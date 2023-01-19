Как России помочь «другой Украине»

Офис Зеленского пытается убедить мир в том, что Украина монолитна в своей ненависти к России. Но целые сегменты общества – от солдатских вдов до крупных бизнесменов – не желают дальнейшего ужесточения конфликта. Об этой другой Украине напомнил и Виктор Медведчук в своей программной статье. Но как сделать так, чтобы голос украинской «партии мира» был услышан не только в России, но и на Западе?

Несмотря на то, что после начала специальной военной операции среди украинцев произошла некая консолидация, говорить о том, что общество Украины монолитно, нельзя. Не едино оно и в отношении к России. Таким мнением поделился ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак на прошедшем в четверг круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?».

Поводом для дискуссии стала недавняя публикация в «Известиях» статьи Виктора Медведчука – лидера запрещенной президентом Владимиром Зеленским украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В своем материале Медведчук констатирует – после 2014 года власть на Украине захватила и удерживает «партия войны». «Украинская партия мира была объявлена предателями», отмечает политик. При этом, указывает он, действия режима идут вразрез с интересами и подавляющего большинства общества, и значительной части украинского бизнеса – но пользуются безоговорочной поддержкой США и ЕС.

«Возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен. Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима», – делает вывод Медведчук.

«Западные СМИ пытаются нас убедить в монолитности антироссийского мнения на Украине, что у них единый народ, собранный в кулак. И даже здесь в Москве мы порой слышим подобные голоса. Но это не так», – комментирует политолог Дудчак. По его словам, на Украине очень много людей, которые невзирая на мощную пропаганду, на давление, на репрессии, на обстановку, порой близкую к гражданской войне, не разделяют негативного отношения своей власти к России.

Аналитик отметил: нынешнее украинское «единство» – единство на штыках. Оно обеспечено СМИ и жестким репрессивным аппаратом. «Конечно, Зеленский не отвечает интересам всех жителей Украины. Речь идет о том, чтобы нацистский режим на территории Украины был заменен, чтобы не было нагнетания обстановки, накала страстей. Нужно остановить эскалацию конфликта со стороны Запада, об этом, в том числе, говорит и «партия мира», – сказал политолог.

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Аналитик подчеркнул: какое бы не было будущее у Украины как государства, на этих территориях останутся люди. В этой связи Россия должна работать на перспективу и всеми способами пытаться донести до украинского общества одно важнейшее понимание: «Москва не считает вас врагами или отрезанным ломтем», чтобы люди переходили из «партии войны» в «партию мира», в «другую Украину».

Что такое «другая Украина»? «Это та Украина, которая в 2019 году проголосовала за Владимира Зеленского. Это те, кто изначально говорил, что Украина наелась милитаристской политики Петра Порошенко, который строил антироссийское государство с целью вечной войны с Россией», – полагает директор Института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов.

По его мнению, как Порошенко в 2014 году, так и Зеленский в 2019 году избирались в президенты от той части украинского общества, которая хотела мирного урегулирования ситуации в Донбассе и ратовала за улучшение отношений с Россией. «Народ голосовал за них как за президентов мира, но в итоге оба обманули свой электорат», – напомнил аналитик.

Опора «партии мира»

Если выделять конкретные социальные группы, то «другая Украина» – это беженцы, вдовы военнослужащих, которые выходят на протестные митинги каждые выходные, указал Молчанов. «Это те, кто понял, что война – это горе. Те, кто боится сказать, что они не соглашаются с политикой Зеленского», – добавил эксперт. Довольно широкие слои населения фактически пребывают во внутренней эмиграции, считает политолог.

«Запад отвел Украине роль страны-камикадзе, единственная цель которой – нанести максимальный урон России. И все, кто свою страну и себя так не позиционируют – они и представляют из себя разрозненную «другую Украину», которой для выработки картины будущего нужна какая-то общая платформа. Им, в том числе, была адресована статья Медведчука», – добавил спикер.

В среде украинского креативного класса также существует разделение мнений и сохраняются оппозиционные настроения, добавил киевский историк и политолог Владимир Скачко, которому на родине грозит тюремный срок за публикации в российских СМИ.

«Представители «другой Украины» оболганы, запуганы и репрессированы. Почему Зеленский набросился на пул каналов Медведчука и уничтожил их? Этот пул в условиях жесточайшей диктатуры все-таки мог давать обществу альтернативную точку зрения», – напомнил он.

