Недалеко от Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 40 военнослужащих, две машины пехоты, четыре бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации Южного военного округа на Донецком направлении освобожден пункт Клещеевка ДНР. Рядом со Звановкой ДНР уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ. За минувшие сутки ликвидированы около 60 военнослужащих, три бронемашины, две самоходные артустановки «Гвоздика», а также гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20, сообщил Конашенков.
Кроме того, в районе Малой Токмачки Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37. Потери противника за сутки составили порядка 90 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронемашины, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30.
В ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении на огневой позиции уничтожена американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 78 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
Писториус: Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
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Участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, еще не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks.
«Должен констатировать, что единой картины мнений нет, это однозначно. Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, неверное, – сказал он. – Есть основания и в пользу поставок, и против. В нынешней ситуации войны, которая длится уже 11 месяцев, нужно внимательно взвешивать все аргументы за и против», – добавил министр, передает ТАСС.
«Сегодня мы еще не можем сказать, когда решение по «Леопардам» будет принято и каким оно будет», – добавил он.
Министр высказал мнение, что западные страны стремятся как можно скорее прийти к общей точке зрения.
Писториус уточнил, что утром распорядился проверить наличие и состояние имеющихся «Леопардов». Это нужно для того, чтобы «иметь возможность действовать быстро», если коалиция все же решит когда-то отправить Киеву боевые танки.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории.
Вашингтон посоветовал Украине вывести силы из Артемовска
Agence France-Presse рассказало о предложении Вашингтона вывести украинские войска из Артемовска
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По мнению США, Украине следует вывести войска из Артемовска (Бахмута), чтобы подготовить наступление, заявил американский чиновник высокого ранга.
Попытки вооруженных сил Украины удержать контроль над Артемовском, по мнению Вашингтона, мешает готовить наступление. Чиновник заявил, что бои за Артемовск выгодны России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
AFP заявило, что «США советуют Украине вывести эти силы» для «переоснащения» и «присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование... хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге». Для обучения ВСУ требуется время, так что Киеву предлагается «обменять» Артемовск на такую подготовку. На обе задачи, как полагают в США, может не хватить ресурсов.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
Боррель озвучил затраты ЕС на Украину
Евросоюз и страны ЕС совместно уже выделили военную помощь Украине на 10 млрд евро, общая сумма помощи, в том числе гуманитарной, приближается к 50 млрд евро, заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что Евросоюз и страны сообщества уже выделили Украине военную помощь в общей сумме на 10 млрд рублей, передает ТАСС.
Вместе с тем он отметил, что если сложить все, что Европа сделала для Украины, военную и экономическую, макрофинансовую и гуманитарную помощь всех видов, то это будет ближе к 50 млрд евро.
Ранее министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек заявил, что запасы вооружений советского образца в Евросоюзе исчерпаны, страны ЕС будут экстренно наращивать производство вооружений для Украины и для собственных армий.
Рогов сообщил об активных боях у города Орехова под Запорожьем
Рогов заявил об активных боях у города Орехова под Запорожьем
В пригородах Орехова в Запорожской области зафиксированы активные боевые действия, город расположен в 60 км от города Запорожье, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Боевые действия начались в ближайших пригородах Орехова, но это еще не штурм города, заявил Рогов ТАСС.
Он уточнил, что уже взяты высоты, дающие определяющий огневой контроль над Ореховом и другими населенными пунктами. Дальнейшие действия российских сил зависят от контроля над этими позициями, заключил Рогов.
В четверг Рогов заявлял, что российские войска установили оперативный контроль над несколькими населенными пунктами около Орехова.
В Венгрии разъяснили претензии к Украине по Закарпатью
Венгерский политолог Кемени: Закарпатье заселяется украинцами, которые никогда там не жили
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Будапешт активно оказывает поддержку закарпатским венграм. Виктор Орбан пытается сохранить культурную идентичность проживающих там людей, однако его действия встречают резкое недовольство украинских националистов. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил венгерский политолог Ласло Кемени. Ранее руководство страны потребовало от Украины прекратить зверства против этнических венгров.
«На Украине всегда считали, что Закарпатье – это их территория. Поэтому официальному Киеву не особо нравились попытки Будапешта наладить диалог с венграми, проживающими на этих землях. Неудивительно, что их раздражает активность, предпринимаемая Виктором Орбаном на данном направлении», – считает профессор Будапештского университета Ласло Кемени.
«В частности, в Закарпатье на деньги нашей страны была создана футбольная академия и другие учреждения, куда устремилось множество детей. Конечно, большинство мер поддержки оказывалось молодежи региона. Сохранение венгерской идентичности – важная задача для нашего правительства. Между тем официальный Киев пытается воспрепятствовать действующим культурным связям», – акцентирует эксперт.
