Новый министр обороны вызвал споры в Германии из-за отношения к России и пола

Назначение Писториуса министром обороны Германии подвергли критике за его отношение к России и пол

Борис Писториус, который станет новым министром обороны Германии, вызвал споры относительно своего назначения – его заподозрили в симпатии к России, а также сочли нарушающим гендерный баланс в кабмине.

Так, Bild пишет, что Писториус критиковал санкции против Москвы, встречался с российскими дипломатами и был членом германо-российской группы дружбы в Бундесрате. Издание опасается, что Писториус «преуменьшает угрозу со стороны» России. Кроме того, указывается на его отношения с Дорис Шредер-Кепф, бывшей супругой экс-канцлера Герхарда Шредера, передает ТАСС.

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Тильман Кубан призвал Писториуса «ясно заявить о новом начале в политике по отношению к Украине и оставить в прошлом свою прежнюю прокремлевскую линию». Замглавы МИД Украины Андрей Мельник потребовал от Писториуса больше помогать Киеву.

Bild пишет, что после начала Россией спецоперации Писториус подвергал критике действия Москвы, как глава МВД Нижней Саксонии запретил в регионе символ в поддержку СВО в виде буквы Z и резко высказывался по поводу пророссийских демонстраций в Германии.

Кроме того, немецкие политики раскритиковали решение канцлера Германии Олафа Шольца назначить министром обороны мужчину, так как с его приходом гендерный баланс в кабмине будет нарушен. Шольцу припомнили обещание, что его кабинет министров будет состоять «как минимум наполовину из женщин», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesschau.

Теперь же в правительстве девять мужчин и семь женщин, не считая самого Шольца. Председатель фракции «Зеленых» в Палате представителей Берлина Зильке Гебель заявила, что «у канцлера от СДПГ нет места для сильных женщин за столом кабинета министров». Премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер заявил, что «паритет теперь официально вычеркнут из светофорного правительства».

Напомним, Шольц подтвердил, что назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который сейчас является главой МВД в федеральной земле Нижняя Саксония.