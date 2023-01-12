Директор Нагиева удивилась сообщениям о пожертвованиях артиста на СВО

Директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина назвала «непонятной информацией из соцсетей» сообщения о том, что артист якобы пожертвовал на СВО 200 млн рублей.

Шайкина удивилась, почему информация из соцсетей является каким-то инфоповодом. По ее словам, если Нагиев «когда-нибудь делает что-нибудь доброе, никогда об этом не узнаете, не прочтете нигде, ни в непонятных соцсетях, ни в прессе».

«Он человек интеллигентный, не привык хвастать добрыми делами. Для меня вообще странно, что сейчас журналисты черпают информацию из непонятных записей в соцсетях», – заявила директор артиста «Газете.Ru».

О том, что Дмитрий Нагиев якобы пожертвовал деньги на поддержку СВО, стало известно из поста во «ВКонтакте», опубликованного пользователем Борисом Константиновым, который является однофамильцем режиссера кукольного театра Бориса Константинова, который в свою очередь заявил RTVI, что не знает Нагиева, и информация о пожертвовании артиста является фейком. Сейчас пост удален.

Напомним, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отреагировал на появившуюся в Сети информацию о его отъезде из страны словами «Дима дома». При этом Нагиев заявил, что взял творческую паузу и не участвует в популярных телевизионных проектах, где раньше был ведущим.

Ранее награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» музыкант Борис Гребенщиков назвал русских, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ.