США предрекли полный коллапс из-за поражения Украины

|
2 января, понедельник | Последнее обновление — 19:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска ударами по «Иностранному легиону» уничтожили более 70 наемников
Разделы
За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие.
Подробности...
В то время, как поляки злорадствовали по поводу частичной мобилизации в России, министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – под видом вызова резервистов на длительные учения.
Подробности...
Жизнь людей, которые помогают другим, всегда меняется к лучшему; из нее уходит уныние и растерянность. Она наполняется смыслом – мы понимаем, что нужны другим людям, что на нас рассчитывают, что мы – опора для слабых и утешение для скорбящих.
Подробности...
Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
Подробности...
29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Подробности...
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
США предрекли полный коллапс из-за поражения Украины
Американский политик Янг заявил, что Запад ждет коллапс после сокрушительного поражения на Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Западный империализм рухнет в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российской армии на Украине, заявил американский политик Джеффри Янг.
Янг написал в Twitter (заблокирован в России), что империализму Запада придет конец после обвала доллара и сокрушительного поражения на поле боя США, НАТО и «марионеточного нацистского правительства Украины».
По его словам, санкции Вашингтона ударят по самим США так сильно, что рухнет экономика, он называл это «идеальным штормом», передает РИА «Новости».
Ранее офицер военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр предрек США конец света в случае электромагнитного удара.
Взрывы прогремели в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве и других подконтрольных украинским властям городах
|
|
В половине областей Украины объявлена воздушная тревога, в столице и ряде других городов, которые контролируются украинскими войсками, прогремели взрывы, сообщают СМИ и местные власти.
В частности, ночью сирены зазвучали в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, в воскресенье вечером воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.
Позднее воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях, передает РИА «Новости».
Взрывы прозвучали в Голосеевском районе и в левобережной части Киева. Еще два взрыва прогремели в Вышгородском районе на севере Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о взрыве в Деснянском районе города. Позднее СМИ сообщили о новых взрывах как в городе, так и в области.
Также взрывы звучат в городе Днепре (Днепропетровске) и в Черкасской области, сообщают украинские СМИ.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в городе Запорожье, «временно оккупированном режимом Зеленского», слышали не менее трех взрывов. Позднее он сообщил о «новой волне взрывов» в Запорожье.
Столтенберг назвал способ «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины
Столтенберг счел военную помощь Киеву единственным способом «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины
|
|
Помощь Киеву, в том числе военная – единственный способ, который позволит «убедить» Россию сесть за стол переговоров и «признать Украину как суверенное государство», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг призвал готовится к «долгому пути», так как Россия, по его словам, не собирается «отказываться от главной цели». Как утверждает Столтенберг, «главной целью» России якобы является получение «контроля» над Украиной, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на британские СМИ.
Генсек НАТО отметил, что конфликт между Россией и Украиной, вероятно, завершится переговорами о мире, но условия мира будут целиком зависеть «от соотношения сил на поле боя».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских войск в Макеевке, погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
Как сообщило ведомство в Telegram-канале, киевским режимом был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе Макеевки в ДНР.
Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты.
«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.
Ранее российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников.
Россияне и русский язык испортили польской журналистке аппетит в Египте
Польская журналистка Гомулка пожаловалась на присутствие российских туристов и использование русского языка в Египте
|
|
Журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка заявила, что ей было неприятно встретить на курортах Египта россиян, а также видеть русский язык в меню.
Гомулка заявила, что «почувствовала на спине мурашки», увидев отдыхающего на пляже россиянина. Кроме того, она «ощутила колоссальное отвращение», когда увидела в меню одного из ресторанов «только русский язык» и «ни слова по-английски». Гомулка сказала, что «потеряла аппетит». Журналистка заявила, что подобных «ситуаций было много». «Было ясно, что здесь все рассчитано на российского туриста», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она решила побеседовать с российской парой, которая подошла к ней на пляже. Гомулка пишет, что в ходе беседы «решила рискнуть» и спросила про частичную мобилизацию и «бегство» из страны. Как заявила журналистка, ее собеседник «вскипел», указав на то, что просто приехал на отдых. Однако она продолжила «развивать тему». Журналистка сказала, что ее «знакомая россиянка» якобы «ежедневно публикует фотографии и видео протестов». В ответ россиянин утчнил, из Польши ли ее собеседница, а получив утвердительный ответ, ответил: «Продолжай верить в эту ложь».
