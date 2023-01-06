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Друг арестованного в Латвии журналиста Марата Касема рассказал о попытке отговорить его от поездки из Москвы в Ригу
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Властям Латвии дали команду «фас», им теперь можно брать всех, кто им не нравится. Это стало особенно заметно после начала российской спецоперации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД рижский журналист Юрий Алексеев об аресте шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема по обвинению в шпионаже. Алексеев сообщил, что предупреждал Касема о возможных проблемах и не советовал приезжать в Ригу.
«Я созванивался с Маратом накануне его приезда в Ригу, мы договорились встретиться четвертого января, пожарить у меня картошечки. Но я предупреждал Марата, чтобы он не приезжал, а то его «примут». Но третьего января он уже пропал – не отвечал на звонки и в соцсетях, а вчера власти сообщили, что он находится в тюрьме – в Рижском централе. Московская свобода слова и демократия расслабляет даже наших латвийских журналистов, которые должны понимать, что сейчас творится», – считает рижский журналист Юрий Алексеев.
Собеседник считает, что выдвинутые против Касема обвинения в шпионаже – надуманные, но в данном случае Россия никак не может помочь, потому что журналист – гражданин Латвии. Касем несколько лет живет в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит новостной ресурс Sputnik Литва.
«Касем уже лет пять работает в Москве. Какой тут может быть шпионаж, непонятно. Но статья тяжелая (до 15 лет), он будет сидеть в тюрьме как минимум до конца следствия. В ближайшие десять дней, как сообщила мне его адвокат, Касем может подать прошение о пересмотре меры пресечения. Но из-за статьи «шпионаж» перспектив практически никаких», – уверен Алексеев, добавив, что по той же статье в соседней Литве сидит в тюрьме политик, экс-депутат Альгирдас Палецкис.
В пятницу Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, ОБСЕ и Совет Европы вмешаться в ситуацию с задержанием Касема. Тридцатого декабря он приехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу. По словам адвоката, Касема могут обвинять в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.
Алексеев добавил, что сам уже «шестой год судится по надуманным обвинениям» и по одному из них ему грозит от 5 до 15 лет по статье «Нанесение вреда Латвийской Республике по предварительному сговору группой лиц». Заседание Апелляционного суда назначено на девятое января. «Властям страны дали команду «фас», им теперь можно брать всех, кто им не нравится. Это стало особенно заметно после начала российской спецоперации на Украине. После этого они слетели с катушек и все последствия налицо. В Латвии уже возбуждено больше 30 дел против русских журналистов. Поводом становится их сотрудничество с подсанкционными компаниями», – отметил собеседник.
Алексеев уверен, что ООН, ОБСЕ и Совет Европы не станут вмешиваться в ситуацию с арестом журналиста. «Если бы Касем писал что-нибудь антироссийское и проукраинское, то все правозащитные организации вписались бы за него в первые пять минут после задержания. Но Европа считает Россию своим врагом и воюет с ней с 2014 года», – считает он.
Алексеев напомнил, что Касем последний раз приезжал на родину в августе прошлого года, а свой предстоящий визит анонсировал в конце декабря. «Первого января он опубликовал в соцсетях свою фотографию на фоне Памятника свободы в Риге и в комментариях налетели злобные нацисты, которые начали писать о том, «куда смотрит Служба госбезопасности», если «агент» RT и «Спутника» совершенно свободно гуляет по Риге», – указал журналист.
Слова Бербок о Путине разозлили пользователей Сети
Бербок раскритиковали за реакцию на объявленное Путиным рождественское перемирие
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Негативная реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня на Украине вызвала критику со стороны пользователей Twitter (заблокирован в России).
«Похоже, она либо вообще не знает, чего хочет Путин, либо намеренно игнорирует. Неудивительно, что мирные переговоры также категорически отвергаются», – цитирует одного из комментаторов РИА «Новости».
«Поведение Запада ежедневно уносит человеческие жизни. Если бы США и ЕС хотели мира, они бы прекратили вооружать Украину. Остановите, наконец, это безумие», – добавил еще один пользователь.
«Почему бы вам просто не выступить за продление режима прекращения огня? Очень странное поведение», – добавили другие.
«Если бы Германия хотела активно добиваться мира, то использовала бы дипломатию, а не поставку вооружений», – отметил комментатор.
Бербок ранее заявила, что если бы Путин хотел мира, то он бы вывел российские войска с территории Украины, и конфликт был бы завершен.
Напомним, президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.
WarGonzo сообщил о прорыве Российской армией обороны Соледара
Российские войска прорвали оборону города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) и взяли под контроль поселок Бахмутское, сообщил военкор Семен Пегов .