«Кроме того, Закарпатье заселяется украинцами, которые никогда не жили в данном регионе. Со зданий снимаются таблички на венгерском языке в общественных местах. Фактически происходит столкновение двух национальностей: этот вопрос крайне трудно решить, потому что никто никогда не осмелится сдать назад», – подчеркивает собеседник.
«Что касается отмены траншей, то я, откровенно говоря, не думаю, что это напрямую связано с обострением вокруг Закарпатья. Все-таки у Венгрии есть и свои внутренние проблемы, решить которые в настоящий момент несколько затруднительно. Поэтому это скорее вопрос бюджетной политики», – считает эксперт.
Ранее венгерское руководство потребовало от украинской стороны прекратить враждебные действия против этнических венгров в Закарпатской области. По данным СМИ, за последние несколько дней в городе Мукачево, где живет много этнических венгров, сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на венгерском.
В октябре на бастионе мукачевского замка Паланок установили украинский трезубец, до этого там 35 лет находилась скульптура турула – птицы, считающейся одним из символов венгерского народа.
Мэр Мукачева Андрей Балога в своем Telegram-канале написал, что это знаковое место для общества и всего Закарпатья, именно поэтому там «в честь наших героев – защитников и защитниц – установили наш национальный символ».
Решение о демонтаже венгерской символики в Мукачеве вызвало негативную реакцию официального Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто расценил это как провокацию.
Осенью большой международный скандал вызвал шарф венгерского премьера Виктора Орбана, в котором он появился на футбольном матче национальной команды. На нем была изображена карта «Великой Венгрии» в границах до 1920 года. Тогда в состав венгерского государства входили территории, ныне принадлежащие Словакии, Австрии, Хорватии, Румынии и Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как это скажется на отношениях Венгрии с соседями.
Добавим, что в первые месяцы СВО на Украине высказывались мнения, что в случае коллапса украинской государственности Орбан должен взять под защиту венгров, проживающих в Закарпатской области.
Ранее Орбан на радио Kossuth выразил уверенность в том, что от конфликта на Украине в основном выигрывают США. А опрос в стране показал, что 97% граждан выступают против санкций ЕС.
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Украинские тиктокеры «взбесили всю Турцию»
Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал ярость у турок
Видеоролик украинских тиктокеров, назвавших турок «иностранцами в Анталье», вызвал ярость местных жителей по всей Турции, особенно в самой Анталье, сообщают СМИ.
В ролике показана группа украинцев, при этом видео сопровождается комментарием: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 100TV.
Портал поясняет, что после начала российской спецоперации на Украине огромное количество украинцев перебралось в Анталью и ее окрестностях, пользуясь гостеприимством турок. Как сообщает 100TV, после того, как ролик «взбесил всю Турцию», аккаунт на котором его опубликовали, был удален.
Напомним, в конце осени жители турецкого города Анталья организовали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья и его аренду иностранным гражданам.
Появились сообщения о снайперах из США и Британии на острове Большой Потемкин
Источники в ВСУ заявили о снайперах из США и Британии на острове Большой Потемкин в Херсонской области
Источники в вооруженных силах Украины сообщили о том, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники для убийств мирных жителей, заявил сотрудник российских силовых структур.
Сообщается, что «в основном» речь идет о снайперах. Американо-британская группа наемников должна «терроризировать русскоязычное население». В убийствах собираются обвинить российских военных, передает РИА «Новости».
В начале января в украинском сегменте интернета была опубликована видеозапись, на которой украинские военные якобы подняли флаг на острове. Позднее выяснилось, что флаг поднимали в «серой зоне». Сообщалось, что Большой Потемкин по-прежнему контролируется российскими войсками.
В конце 2022 года украинские войска предпринимали попытки высадки диверсионно-разведывательных групп на Кинбурнской косе на западе Херсонской области.
В ЕС заявили об исчерпанности запасов советских вооружений
Запасы вооружений советского образца в Евросоюзе исчерпаны, страны ЕС будут экстренно наращивать производство вооружений для Украины и для собственных армий, заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек.
Бек считает, что единственный путь вперед – это вооружать, вооружать и вооружать Украину и вооружаться самим, поскольку запасы советских вооружений исчерпаны, передает ТАСС.
В ходе дискуссии о траектории отношений ЕС с Россией первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз в тесной кооперации с США не исключает введения санкций против иностранных государств и компаний, сотрудничающих с Россией и не признающих западные санкции.
За санкции активно выступил профессор Гарвардского института Кеннет Рогофф, который считает, что «даже в случае военного поражения России санкции не должны быть просто отменены, поскольку необходимо добиться смены режима». Он считает, что Россию нужно привести к «ужасающей бедности».
При этом участники обсуждения заявили, что их тревожит, что санкции против России, помимо 27 стран ЕС, США и Великобритании и Украины, поддержали только девять государств мира. Они считают, что нужно вести антироссийскую пропаганду в Африке и Латинской Америке.
Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает переломный момент, поэтому Запад должен не замедляться с оказанием военной помощи Киеву.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия заставила НАТО испытать «снарядный голод».
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