Гомулка заявила, что после «старалась обходить русских стороной, хотя их было так много, что это не всегда получалось». При этом она «досыта наелась и с удовольствие поплавала в море». К россиянам она «чувствовала неприязнь», в связи с чем решила, «планируя очередной отпуск, отправиться туда, где будет минимум шансов встретить» их.
Напомним, Сейм Польши принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия якобы является государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства. Резолюция носит рекомендательный характер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот шаг Сейма продолжением антироссийской истерики.
Военкоры сообщили о ликвидации активного деятеля украинского Майдана
Военкоры сообщили о ликвидации активного деятеля украинского Майдана Михаила Гаврилюка
Российские военные уничтожили около Артемовска идейного украинского нациста, бывшего депутата Верховной рады Михаила Гаврилюка, передают военные корреспонденты.
По информации военкоров в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», в политике он имел славу генератора нелепых идей. Так, Гаврилюк требовал легализовать проституцию и направлять «все средства в казну государства». Отмечается, что в 2016 году студия «Квартал 95» даже выпустила комедийную короткометражку о нем – «Козак Гавриляк».
Однако позже в украинском сегменте соцсетей опровергли информацию о гибели экс-депутата. Сперва его жена написала в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), что он жив, а затем сам Гаврилюк подтвердил эту информацию.
В конце ушедшего года российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях.
Российские войска ударами по «Иностранному легиону» уничтожили более 70 наемников
|
|
ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Минобороны, наемники из «Иностранного легиона» были уничтожены в районах населенных пунктов Краматорск, Марково в ДНР и Новоосиново в Харьковской области.
На Купянском направлении российскими войсками также нанесены артудары по скоплениям живой силы возле населенных пунктов Кисловка, Берестовое и Синьковка Харьковской области, ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины.
Также нанесено поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад недалеко от Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянки ДНР, уничтожено более 40 военнослужащих, три бронетранспортера.
В Минобороны отметили, что на Донецком направлении были поражены подразделения 79-й десантно-штурмовой и 60-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи. Потери противника составили более 70 военнослужащих, четыре машины пехоты, пять автомобилей.Также уничтожено 40 военнослужащих, три бронемашины и два пикапа на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка.
«В районах пунктов Малиновка, Орехов и Зализничное Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-й бригады теробороны. В районе Днепропетровска уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица», – говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, во время контрбатарейной борьбы рядом с пунктами Миньковка и Часов Яр ДНР на огневых позициях уничтожены две американские артиллерийские системы М-777. В районе Антоновки Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Возле Серебрянки ДНР уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.
Средствами ПВО за сутки сбито 15 украинских беспилотников, перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное ДНР и Раденск Херсонской области.
Ранее российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Западный эксперт назвал причины стойкости экономики России
Экономист Беккер заявил, что противостоять санкциям России помогли энергоресурсы и политика ЦБ
|
|
Руководитель Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер в эфире шведского телеканала SVT обозначил три причины устойчивости экономики России к санкциям.
Первой причиной эксперт назвал идущие доходы от продажи нефти и газа. Несмотря на санкции продажа российских энергоресурсов ведется по-прежнему активно, передает РИА «Новости».
Второй причиной Беккер обозначил грамотные действия российского Центробанка, который в кратчайшее время справился с проблемами, возникшими в финансовой сфере.
Третьей причиной, по словам экономиста, является опыт предыдущих кризисов. Беккер напомнил, что российские специалисты и ранее решали возникшие из-за санкций проблемы и пережили ряд экономических кризисов. Так, по его мнению, в России вспомнили опыт кризиса 1998 года, мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, а также кризиса и сильного падения цен на нефть в 2014-м.
В конце прошлого года президент Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада, дополнив их повышенными пошлинами.
Экс-советник Кравчука и Кучмы назвал Зеленского клоуном
Экс-советник украинских президентов Соскин назвал Зеленского клоуном и ребенком
Украина находится в энтропийной воронке, а ее нынешний президент Владимир Зеленский – клоун, заявил директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин.
