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Офицер назвал самую опасную военную угрозу для США
Американский офицер Орр сравнил электромагнитный удар по США с концом света
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Электромагнитный удар по Соединенным Штатам будет самой опасной военной угрозой для страны, он станет катастрофой, не поддающейся измерению, означающей конец света, заявил офицер военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр.
Офицер считает, что успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, означающей конец света, но администрация президента Джо Байдена бездействует, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт 19FortyFive.
Автор считает, что электромагнитный импульс, который может быть вызван взрывом термоядерного оружия в атмосфере, способен уничтожить или серьезно повредить энергосистему и любые электронные устройства.
Орр заявил, что Байден никак не защищает США от подобной угрозы, ведь нанести такой удар, по его мнению, могут Иран, Россия и Китай.
Как отметил офицер, администрации при Трампе и Обаме принимали различные законы для обеспечения защиты от такой угрозы, но в основном от электромагнитных импульсов, вызванных природными явлениями, как, например, от солнечных бурь.
Ранее в США предупредили о возможном отключении электричества на годы.
Столтенберг назвал способ «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины
Столтенберг счел военную помощь Киеву единственным способом «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины
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Помощь Киеву, в том числе военная – единственный способ, который позволит «убедить» Россию сесть за стол переговоров и «признать Украину как суверенное государство», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг призвал готовится к «долгому пути», так как Россия, по его словам, не собирается «отказываться от главной цели». Как утверждает Столтенберг, «главной целью» России якобы является получение «контроля» над Украиной, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на британские СМИ.
Генсек НАТО отметил, что конфликт между Россией и Украиной, вероятно, завершится переговорами о мире, но условия мира будут целиком зависеть «от соотношения сил на поле боя».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Взрывы прогремели в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве и других подконтрольных украинским властям городах
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В половине областей Украины объявлена воздушная тревога, в столице и ряде других городов, которые контролируются украинскими войсками, прогремели взрывы, сообщают СМИ и местные власти.
В частности, ночью сирены зазвучали в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, в воскресенье вечером воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.
Позднее воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях, передает РИА «Новости».
Взрывы прозвучали в Голосеевском районе и в левобережной части Киева. Еще два взрыва прогремели в Вышгородском районе на севере Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о взрыве в Деснянском районе города. Позднее СМИ сообщили о новых взрывах как в городе, так и в области.
Также взрывы звучат в городе Днепре (Днепропетровске) и в Черкасской области, сообщают украинские СМИ.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в городе Запорожье, «временно оккупированном режимом Зеленского», слышали не менее трех взрывов. Позднее он сообщил о «новой волне взрывов» в Запорожье.
Россияне и русский язык испортили польской журналистке аппетит в Египте
Польская журналистка Гомулка пожаловалась на присутствие российских туристов и использование русского языка в Египте
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Журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка заявила, что ей было неприятно встретить на курортах Египта россиян, а также видеть русский язык в меню.
Гомулка заявила, что «почувствовала на спине мурашки», увидев отдыхающего на пляже россиянина. Кроме того, она «ощутила колоссальное отвращение», когда увидела в меню одного из ресторанов «только русский язык» и «ни слова по-английски». Гомулка сказала, что «потеряла аппетит». Журналистка заявила, что подобных «ситуаций было много». «Было ясно, что здесь все рассчитано на российского туриста», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она решила побеседовать с российской парой, которая подошла к ней на пляже. Гомулка пишет, что в ходе беседы «решила рискнуть» и спросила про частичную мобилизацию и «бегство» из страны. Как заявила журналистка, ее собеседник «вскипел», указав на то, что просто приехал на отдых. Однако она продолжила «развивать тему». Журналистка сказала, что ее «знакомая россиянка» якобы «ежедневно публикует фотографии и видео протестов». В ответ россиянин утчнил, из Польши ли ее собеседница, а получив утвердительный ответ, ответил: «Продолжай верить в эту ложь».
Гомулка заявила, что после «старалась обходить русских стороной, хотя их было так много, что это не всегда получалось». При этом она «досыта наелась и с удовольствие поплавала в море». К россиянам она «чувствовала неприязнь», в связи с чем решила, «планируя очередной отпуск, отправиться туда, где будет минимум шансов встретить» их.
Напомним, Сейм Польши принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия якобы является государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства. Резолюция носит рекомендательный характер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот шаг Сейма продолжением антироссийской истерики.
Военкоры сообщили о ликвидации активного деятеля украинского Майдана
Военкоры сообщили о ликвидации активного деятеля украинского Майдана Михаила Гаврилюка
Российские военные уничтожили около Артемовска идейного украинского нациста, бывшего депутата Верховной рады Михаила Гаврилюка, передают военные корреспонденты.
По информации военкоров в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», в политике он имел славу генератора нелепых идей. Так, Гаврилюк требовал легализовать проституцию и направлять «все средства в казну государства». Отмечается, что в 2016 году студия «Квартал 95» даже выпустила комедийную короткометражку о нем – «Козак Гавриляк».
Однако позже в украинском сегменте соцсетей опровергли информацию о гибели экс-депутата. Сперва его жена написала в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), что он жив, а затем сам Гаврилюк подтвердил эту информацию.
В конце ушедшего года российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях.
Forbes: Российские комплексы РЭБ вывели из строя 90% украинских БПЛА
Forbes: Российские комплексы РЭБ помешали украинским БПЛА вести разведку
Российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА, пишет Forbes.
В публикации Forbes говорится, что около 90% украинских БПЛА выводятся из строя российскими системами РЭБ, и мешают ВСУ собирать разведданные с помощью дронов, передает ФАН.
Также издание отмечает, что беспилотники сталкиваются с большими проблемами при осуществлении навигации, поиска целей, наводки и корректировки огня артиллерии. ВС России активно используют комплексы «Свет-КУ», «Леер-3», а также системы постановки помех «Синица» и «Житель».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему натовская ПВО бессильна против российских ракет.
В США предупредили о возможном отключении электричества на годы
The National Interest: США столкнулись с угрозой энергетического кризиса
США оказалась на пороге энергетического кризиса из-за несовершенства системы безопасности высоковольтных трансформаторов на электроподстанциях, некоторые районы могут остаться без света на несколько лет, сообщил обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази.
В США участились случаи диверсий, в результате которых выходят из строя электроподстанции. Так, в конце декабря четыре электроподстанции в округе Пирс, штат Вашингтон, подверглись нападению, в результате чего 14 тыс. жителей остались без электричества. До этого неизвестный открыл огонь по двум электроподстанциям в Северной Каролине, в результате чего без электричества на несколько дней оказались уже 40 тыс. человек, подобные случаи происходили в Орегоне и Вашингтоне.
По словам обозревателя The National Interest, ни один из стрелявших о подстанциям из крупнокалиберных винтовок с большого расстояния не был наказан.
«Эти случаи подчеркивают вопиющую структурную уязвимость: критически важную инфраструктуру, необходимую для поддержания работы современного общества, гораздо легче разрушить, чем построить. В частности, трансформаторы высокого напряжения оказались особенно слабым звеном в энергосистеме Америки», – цитирует РИА «Новости» Кази.
Автор статьи уточнил, что высоковольтные трансформаторы составляют около трех процентов от всех трансформаторов в США, но 70% всей электроэнергии страны приходится на них. Кази предупредил, что отключение девяти из тридцати трансформаторов во время пикового спроса приведет к полному выведению из строя всей энергосистемы Соединенных Штатов.
Кази уверяет, что на практике замена высоковольтных трансформаторов может растянуться до двух лет, при этом в США практически нет мощностей по их производству высоковольтных трансформаторов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США лишают Европу промышленности и персонала из-за энергокризиса.
Анонсировано участие стратегических самолетов ВКС в спецоперации в 2023 году
Командующий дальней авиацией России Кобылаш сообщил об участии самолетов ВКС РФ в спецоперации в 2023 году
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Стратегические российские самолеты ВКС будут участвовать в спецоперации на Украине в 2023 году, сообщил командующий российской дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
По его словам, экипажи дальней авиации ВКС РФ будут активно использовать все возможности автоматизированных систем управления и бортового высокоточного вооружения для нанесения мощных ударов по ВСУ, передает ФАН.
Кобылаш отметил, что в новом году для подготовки летчиков было уделено особое внимание совершенствованию навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений, передает радио Sputnik.
Генерал-лейтенант добавил, что главными задачами для дальней авиации останутся поддержание высокого уровня боеготовности и подготовки, исправности авиатехники и вооружения и освоение новых видов вооружения.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) выполнила программу по производству самолетов Су-57 и Су-35С для Минобороны России.
Экс-советник Кравчука и Кучмы назвал Зеленского клоуном
Экс-советник украинских президентов Соскин назвал Зеленского клоуном и ребенком
Украина находится в энтропийной воронке, а ее нынешний президент Владимир Зеленский – клоун, заявил директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин.
