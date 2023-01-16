В Кремле отреагировали на статью Медведчука

Песков: Не могу сказать, читал ли Путин статью Медведчука, но она широко расходится

В данный момент неизвестно, ознакомился ли российский лидер Владимир Путин со статьей депутата украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, но она широко распространяется и вызывает большой интерес, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, пока остается неизвестным отношение Путина к опубликованной в российских СМИ статье Медведчука. Также пресс-секретарь не стал раскрывать, общался ли глава государства с депутатом украинской партии ОПЗЖ после его освобождения и где сейчас находится бывший украинский депутат, передает РИА «Новости».

В статье Медведчук рассказал, что ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простым жителям Украины «военный триумф Зеленского не важнее своих жизней и разрушенных домов».

Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Тараса Козака.

На Украине идет политическое преследование Медведчука, который занимал пост главы политсовета партии ОПЗЖ. В конце сентября Медведчук покинул Украину.