Соскин сказал, что не стоит даже говорить об улучшениях на Украине до 2034 года, поскольку Украина является депрессивной «страной-лузером». «Какое развитие?» – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Соскина, когда «мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла», он ведет себя как «дите». «Ну это просто, что вы с ребенка возьмете? Он разве что-то понимает?» – заявил Соскин, добавив, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак «ларьками руководил».
Соскин ожидает, что ситуация в стране будет ухудшаться, Украину ждет экономическая стагнация, усиление политических репрессий и террора со стороны властей.
Напомним, Соскин в начале 1990-х годов был консультантом президента Украины Леонида Кравчука. В 1998–2000 годах он занял пост советника другого украинского президента – Леонида Кучмы. Соскин был советником по экономическим вопросам.
В 2019 году Соскин призывал Киев наладить транспортное сообщение с Крымом. Он предлагал пустить поезда из Херсона в Симферополь и открыть авиасообщение с полуостровом из Николаевского и Херсонского аэропортов.
Полянский счел постпреда Украины при ООН нуждающимся в помощи психиатра
Полянский не исключил вызова постпреду Украины при ООН Кислице «скорой психиатрической помощи» на заседание Совбеза
|
|
Постпреду Украины при ООН Сергею Кислице нужна помощь психиатра, заявил первый зампостпреда России Дмитрий Полянский, выразив опасение, что «скорую психиатрическую помощь» придется вызывать на заседание Совбеза организации.
Так Полянский прокомментировал новогоднее сообщение Кислицы в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Кислица опубликовал фото наручных часов с Бэтменом в приглушенном свете и фото штаб-квартиры ООН в тумане, сопроводив их антироссийским комментарием. В частности, Кислица раскритиковал «русскоязычный твиттер ООН», передает РИА «Новости».
Полянский в Telegram выразил сожаление в связи с тем, что Мексика с 1 января покидает СБ ООН, ведь ее постпред – профессиональный психиатр, чья помощь «явно по-прежнему востребована». «Конечно, он сможет наблюдать г-на Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен», – заявил Полянский, выразив надежду, что состояние Кислицы не обострится, «а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать».
Напомним, Полянский назвал Кислицу паяцем, которого никто давно не воспринимает всерьез. Про выступление украинского постпреда на одном из заседаний СБ ООН Полянский заявил: «Кислицу комментировать не буду. Тут все ясно – клинический случай».
Офицер назвал самую опасную военную угрозу для США
Американский офицер Орр сравнил электромагнитный удар по США с концом света
|
|
Электромагнитный удар по Соединенным Штатам будет самой опасной военной угрозой для страны, он станет катастрофой, не поддающейся измерению, означающей конец света, заявил офицер военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр.
Офицер считает, что успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, означающей конец света, но администрация президента Джо Байдена бездействует, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт 19FortyFive.
Автор считает, что электромагнитный импульс, который может быть вызван взрывом термоядерного оружия в атмосфере, способен уничтожить или серьезно повредить энергосистему и любые электронные устройства.
Орр заявил, что Байден никак не защищает США от подобной угрозы, ведь нанести такой удар, по его мнению, могут Иран, Россия и Китай.
Как отметил офицер, администрации при Трампе и Обаме принимали различные законы для обеспечения защиты от такой угрозы, но в основном от электромагнитных импульсов, вызванных природными явлениями, как, например, от солнечных бурь.
Ранее в США предупредили о возможном отключении электричества на годы.
Арестович предложил установить монархию на Украине
Арестович сравнил ситуацию на Украине с «Властелином колец» и предложил установить монархию
|
|
На Украине нужно установить монархию и объявить, что Киев «собирает земли Рюриковичей», заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Арестович дал интервью солисту группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке. Отрывок из интервью опубликован в Telegram. Он считает, что это «единственный способ перебить все московское». По его мнению, Украина оказалась «в сценарии» «Властелина колец», поэтому «должно быть возвращение короля, то есть Арагорна». Он указал, что в Великобритании «есть монархия» и это «не худшая страна мира», монархия была восстановлена в Испании, «сильное движение» за восстановление монархии есть во Франции, а в Бельгии династию выбрали только в XIX веке, передает РИА «Новости».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что Украина якобы является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Историк и политолог Владимир Корнилов указал, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики, а своим заявлением Зеленский дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине.
