Политолог Манойло: Тысячи людей на Украине недовольны политикой Зеленского

«Другая Украина» существует: ее составляют здравомыслящие люди, уставшие от жизни при диктатуре Владимира Зеленского и НАТО. Мы можем с ними общаться хотя бы путем контактов через профессиональные сообщества. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Манойло. Ранее эксперты на круглом столе ЭИСИ обсудили возможность существования «другой Украины».

«Мы говорим о неоднородной стране. Об этом совершенно правильно написал Виктор Медведчук в своей недавней статье. Не все люди, проживающие там, поддерживают действия Зеленского. Они-то и составляют ядро той самой «другой Украины». Речь идет о тех, кто еще сохранил здравомыслие и способность к непредвзятому пониманию происходящего», – считает член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

«Многие люди устали от диктатуры на территории страны. Тысячи людей несут потери и утраты в ходе конфликта. Эти группы, собственно, и являются оппозицией официальному Киеву. С ними нам и стоит попробовать пообщаться», – подчеркивает эксперт.

«Раньше мы пытались связаться с «другой Украиной» через олигархов и крупных бизнесменов. Однако эта стратегия была неудачной. Позиция представителей большого капитала менялась со скоростью маятника, поэтому данные каналы диалога проверку временем не прошли. Тем не менее сохранилась линия связи между профессиональными сообществами», – акцентирует собеседник.

«Например, между научным сообществом двух стран всегда имелось тесное общение. Интересно, что неплохие контакты сохранялись даже среди ветеранов войны в Афганистане как с той, так и с нашей стороны. Использовать эти, в какой-то степени бытовые контакты людей – наша задача», – считает эксперт.

«Кстати, в общественном плане там достаточно сильно ощущается усталость от военных действий. Эйфория первых месяцев прошла – теперь люди пребывают в состоянии шока от того, что в одночасье в их жизни возникло множество неопределенностей. Постепенно становится видно, к чему Украину привела политика Зеленского и его предшественников», – резюмирует Манойло.

Ранее в газете «Известия» была опубликована статья Виктора Медведчука – лидера запрещенной президентом Владимиром Зеленским украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В своем материале Медведчук констатирует – после 2014 года власть на Украине захватила и удерживает «партия войны». «Украинская партия мира была объявлена предателями», отмечает политик. При этом, указывает он, действия режима идут вразрез с интересами и подавляющего большинства общества, и значительной части украинского бизнеса – но пользуются безоговорочной поддержкой США и ЕС.

Политолог Александр Дудчак, присутствовавший на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), считает, что Россия должна работать на перспективу и всеми способами пытаться донести до украинского общества одно важнейшее понимание: «Москва не считает вас врагами или отрезанным ломтем», чтобы люди переходили из «партии войны» в «партию мира», в «другую Украину».

Директор Института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов пояснил, что именно стоит называть «другой Украиной». По его мнению, речь идет о «той Украине, которая в 2019 году проголосовала за Владимира Зеленского. Это те, кто изначально говорил, что Украина наелась милитаристской политики Петра Порошенко, который строил антироссийское государство с целью вечной войны с Москвой».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как России помочь «другой Украине».

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