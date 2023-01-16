ОАК: Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет

Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет, в ходе которого выполнены проверки систем и оборудования, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По сообщению пресс-службы, глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ в рамках программы испытаний совершил полет, в ходе которого были выполнены проверки систем и оборудования, передает ТАСС. В процессе модернизации на самолете были проведены доработки по улучшению характеристик, которые позволят увеличить показатели надежности и эффективности самолета.

В рамках глубокой модернизации на самолете были проведены необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик. Результатом проведенных работ станет существенное увеличение показателей эффективности и надежности авиационного комплекса при применении по назначению.

Напомним, в августе 2021 года Минобороны подписало с компанией «Туполев» контракт на модернизацию бомбардировщиков Ту-95МС до Ту-95МСМ.