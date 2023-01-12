Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды СВО

Телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что не жертвовал 200 млн рублей на нужды СВО

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды российской армии, заявив, что у него нет таких денег.

На вопрос о своих планах на будущее, Нагиев ответил: «Лишь бы у будущего были планы на меня! Поэтому я верю в светлое и искреннее! В любовь – в первую очередь». Об этом Нагиев заявил «Москве 24».

Ранее директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина назвала «непонятной информацией из соцсетей» сообщения о том, что артист якобы пожертвовал на СВО 200 млн рублей.

О том, что Дмитрий Нагиев якобы пожертвовал деньги на поддержку СВО, стало известно из поста во «ВКонтакте», опубликованного пользователем Борисом Константиновым, который является однофамильцем режиссера кукольного театра Бориса Константинова, который в свою очередь заявил RTVI, что не знает Нагиева, и информация о пожертвовании артиста является фейком. Сейчас пост удален.