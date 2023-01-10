Депутаты новой волны посвятили новогодние каникулы решению проблем избирателей

Депутаты новой волны продолжали работать в новогодние каникулы, в частности, они сосредоточились на решении проблем жителей, организации праздников для детей и защите прав соотечественников за рубежом.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова помогла многодетной матери из Московской области получить звание «Мать-героиня». Ранее воспитывающей 13 детей женщине было отказано в присвоении статуса. Депутат взяла ситуацию на личный контроль, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш по просьбе мобилизованного жителя Томской области помог его семье с переездом из аварийного жилья.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич оказал содействие в решении жилищного вопроса многодетной семьи Ефремовых из Воронежа. Он лично навестил семью в новом доме и отметил, что это одно из реальных достижений его команды по итогам года.

Депутаты также помогали организовывать праздники для детей участников СВО, ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Так, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина организовала поездку на спектакль Новошахтинского драматического театра «Бременские музыканты» для 150 детей из Ростовской области, чьи родные находятся в зоне проведения спецоперации.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга организовал елку в Москве для ребят из многодетных и малоимущих семей, а также детей участников спецоперации.

Зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов помог с организацией новогодних праздников для воспитанников детдомов и подготовил для них подарки.

Депутаты новой волны также выступили в защиту журналиста Марата Касема, столкнувшегося с необоснованным задержанием и обвинением в Латвии. В частности, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина приняла участие в акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва. Не осталась в стороне и Ольга Занко, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, которая высказалась в поддержку журналиста.