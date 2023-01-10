Физик рассказал о последствиях вспышек класса М на Солнце

Вспышки на Солнце могут оказывать влияние на космонавтов и спутники. А на Земле наблюдаются полярные сияния, сбои в связи и магнитные бури, которые вызывают головные боли у метеозависимых людей, рассказал газете ВЗГЛЯД директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович, комментируя зафиксированные сильные вспышки класса М на Солнце.

Специалисты Института прикладной геофизики Росгидромета (ИПГ) сообщили, что 10 января на Солнце произошли три новые сильные вспышки класса М. Отмечается, что одна из них была зафиксирована ночью, а еще две – ранним утром. Последняя длилась дольше всех – 22 минуты – и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

«Солнце сейчас входит в так называемый максимум солнечной активности, которая будет длиться несколько лет. Характерные признаки этого максимума – это пятна на диске Солнца и, соответственно, спонтанные, резкие выбросы энергии над солнечными пятнами, которые мы видим на Земле как солнечные вспышки. Они классифицируется по размеру на буквенные группы, где X-класс является самым мощным», – говорит Петрукович.

Солнечные вспышки классифицируются как A, B, C, M или X в соответствии с пиковым потоком, продолжает собеседник. При этом вспышка М-класса является средней, и она в 10 раз меньше Х-класса.

«Солнце вращается, и мы постепенно обозреваем разные области на солнечном диске. Сейчас мы наблюдаем активную группу пятен (если посмотреть на Солнце, то это будет видно слева), из которой уже произошло некоторое количество вспышек за последние несколько дней. В том числе были вспышки Х-класса и поменьше – М-класса. Потом эта группа пятен развернется так, что она будет уже находиться в центре Солнца, и только тогда начнет влиять на Землю», – рассказывает физик.

В таком случае после некоторых вспышек образуются так называемые выбросы космической корональной массы – это выбросы части плазмы с поверхности Солнца в межпланетное пространство. Они достигнут Земли и вызовут магнитные бури, продолжает специалист. Вероятность таких событий будет повышаться, пока эта группа пятен будет прокручиваться от левого края солнечного диска к правому.

«Сама по себе вспышка уже оказывает влияние на Землю, поскольку это лишний поток излучения. Другое дело, что это излучение поглощается верхними слоями атмосферы Земли. Вследствие этого спутники на низких орбитах начинают снижаться быстрее. Соответственно, время жизни спутников уменьшается. Но обычно они запускается достаточно высоко, так, чтобы эффект от вспышек на Солнце был не фатальным для спутника», – делится эксперт.

В Великобритании 10 января сообщили, что первая в истории попытка осуществить запуск космических спутников с территории страны завершилась неудачно. Компания Virgin Orbit написала в социальных сетях, что они, предположительно, они «столкнулись с аномалией, которая помешала достигнуть орбиты». Однако собеседник не думает, что неудача англичан случилась из-за внезапных вспышек на Солнце.

«Вспышки могут влиять на запуск спутников, но я думаю, в этом случае спутники вообще не долетели до космоса, у них не сработала вторая ступень. Это значит, они были еще где-то в верхних слоях атмосферы. То есть первая ступень отделилась, а вторая вместе со спутниками упала в океан. Поэтому я думаю, что это не связано с космической погодой. В таких случаях обычно проводят детальный анализ. Если вспышка произошла ровно в минуту отказа космического аппарата, то тогда можно сделать какие-то выводы, посмотреть более детально, как это могло повлиять. Но до орбиты они не долетели», – рассуждает Петрукович.

Специалист рассказывает, что есть и другие следствия солнечных вспышек, связанные с так называемыми солнечными космическими лучами. На Земле это проявляется в виде магнитных бурь, которые могут вызывать головные боли у метеозависимых людей, полярного сияния, колебаний геомагнитного поля, а также в полярных областях оказывается влияние на радиосвязь, возможность ориентироваться по компасу. На жителей крупных городов, в том числе москвичей и петербуржцев, вспышки на Солнце практически никак не влияют.

«У нас есть 11-летний цикл солнечной активности. В минимум солнечной активности количество пятен, вспышек, магнитных бурь иногда маленькое или их совсем нет, а в максимум – количество пятен, вспышек – большое. Ближайшие годы – годы максимума солнечной активности. Мы все чаще и чаще будем смотреть на Солнце и видеть там вспышки. Это нормальная тенденция, которая регулярно повторяется», – заключил физик.

Ранее астрономы Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что 9 января на Солнце зафиксировали вспышку класса Х, которая стала пятнадцатой за тот день, передают РИА «Новости».