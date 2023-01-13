Мэр Шахтерска назвал условие начала восстановления инфраструктуры Соледара

Политолог: Новые регионы России особо нуждаются в мерах социальной поддержки государства

Интеграция в пространство России новых территорий – это одна из задач внутренней политики. Жители Донбасса, Херсонщины и Запорожской области особенно остро нуждаются в мерах социальной поддержки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В среду этот и другие вопросы обсуждались на встрече президента Владимира Путина с членами правительства.

«Одной из задач внутренней политики является оперативное включение в единое российское пространство новых регионов. Это гармонизация законодательства, изменения в социальной сфере, образовательном пространстве. Поскольку Россия идет по пути построения социального государства, этот вовпрос является ключевым», – считает политобозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

По его мнению, частью процесса по включению жителей новых российских регионов в общее пространство социальной помощи является повышение там МРОТ и прожиточного минимума до общероссийского уровня. «Этого шага стоило ожидать, он вполне понятный. Будут и другие решения в этом направлении. Сейчас они прорабатываются в правительстве вместе с руководством новых территорий», – считает Асафов.

«Жители новых регионов находятся в несколько иных обстоятельствах, чем остальные жители страны, поэтому они нуждаются в мерах социальной поддержки, и президент акцентирует на этом особое внимание», – добавил эксперт.

В среду президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в новых регионах России сложилась сложная ситуация, однако это не должно мешать решению проблем их жителей.

«Все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов, уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом, добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему», – сказал Путин, поручив установить на 2023 год ключевые показатели эффективности развития Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР.

В прошлом году, добавил Асафов, российская экономика столкнулась с большими вызовами, но сумела продемонстрировать свою устойчивость. В настоящее время ключевым вопросом, по мнению эксперта, является поддержка малого бизнеса. «Малое предпринимательство, несмотря на ряд мер поддержки на уровне регионов, все-таки остается на периферии внимания. Проблемы малого бизнеса нужно решать, но с учетом специфики того или иного региона», – отметил Асафов.

В ближайшее время, говорит эксперт, на уровне высших должностных лиц будут разрабатываться специальные программы по оказанию помощи малому бизнесу, ведь это направление в будущем будет являться одним из драйверов развития экономики. Асафов добавил, что эта помощь будет заключаться не только в ослаблении различных проверок, но и льготном кредитовании.

По оценке политолога, нацпроект по решению проблем демографии также является одним из ключевых: «То, что сейчас уделяется особое внимание этим вопросам, показывает, насколько власть в лице президента и правительства понимает важность этого фактора. Уже озвучены показатели, к которым мы должны стремиться – к поощрению многодетности».

«И здесь предпринимаемых мер много не бывает, поскольку в этом направлении еще работать и работать. Нужны не только меры, напрямую влияющие на демографию, но и вложения в образование, здравоохранение. Новые и инновационные решения уже принимаются, но очевидно, что их нужно больше. Эти задачи включают решения проблем обеспечения жильем молодых и многодетных семей, в том числе программы по предоставлению сельской ипотеки, земельных участков», – перечислил эксперт.

В ходе совещания Путин призвал выстроить меры экономической политики так, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства. Также он указал, что системным вопросом является укрепление финансового суверенитета страны, наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли.

Глава государства указал на необходимость уделить особое внимание решению острых проблем в сфере демографии. «Имею в виду в том числе, конечно, решение этих вопросов через повышение доступности современного и качественного здравоохранения. Подчеркну: работа по этим направлениям должна охватить все регионы страны, включая и новые субъекты Федерации. Именно поэтому была поставлена задача обеспечить системный, комплексный подход к интеграции в единое социально-экономическое пространство России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», – заключил Путин.