Соскин сказал, что не стоит даже говорить об улучшениях на Украине до 2034 года, поскольку Украина является депрессивной «страной-лузером». «Какое развитие?» – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Соскина, когда «мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла», он ведет себя как «дите». «Ну это просто, что вы с ребенка возьмете? Он разве что-то понимает?» – заявил Соскин, добавив, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак «ларьками руководил».
Соскин ожидает, что ситуация в стране будет ухудшаться, Украину ждет экономическая стагнация, усиление политических репрессий и террора со стороны властей.
Напомним, Соскин в начале 1990-х годов был консультантом президента Украины Леонида Кравчука. В 1998–2000 годах он занял пост советника другого украинского президента – Леонида Кучмы. Соскин был советником по экономическим вопросам.
В 2019 году Соскин призывал Киев наладить транспортное сообщение с Крымом. Он предлагал пустить поезда из Херсона в Симферополь и открыть авиасообщение с полуостровом из Николаевского и Херсонского аэропортов.
Западный эксперт назвал причины стойкости экономики России
Экономист Беккер заявил, что противостоять санкциям России помогли энергоресурсы и политика ЦБ
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Руководитель Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер в эфире шведского телеканала SVT обозначил три причины устойчивости экономики России к санкциям.
Первой причиной эксперт назвал идущие доходы от продажи нефти и газа. Несмотря на санкции продажа российских энергоресурсов ведется по-прежнему активно, передает РИА «Новости».
Второй причиной Беккер обозначил грамотные действия российского Центробанка, который в кратчайшее время справился с проблемами, возникшими в финансовой сфере.
Третьей причиной, по словам экономиста, является опыт предыдущих кризисов. Беккер напомнил, что российские специалисты и ранее решали возникшие из-за санкций проблемы и пережили ряд экономических кризисов. Так, по его мнению, в России вспомнили опыт кризиса 1998 года, мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, а также кризиса и сильного падения цен на нефть в 2014-м.
В конце прошлого года президент Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада, дополнив их повышенными пошлинами.
Полянский счел постпреда Украины при ООН нуждающимся в помощи психиатра
Полянский не исключил вызова постпреду Украины при ООН Кислице «скорой психиатрической помощи» на заседание Совбеза
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Постпреду Украины при ООН Сергею Кислице нужна помощь психиатра, заявил первый зампостпреда России Дмитрий Полянский, выразив опасение, что «скорую психиатрическую помощь» придется вызывать на заседание Совбеза организации.
Так Полянский прокомментировал новогоднее сообщение Кислицы в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Кислица опубликовал фото наручных часов с Бэтменом в приглушенном свете и фото штаб-квартиры ООН в тумане, сопроводив их антироссийским комментарием. В частности, Кислица раскритиковал «русскоязычный твиттер ООН», передает РИА «Новости».
Полянский в Telegram выразил сожаление в связи с тем, что Мексика с 1 января покидает СБ ООН, ведь ее постпред – профессиональный психиатр, чья помощь «явно по-прежнему востребована». «Конечно, он сможет наблюдать г-на Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен», – заявил Полянский, выразив надежду, что состояние Кислицы не обострится, «а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать».
Напомним, Полянский назвал Кислицу паяцем, которого никто давно не воспринимает всерьез. Про выступление украинского постпреда на одном из заседаний СБ ООН Полянский заявил: «Кислицу комментировать не буду. Тут все ясно – клинический случай».
ВС России пресекли атаки на кременском участке фронта
Бойцы ЗВО и псковские десантники пресекли попытки ВСУ атаковать на кременском участке в Донбассе
Бойцы Западного военного округа (ЗВО) и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии пресекли несколько попыток ВСУ атаковать на кременском участке в Донбассе.
«Российские ВС осуществили оборонительные действия в районе Кременной. Противник попытался прорвать оборону, в которой участвовал ЗВО во взаимодействии с псковскими десантниками», – приводит РИА «Новости» слова одного из бойцов, выполняющих задачи на этом участке фронта.
Он уточнил, что для пресечения атаки была использована армейская и фронтовая авиация, артиллерия и танки.
Для атаки Киев использовал более 80 человек и несколько единиц бронетехники. В результате ВСУ потеряли порядка 50 военнослужащих и пять единиц техники.
Отметим, что ситуация на кременском и сватовском направлениях обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики постоянно обстреливают Кременную, время от времени пытась прорвать оборону на этом участке.
Ранее в ДНР и ЛНР назвали потери ВСУ в первый день нового года.
