Российскими войсками на Купянском направлении наносились удары артиллерией и авиацией по подразделениям ВСУ в районах Берестового, Кисловки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, возле Кисловки, Табаевки, Ольшаны, Крахмального и Першотравневого Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Потери противника на этом направлении составили более 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате активных действий российских подразделений на Красно-Лиманском направлении у населенных пунктов Новолюбовка, Стельмаховка, Невское ЛНР, Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР) за последние сутки уничтожены более ста военнослужащих, четыре бронемашины.

Продолжались успешные наступательные действия российских войск на Донецком направлении, отчитались в Минобороны.

В результате авиаударов и огня артиллерии потери противника составили до 70 военнослужащих, танк, три бронемашины.

Нанесением комплексного огневого поражения на Южно-Донецком направлении недалеко от Пречистовки, Новомихайловки и Новоселки ДНР ликвидированы порядка 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщил Конашенков.

Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ рядом с городом Запорожье и в поселком Новоивановка Запорожской области, а также 76 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах, подытожили в оборонном ведомстве.