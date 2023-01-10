Первая в истории попытка запустить спутники с территории Британии провалилась

В ДНР рассказали об успехах ВС России под Артемовском

Депутат Бердичевский: Освобождение села Бахмутское способствует новому продвижению ВС РФ в Донбассе

Освобождение Бахмутского позволяет ВС РФ взять под огневой контроль трассу, соединяющую Соледар с Артемовском, и тем самым серьезно деморализовать противника. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Новое достижение на фронте позволяет нам взять под огневой контроль трассу Соледар – Артемовск и брать Соледар с южной стороны. Таким образом мы вклинимся между двумя населенными пунктами. В конечном счете как минимум откроется перспектива на перекрытие дороги от Артемовска до Северска», – рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.

«Переход Соледара под контроль российских военных повлечет за собой падение Артемовска, а также станет серьезным деморализующим фактором для противника. Так что не исключаю, что сейчас Зеленский попытается устроить какой-нибудь теракт, который на время отвлечет всеобщее внимание от ситуации на фронте», – отметил собеседник.

«Вместе с тем освобождение Артемовска не станет переломным моментом спецоперации, как не стало этим моментом и взятие Мариуполя. У ВСУ еще достаточно и человеческих, и материальных резервов. Украину все еще усиленно насыщают оружием и деньгами, также активно работает пропаганда, переводя любое событие «в перемогу», – полагает он.

«В целом, пока в Донбассе перемалываются мобилизационные ресурсы противника, ожидать изменений на других участках фронта не стоит. Если же и будут активизированы боевые действия севернее и южнее, то это произойдет одновременно», – отметил Бердичевский.

В понедельник в ДНР сообщили, что российские войска освободили село Бахмутское. О том, что российские войска прорвали оборону противника в районе Соледара, несколькими днями ранее отмечал военкор Семен Пегов. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории республики усилена работа ПВО и контрбатарейная борьба, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов.

В ночь на понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к Артемовску и Соледару перебрасываются дополнительные подразделения ВСУ. Ранее о сложностях продвижения в Артемовске рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его словам, в Артемовске идет активная борьба за каждый дом, иногда одно здание приходится отбивать в течение недели. При этом после взятия очередного дома нельзя сказать, что оборона украинских военных прорвана, поскольку такие рубежи встречаются каждые десять метров. В общей сложности их может быть до 500.

Накануне Минобороны России заявило о реализации «операции возмездия» в ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке. Отмечается, что в течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в общежитиях в Краматорске. В результате массированного ракетного удара уничтожено более 600 украинских военных.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД