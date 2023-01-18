Путин пообещал, что преступления Киева против людей и Церкви не пройдут даром

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18 января, среда | Последнее обновление — 14:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД
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Внешнеполитическая культура США предполагает использование против их противника «тарана» – державы, которая в силу собственных обстоятельств готова на самопожертвование. В Азии такая роль отведена Японии.
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Когда Путин говорит о многополярном мире – это не обещание некоего «золотого века» и не ставка на лучшее будущее. Это констатация неизбежности перехода человечества на следующий этап развития.
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Из конкретной геополитической сущности Украина, во многом с подачи того же Запада, превратилась в поле для исторического творчества. Государственная идея Украины всё еще существует, но ее наполнение еще предстоит определить заново.
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин пообещал, что преступления Киева против людей и Церкви не пройдут даром
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Преступления властей Киева против граждан и Русской православной церкви не пройдут им даром, заявил президент Владимир Путин во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.
По его словам, на Украине много людей, которые понимают, что происходит.
«Особенно после того, что современные «властители» начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Русской православной церковью. Это все не пройдет им даром», – передает ТАСС его слова.
Также Путин заявил, что первичным источником власти на Украине стал госпереворот, когда с 2014 года руководящие посты в этой стране захватили неонацисты.
Президент отметил, что преступления против гражданского населения начались после госпереворота.
«Но все-таки первичный источник сегодняшней власти на Украине – это госпереворот. Об этом мы никогда не должны забывать», – считает он.
В ходе встречи Путин рассказал, как у его матери Марии Путиной украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде.
Историк объяснил происхождение слова «украинец»
Историк Журавлев: Понятие «украинец» или «окраинец» является определением территориальным, а не этническим
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Изучая официальные документы XVI-XVII веков, можно сделать вывод, что изначально понятие «окраинец/украинец» на Руси было сформулировано по географическому принципу, а не этническому. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал историк Сергей Журавлев.
«В XVI-XVII веках в документах достаточно редко встречается термин «окраинец» или «украинец». Анализируя эти источники, ученые выяснили, что речь идет именно о жителях на западной окраине государства», – рассказал заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлев.
«Можно с уверенностью говорить о том, что это определение относилось именно к территории, месту проживания человека. Этническое понятие «украинец» появилось позднее, в середине XIХ века, и было связано с украинским национальным движением, которое возникло в рамках Российской империи и было нацелено на то, чтобы обосновать «особость» украинского этноса», – отметил историк.
Журавлев подчеркнул, что в академической науке очень четко разграничивают употребление этого термина: обозначает ли он место проживания либо этническую принадлежность. «Вместе с тем термин относился к жителям только западных окраин Руси», – указал Журавлев.
«Также жителей этих мест часто называли малороссами, новороссами. Но это все определения территориальные, а не этнические», – пояснил собеседник.
В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.
Историк и политолог Владимир Корнилов тогда отметил: «В отличие от юриста Владимира Зеленского, я знаю, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики. Ни про какую Киевскую Русь там не сказано, как бы нынешнему президенту этого не хотелось».
В свою очередь украинский политический аналитик, историк Владимир Скачко, комментируя слова Зеленского, отметил, что «государства Киевская Русь никогда не существовало». «Была Древняя Русь, куда входили восточнославянские племена, которые потом стали основой для великорусского, белорусского и малорусского народов. А название Киевская Русь появилось в начале XIX века исключительно для обозначения периода, когда главным городом Древней Руси был Киев», – отметил он.
По мнению Скачко, впервые претензия на создание некоей украинской государственности прозвучала лишь в 1917 году, когда в Киеве группа политиков провозгласила себя Центральной радой. Причем первоначально Украину предполагалось объявить автономией в составе Российской республики, управляемой Временным правительством, и лишь затем возникла идея Украинской народной республики.
