Постпред при ООН Небензя назвал США мировым жандармом и источником украинского кризиса

Истоки украинского кризиса лежат в нежелании Запада считаться с чужими интересами и стремлении США играть роль мирового жандарма, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации по теме верховенства права.

По его словам, главным тезисом во время выступлений западных коллег сейчас стало то, что поворотным моментом с точки зрения международного права якобы явилось начало специальной военной операции на Украине.

«Из этого может создаться впечатление о том, что до этого момента будто бы вообще ничего противоправного в мире не происходило», – передает ТАСС слова Небензи. Он отметил, что международное право ранее было попрано неоднократно и вовсе не Россией.

Небензя добавил, что истоки нынешней непростой ситуации лежат еще и в «неудержимом стремлении Вашингтона играть роль мирового жандарма, которую он самолично присвоил».

Ранее Небензя заявил, что он хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, установленное путем переговоров, но при условии, что цели спецоперации будут достигнуты.