В Британии назвали возможные будущие конфликты в 2023 году
The Guardian: Украина может потерять внимание и поддержку Запада из-за новых конфликтов
В Азии, на Ближнем Востоке и в Японии разворачиваются не менее важные, чем на Украине, конфликтные ситуации, которые могут получить развитие в наступившем году, считает обозреватель британской The Guardian Саймон Тисдалл.
Автор статьи призвал обратить внимание на Мьянму, Йемен, Мали, Никарагуа, Демократическую Республику Конго, Сомали и Афганистан, где происходят «вопиющие злоупотребления и непрекращающиеся страдания».
Тисдалл уверен, что Украина это крупнейший конфликт в Европе с 1945 года, при этом интерес Запада к конфликтам в развивающихся странах, как правило, ограничен, передает РИА «Новости».
Одним из признаков растущей напряженности автор назвал желание Японии увеличить расходы на оборону почти вдвое из-за кризиса вокруг Тайваня. Он отметил, что Япония может переместиться с девятого на третье место по военным расходам после США и Китая.
При этом обеспокоенность Запада обстановкой в Азии может повлиять на украинский кризис. Тисдалл подчеркнул, что внешние события и смещение приоритетов США и Европы могут подорвать поток финансовой и военной помощи режиму Зеленского. Он заметил, что в случае обострения обстановки вокруг Тайваня США могут оказаться в положении косвенного участия в конфликтах на двух направлениях.
Следующей опасной зоной Тисдалл назвал Израиль и Иран. По его словам, в результате решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать полномочия министра обороны на Западном берегу реки Иордан своим партнерам по антиарабской коалиции регион может ждать серьезная эскалация.
Третьей проблемой Тисдалл считает обострение отношений между Вашингтоном и Брюсселем, из-за непопулярного решения Байдена проводить политику по борьбе с инфляцией, которая серьезно ударит по европейскому производству, сделав его непопулярным для инвесторов.
Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс предсказал рост вероятности конфликта вокруг Тайваня.
Арестович предложил установить монархию на Украине
Арестович сравнил ситуацию на Украине с «Властелином колец» и предложил установить монархию
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На Украине нужно установить монархию и объявить, что Киев «собирает земли Рюриковичей», заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Арестович дал интервью солисту группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке. Отрывок из интервью опубликован в Telegram. Он считает, что это «единственный способ перебить все московское». По его мнению, Украина оказалась «в сценарии» «Властелина колец», поэтому «должно быть возвращение короля, то есть Арагорна». Он указал, что в Великобритании «есть монархия» и это «не худшая страна мира», монархия была восстановлена в Испании, «сильное движение» за восстановление монархии есть во Франции, а в Бельгии династию выбрали только в XIX веке, передает РИА «Новости».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что Украина якобы является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Историк и политолог Владимир Корнилов указал, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики, а своим заявлением Зеленский дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине.
СМИ: Лондон признался в зависимости от России
Власти Британии объявили за вознаграждение конкурс на создание замены российскому урану для АЭС
Лондонское правительство объявило за вознаграждение в размере 75 млн фунтов стерлингов конкурс на создание замены российскому урану для атомных электростанций
Так, в сообщении британских властей указано, что фонд в размере 75 млн фунтов стерлингов, предназначенный для помощи в увеличении внутреннего производства ядерного топлива для электростанций и снижения зависимости от поставок урана из России, «теперь открыт для заявок», передает «Царьград».
Также в сообщении уточняется, что в данный момент в распоряжении России находятся около 20% мировых мощностей по переработке урана и 40% мощностей по обогащению.
По задумке британских властей, средства фонда привлекут инвестиции в разработку и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, включая новейшие технологии.
Накануне Великобритания официально заявила о решении прекратить с 1 января импорт из России сжиженного природного газа.
Российские «Гиацинты» уничтожили украинскую бронетехнику
Батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила украинскую бронетехнику на Запорожском направлении
На Запорожском направлении в результате работы российской батареи 152-мм пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа уничтожено скопление бронетехники вооруженных сил Украины, сообщают информационные агентства.
Боец артиллерийского расчета рассказал, что «поступила задача отработать по скоплению техники противника». Цель выследили с помощью беспилотника. Получив координаты техники противника, артиллеристы «отработали». «Четыре беглым. Цель поражена», – приводит слова бойца РИА «Новости».
Уничтожение цели подтверждено данными объективного контроля. В составе артиллерийского расчета, который уничтожил цель, служат мобилизованные.
Напомним, Минобороны России также опубликовало видеозапись того, как инженерно-саперные подразделения Западного военного округа проводят разминирование в зоне спецоперации на Украине.