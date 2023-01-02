Офицер назвал самую опасную военную угрозу для США

Американский офицер Орр сравнил электромагнитный удар по США с концом света

Электромагнитный удар по Соединенным Штатам будет самой опасной военной угрозой для страны, он станет катастрофой, не поддающейся измерению, означающей конец света, заявил офицер военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр.

Офицер считает, что успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, означающей конец света, но администрация президента Джо Байдена бездействует, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт 19FortyFive.

Автор считает, что электромагнитный импульс, который может быть вызван взрывом термоядерного оружия в атмосфере, способен уничтожить или серьезно повредить энергосистему и любые электронные устройства.

Орр заявил, что Байден никак не защищает США от подобной угрозы, ведь нанести такой удар, по его мнению, могут Иран, Россия и Китай.

Как отметил офицер, администрации при Трампе и Обаме принимали различные законы для обеспечения защиты от такой угрозы, но в основном от электромагнитных импульсов, вызванных природными явлениями, как, например, от солнечных бурь.

Ранее в США предупредили о возможном отключении электричества на годы.