При крушении вертолета под Киевом погибло руководство МВД Украины
При крушении вертолета под Киевом погиб глава МВД Украины Монастырский и его первый заместитель Енин
Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
По словам главы нацполиции Украины Игоря Клименко, при авиакатастрофе вертолета министерства внутренних дел в Броварах погибли 16 человек, включая двоих детей. Девять человек из числа погибших находились на борту вертолета, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Еще 22 человека пострадали, в том числе десять детей. Все раненые госпитализированы.
О крушении вертолета рядом с детсадом в Броварах Киевской области стало известно ранее в среду. На месте крушения произошел пожар. По данным СМИ, вертолет загорелся еще в воздухе.
Юморист Гальцев рассказал о прогулке по Львову в нацистской форме
Актер Гальцев рассказал, как жители Львова обрадовались его нацистской форме
Актер и юморист Юрий Гальцев, рассказывая о съемках художественного фильма «Гитлер капут!» во Львове в 2008 году, вспомнил, как переоделся в нацистскую форму и как позитивно отреагировали на это местные жители.
Гальцев в эфире программы «Эмпатия Манучи» на YouTube рассказал, что с актером Юрием Стояновым они облачились в нацистскую форму, но решили в перерыве поесть суши.
Артисты решили не переодеваться и приехали в ресторан в центре города прямо в костюмах. «Для шутки», по словам Гальцева, еще и изобразили немецкую речь. После этого в заведении воцарилась тишина, которую прервала одна пожилая женщина, заявившая, что рада «своим», передает РИА «Новости».
Отходя от темы, Гальцев сказал, что юмор на фронте уместен. «Шутят солдаты очень смешно. Это помогает им», – поделился артист.
Монеточка на концерте в Литве выкрикивала украинские лозунги
Певица Монеточка на концерте в Литве выкрикивала украинские лозунги
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) во время концерта в Литве выступила в поддержку Киева и стала выкрикивать националистические лозунги.
Гырдымова предложила фанатам повторять эти лозунги. Некоторые зрители поддержали инициативу артистки громкими возгласами и аплодисментами, сообщает канал «360».
В руках у исполнительницы был бело-сине-белый флаг, используемый протестующими против спецоперации на Украине.
Певица вместе с супругом покинула Россию в мае прошлого года. Накануне сообщалось, что Гырдымова решила продать квартиру в Москве. Артистка просит за жилье 30 млн рублей.
В декабре прошлого года Монеточка оказалась в центре скандала после того, как посоветовала критикующим ее вокал зрителям сходить на концерт умершего в 2018 году эстрадного певца Иосифа Кобзона.
Киссинджер изменил позицию по нейтральному статусу Украины
Киссинджер: Идея нейтральной Украины больше не имеет смысла
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В нынешних условиях идея нейтральной Украины «не имеет смысла», заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, назвав «оправданным исходом» конфликта членство этой страны в Североатлантическом альянсе.
Киссинджер в ходе выступления по видеосвязи на специальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе напомнил, что до начала российской спецоперации выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет к событиям, которые сегодня уже стали реальностью. Однако теперь, считает политик, идея нейтральной Украины «больше не имеет смысла», передает ТАСС.
В конце концов Украина должна получить гарантии от НАТО – в любой форме, считает он. «И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», – сказал Киссинджер.
Экс-госсекретарь США добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией. «Это страна, протянувшаяся на 11 часовых зон, располагающая ядерным оружием на своей территории», – отметил он. Он призвал обсуждать прекращение боевых действий и санкции.
Киссинджер при этом выразил мнение, что Европа должна быть открыта к России, «если будут выполнены требуемые условия участия в европейских процессах».
Отметим, что 8 января в западных СМИ вышла рецензия на новую книгу Киссинджера. В частности, сообщалось, что, по мнению политика, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить конфликт с Россией. В своей книге Киссинджер писал, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя идеи Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметил, что в администрации действующего президента США Джо Байдена нет людей, способных реализовать эти предложения.
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Кадыров показал взятый штурмом опорный пункт ВСУ
Кадыров сообщил о взятии штурмом спецназом «Ахмат» украинского опорного пункта на Марьинском направлении
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На Марьинском направлении бойцы полка спецназначения «Север-Ахмат» взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров опубликовал в Telegram видео с захваченных чеченскими бойцами позиций. Он рассказал, что укрепленные позиции противника «состояли сплошь из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений». По его словам, стратегически важный опорный пункт находился «в выгодной для врага местности».
Сообщается, что бойцы спецназа уничтожили «большую часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен». Захват опорного пункта «является существенным успехом» на данном направлении, отметил глава Чечни.
Кадыров подчеркнул, что «под неприятельским артобстрелом чеченцы оказывали первую помощь пленным», которые еще несколько минут назад стреляли по ним.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском направлении вооруженные силы Украины пытаются удержаться на заранее подготовленных позициях в частном секторе.
В ДНР рассказали, как ВСУ подставили польских наемников в Соледаре
Советник Гагин: ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников
Военные ВСУ говорили в радиоэфире о позициях польских наемников в Соледаре, что позволило наносить по ним точные удары артиллерии, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, в Соледаре часть серьезных потерь польских наемников произошла благодаря обсуждению военными ВСУ в открытом эфире позиций «коллег», передает РИА «Новости». Гагин добавил, что украинцы постоянно подставляют поляков на самые опасные участки и в целом их не любят. При этом он напомнил, что Польша хочет забрать западную часть Украины, которая, в свою очередь,« хочет какой-то независимости», плюс к этому никто не забыл про опыт взаимного геноцида – Волынскую резню, что в сумме «напоминает натуральную шизофрению».
Ранее ВКС России ударили по дислокации подразделений «Иностранного легиона» в ДНР и Харьковской области, в результате чего были ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста были ранены.
Россия заверила в отсутствии намерения уничтожать Украину как государство
Небензя заявил об отказе России мириться с попыткой превратить Украину в русофобскую диктатуру
Россия никогда не ставила перед собой цель уничтожения Украины как государства, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.
Небензя подчеркнул, что Россия при этом не могла и не собирается мириться с попыткой создать у ее границ «человеконенавистническую, русофобскую и антихристианскую диктатуру», передает ТАСС.
Он заявил, что насаждать авторитаризм на Украине принялись задолго до российской специальной военной операции. Как сказал Небензя, странам Запада не удастся списать все действия Киева на необходимость «защиты» от России.
Напомним, по словам постпреда, Москва надеется, что власти Украины «будут более реалистичными» и сядут за стол переговоров. Кроме того, он подчеркивал, что Россия готова при необходимости добиться целей спецоперации военными средствами.
Захарова спросила у фон дер Ляйен о поставках ядерного оружия Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву любое вооружение, которое Украина сможет использовать.
«Ядерное, что ли?» – спросила Захарова в Telegram.
Напомним, фон дер Ляйен предложила предоставить Киеву все военные возможности, которые Украине нужны и которые та может использовать.
Отметим, что одной из причин начала специальной военной операции России на Украине стала угроза украинского президента Владимира Зеленского пересмотреть безъядерный статус страны.
Путин рассказал о круглосуточной работе предприятий ОПК
Путин рассказал о росте оборотов оборонно-промышленного комплекса России в 2022 году
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина по экономическим вопросам заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России набрал серьезные обороты в 2022 году и продолжает наращивать мощности.
«За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые – практически круглосуточно. В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряжённый, ответственный труд. Его значимость вообще, а сегодня особенно, высока», – сказал Путин.
Он также отметил, что наряду с ОПК выросили объемы и других отраслей экономики.
«Отмечу, что многие важнейшие, опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность, ОПК, конечно, некоторые другие, за прошлый год не только не сократили, но, – несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, – наоборот, даже нарастили объемы, создали новые рабочие места, что во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин рассчитывает, что в 2023 году государственный оборонный заказ будет выполнен полностью.
Стало известно о тайных поставках Болгарии дизтоплива ВСУ с российского завода
Die Welt: Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом после начала спецоперации
Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом производства (НПЗ) «Лукойл нефтохим Бургас» после начала спецоперации России, сообщила германская газета Die Welt со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева.