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Более того, действующей власти скрыто оппонирует часть олигархической элиты. С ними тоже нужно идти на диалог, считает эксперт. «Парадокс Украины в том, что ее ведут на убой, на полное подчинение всего, что в ней есть, интересам Запада. Ее олигархи являются последними собственниками того, что на Украине еще осталось. Их хотят уничтожить, потому что они сопротивляются. Об этом Медведчук тоже говорит в своей статье», – подчеркнул аналитик.

Кстати, и само появление этой статьи стало свидетельством существования «другой Украины» – оппозиционно настроенной части социума и политических сил, которых существующий режим боится, несмотря на всю поддержку со стороны Запада, подчеркнул Скачко.

В «партии войны» нет единства

Определенную надежду может внушать то, что украинская политическая и силовая верхушка, представляющая «партию войны» – не едина. Это касается и военной элиты, которая «делится по центрам влияния и по источникам дохода, которые определяют повестку дня», указал Скачко.

В частности, по мнению эксперта, Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины ориентируется на британскую MI6, а СБУ – на ЦРУ. «Это говорит о том, что в рамках англосаксонского мира существуют две точки зрения на поведение Украины. Например, если американцы будут продавливать тему перемирия, то более воинственные британцы этому противиться – значит, и ГУР тоже будет против», – считает Скачко.

Он также упомянул серьезные противоречия между президентом Владимиром Зеленским и командующим вооруженными силами Украины (ВСУ) генералом Валерием Залужным. «Чистый компрадор Зеленский будет до конца выполнять заданную повестку. В то же время боевой генерал не может не понимать, что как бы ни помогал Запад, поражение неизбежно. А следовательно – его путь на скамью подсудимых тоже неизбежен», – уверен Скачко.

Третью группировку на Украине, по мнению Скачко, представляет командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, «который понимает, что сухопутные войска – это и есть то пушечное мясо, которое поляжет на полях сражений».

Позитивным фактором можно считать отсутствие единства среди украинских националистов, добавил Скачко. По его мнению, одна часть из них искренне исповедует националистические или нацистские ценности, а другая часть – «это наемники на зарплате».

По сути, для части олигархов, военных, для общества в целом пропадает смысл вооруженного конфликта с Россией. Он остается актуальным только для «камарильи Зеленского», полагает модератор дискуссии, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Как связаться с «другой Украиной»?

«Медведчук дал старт широкому обсуждению проблемы. На происходящее на Украине нельзя смотреть в монохромном стиле. Украина сложнее, надо дать возможность выговориться партии мира», – сказал Данилин. Он отметил, что и Медведчук высказался за диалог без участия Запада представителей этого сегмента украинского общества с Россией.

По его словам, есть все основания презирать киевскую власть и ее лидеров. «Но ненавидеть тех военных, которых бросают сейчас под Соледар, под Артемовск, не получается при всем желании», – сказал Данилин, добавив, что рано или поздно у украинского народа проснется чувство гордости и им придется выбирать: «быть украинцем или забитым рабом, который драит толчки где-нибудь в португальской провинции».

Самая массовая часть украинского общества – класс работников – долгое время был объектом русофобской пропаганды, которая эксплуатировала естественное чувство патриотизма, отметил Скачко. Сейчас, по его словам, эти люди фактически лишены социальной перспективы, «загнаны под плинтус». Некоторые простые украинцы искренне настроены антироссийски, что проявляется в ходе спецоперации. Поэтому, подчеркнул эксперт,

необходимо разъяснять им «новую парадигму – война против России не является войной за Украину».

Молчанов, который сейчас находится в Европе, отметил, что большая часть Украины – мирная, но на данный момент «она не представлена в правительстве, политической элите». «Цель статьи Медведчука – показать сторонникам другой Украины, что их голос начал проявляться публично. Это не заявка на проект, это определенная точка сборки. Мы можем считать эту статью как будущую платформу, где будут проходить обсуждения другой Украины, где сможем собрать свои ценностные идеологические ориентиры. Это будет показывать западным странам, которые настроены на войну, что есть и другая позиция на Украине и она является достаточно обширной», – считает Молчанов.

С этим утверждением согласен и Данилин, который полагает, что призыв Медведчука к партии мира будет услышан. «Медведчук поставил интересный и правильный вопрос. Если на Западе так широко представлена украинская партия войны, а партию мира там никто не ждет, то, может быть, пришло время все же сказать о наличии этой партии мира, потому что эта партия существует на Украине и без нее было бы неправильно оценивать нынешний политический украинский ландшафт», – заключил политолог.

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