В Британии назвали возможные будущие конфликты в 2023 году
The Guardian: Украина может потерять внимание и поддержку Запада из-за новых конфликтов
В Азии, на Ближнем Востоке и в Японии разворачиваются не менее важные, чем на Украине, конфликтные ситуации, которые могут получить развитие в наступившем году, считает обозреватель британской The Guardian Саймон Тисдалл.
Автор статьи призвал обратить внимание на Мьянму, Йемен, Мали, Никарагуа, Демократическую Республику Конго, Сомали и Афганистан, где происходят «вопиющие злоупотребления и непрекращающиеся страдания».
Тисдалл уверен, что Украина это крупнейший конфликт в Европе с 1945 года, при этом интерес Запада к конфликтам в развивающихся странах, как правило, ограничен, передает РИА «Новости».
Одним из признаков растущей напряженности автор назвал желание Японии увеличить расходы на оборону почти вдвое из-за кризиса вокруг Тайваня. Он отметил, что Япония может переместиться с девятого на третье место по военным расходам после США и Китая.
При этом обеспокоенность Запада обстановкой в Азии может повлиять на украинский кризис. Тисдалл подчеркнул, что внешние события и смещение приоритетов США и Европы могут подорвать поток финансовой и военной помощи режиму Зеленского. Он заметил, что в случае обострения обстановки вокруг Тайваня США могут оказаться в положении косвенного участия в конфликтах на двух направлениях.
Следующей опасной зоной Тисдалл назвал Израиль и Иран. По его словам, в результате решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать полномочия министра обороны на Западном берегу реки Иордан своим партнерам по антиарабской коалиции регион может ждать серьезная эскалация.
Третьей проблемой Тисдалл считает обострение отношений между Вашингтоном и Брюсселем, из-за непопулярного решения Байдена проводить политику по борьбе с инфляцией, которая серьезно ударит по европейскому производству, сделав его непопулярным для инвесторов.
Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс предсказал рост вероятности конфликта вокруг Тайваня.
Газманов отказался дать оценку спецоперации на корпоративе в Дубае
Народный артист России Олег Газманов отказался публично выразить свое отношение к специальной военной операции на Украине во время корпоратива в Дубае, он попросил дать ему отдохнуть.
На корпоративе в Дубае двое мужчин потребовали от Олега Газманова публично заявить о своей позиции относительно российской спецоперации на Украине. Певец не стал этого делать и попросил дать ему отдохнуть после выступления, передает Ura.ru.
Ранее Олегу Газманову запретили выступать на Украине из-за поддержки спецоперации. Певец воспринял новость с иронией и назвал санкционный список «почетным».
Российские «Гиацинты» уничтожили украинскую бронетехнику
Батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила украинскую бронетехнику на Запорожском направлении
На Запорожском направлении в результате работы российской батареи 152-мм пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа уничтожено скопление бронетехники вооруженных сил Украины, сообщают информационные агентства.
Боец артиллерийского расчета рассказал, что «поступила задача отработать по скоплению техники противника». Цель выследили с помощью беспилотника. Получив координаты техники противника, артиллеристы «отработали». «Четыре беглым. Цель поражена», – приводит слова бойца РИА «Новости».
Уничтожение цели подтверждено данными объективного контроля. В составе артиллерийского расчета, который уничтожил цель, служат мобилизованные.
Напомним, Минобороны России также опубликовало видеозапись того, как инженерно-саперные подразделения Западного военного округа проводят разминирование в зоне спецоперации на Украине.
Беспилотник разведки ВСУ сбили ночью на подлете к Воронежу
Разведывательный БПЛА Украины сбили ночью на подлете к Воронежу
Правительство Воронежской области сообщило о сбитом ночью около областного центра беспилотнике украинской разведки.
В Telegram-канале правительства области отмечается, что запущенный с территории Украины малогабаритный БПЛА был обнаружен и сбит средствами ПВО. Пострадавших и разрушений на земле нет.
|
|