По словам Василева, Болгария после начала СВО покрывала до 40% потребностей Украины в дизельном топливе. Политик рассказал, что просил руководство НПЗ отправлять излишки дизеля на нужды ВСУ, причем поставки производились негласно через фирмы-посредники, передает ТАСС.
Как сообщает издание, Болгария перестала скрывать поставки после перехода НПЗ под управление Софии, при этом руководство страны еще в ноябре «направила запрос в Еврокомиссию о выдаче ей разрешения на использование нефти из России, импортируемой по морю, для производства и последующего экспорта дизеля», в том числе на Украину.
Ранее Конституционный суд Болгарии решил проверить на соответствие основному закону страны решение парламента об оказании военно-технической помощи Украине.
Володин потребовал военного трибунала для Меркель и Олланда
Володин: Заявления Киева и Запада подтверждают, что начало СВО оказалось единственно верным решением
Прозвучавшие в Киеве заявления подтверждают, что начало специальной военной операции оказалось единственно правильным решением, принятым на опережение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале отметил, что решение главы государства о начале СВО «позволило предотвратить катастрофу, гибель огромного количества людей». Он привел слова президента России Владимира Путина: «Если драка неизбежна, бить надо первым».
Так Володин отреагировал на признание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, заявившего, что подготовка украинского общества к военным действиям еще до начала российской спецоперации «шла безумная».
Эти заявления, продолжил Володин, а также откровения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны.
По словам спикера нижней палаты российского парламента, признания представителей Киева и экс-глав Германии и Франции должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала.
«Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления», – заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
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Политолог: Помимо содержания Украины Запад начинает думать о собственном выживании
Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе превратился в место, где пытаются спасти западную экономику, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин.
«Центральной проблемой форума в этом году стала минимизация ущерба, к которому привела санкционная политика западных государств. На площадке форума звучат крайне резкие высказывания о будущем мировой экономики, новых социальных и политических потрясениях. Помимо рецессии, падения уровня жизни граждан и рекордной инфляции, которая затронула большинство развитых стран, публичные спикеры озабочены также энергетическим кризисом», – сказал эксперт.
При этом, отметил Лукушин, заметно растворилась в повестке тема «зеленой экономики» и так называемого энергетического перехода, которая еще несколько лет назад была основополагающей для любых глобальных мероприятий.
«Отдельного внимания достойна украинская делегация, которая продолжает выпрашивать в Давосе новые выплаты. Но помимо содержания Украины, Запад все больше начинает думать о собственном выживании – и, похоже, эта тенденция в ближайшее время будет усиливаться», – заключил политолог.
Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 16 по 20 января.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что форум в Давосе превратился в «позорище», так как там обсуждают отправку танков на Украину.
При этом агентство Bloomberg сообщило, что представители бизнеса из России и Китая не будут участвовать в работе форума.
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Выросло число жертв крушения вертолета под Киевом
МВД Украины: При крушении вертолета в Броварах погибли 18 человек, в том числе трое детей
В результате крушения вертолета возле детского сада в Броварах Киевской области, по последним данным, погибли 18 человек, включая троих детей, сообщили в МВД Украины.
По данным украинского издания «Цензор.нет», пострадали 29 человек, включая 15 детей.
Ранее сообщалось о гибели 16 человек, включая двоих детей.
В результате авиакатастрофы погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Захарова об Арестовиче: Такие люди не тонут
Захарова: Арестович, несмотря на отставку, останется в информационном пространстве
Алексей Арестович, несмотря на отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины, останется в информационном пространстве, поскольку такие люди не тонут, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Напомню известную идиому: такие люди не тонут. Их качества физические не позволяют им это сделать», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, жизнь и судьба Арестовича связана с киевским режимом. «Вот пусть они и думают, как с ним быть, что с ним делать», – отметила она, назвав это клубом единомышленников.
Накануне Арестович заявил, что подал заявление об отставке с должности внештатного советника президента Украины после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске. В тот же день был подписан приказ об увольнении Арестовича.
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