По данным Telegram-канала WarGonzo, в ходе тяжелых наступательных действий подразделениям ВС РФ удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в центр Соледара. Также сообщается, что противник из-за фланговых прорывов вынужден отступать севернее центра.
Военный корреспондент Семен Пегов входит в координационную группу по вопросам специальной военной операции на Украине. Пегов ведет Telegram-канал WarGonzo.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.
Байден заявил о критически важной точке в боевых действиях на Украине
Байден счел нынешний этап боевых действий на Украине критически важным и призвал помочь Киеву
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Боевые действия на Украине находятся в критически важной точке, Россия «не пытается замедлить темпы», заявил глава американского государства Джо Байден.
На заседании своего кабинета Байден сказал, что США должны делать все возможное для помощи Украине в ее противостоянии с Россией. Он рассказал о «продолжительном обсуждении» ситуации на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.
Байден заявил, что США «помогут Украине защищаться от российских ударов с воздуха». По его словам, ЗРК Patriot уже продемонстрировали свою эффективность на Украине, хотя, как указывали в Киеве, подготовка к передаче систем только началась. Байден же сказал, что «они работают, и россияне начинают осознавать, что они работают хорошо и сильно помогают».
Напомним, в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder, а также присоединится к США в поставках дополнительной батареи ЗРК Patriot.
СМИ: Никита Михалков попал в реанимацию
Стало известно о госпитализации Никиты Михалкова в реанимацию
Режиссер Никита Михалков находится в реанимации одной из больниц в Москве, он в тяжелом состоянии.
По данным источников, у Михалкова диагностирована ковидная пневмония, передает «Московский комсомолец».
Напомним, режиссера, актера и главу Союза кинематографистов России Никиту Михалкова госпитализировали накануне.
Воюющий за ВСУ грузин пообещал «сравнять с землей» Грузию
Один из грузин, воюющих за ВСУ, распространил в социальных сетях видеообращение, в котором пообещал «сравнять с землей» собственную родину, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Грузию сравняем с землей вместе с вами, – угрожает автор видео. – Проедемся катком, а потом выстроим заново. Вы не должны называться грузинами, ходить под флагами Грузии, петь гимн, иметь паспорта Грузии».
«Вот такие у нас «герои» и «патриоты», которые хотят сравнять с землей родину. Анонсируют уничтожение Грузии, чтобы привести во власть «националов», – заявил учредитель одного из общественных движений «Аи иа» Вато Шакаришвили.
Большинство из воюющих на Украине за ВСУ грузин – сторонники осужденного на шесть лет экс-президента Грузии и лидера «Единого национального движения» Михаила Саакашвили.
На днях член этой радикальной оппозиционной партии Гиви Таргамадзе заявил, что «рано или поздно грузинские бойцы вернутся, и это должно сниться в ужасных снах «мечтателям» («Грузинская мечта» – правящая партия Грузии)».
Власти Грузии отказались торжественно отправлять на Украину добровольцев, чего добивались «националы». Грузия участвует в международных санкциях против России, поддерживает Украину во всех международных форматах, но не ввела собственные санкции против России исходя из национальных интересов.
Шойгу распорядился о введении 36-часового режима прекращения огня на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение о введении режима прекращения огня по линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации.
Глава ведомства в соответствии с поручением президента России Владимира Путина отдал указания ввести на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Режим вводится с 12.00 6 января до 24.00 7 января.
Напомним, в четверг президент России после предложения патриарха Кирилла о введении Рождественского перемирия поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.
Киев в ответ обвинили РПЦ в пропаганде.
Байден высказался о рождественском прекращении огня на Украине
Байден высказался об объявленном Путиным рождественском прекращении огня на Украине
Американский президент Джозеф Байден отреагировал на объявленный российским президентом Владимиром Путиным в зоне СВО режим прекращения огня.
«Я думаю, он пытается найти немного кислорода», – заявил Байден, отвечая на вопрос о том, что тот думает о рождественском перемирии, передает ТАСС.
Президент Владимир Путин после предложения патриарха Кирилла о введении Рождественского перемирия поручил ввести режим прекращения огня. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.
В ООН высказались о режиме прекращения огня на Украине на 36 часов
В ООН высказались об инициативе России прекратить огонь на Украине на время Рождества
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует решение о прекращении огня, заявил официальный представитель руководителя организации Стефан Дюжаррик.
«Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем», – цитирует Дюжаррика ТАСС.
Напомним, в четверг российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима на 36 часов.
Американский президент Джо Байден, комментируя эти новости, заявил, что российская сторона таким образом пытается «найти немного кислорода».
Зеленский отверг предложение о прекращении огня
Зеленский назвал предложение России о прекращении огня попыткой скрыть подготовку к «агрессии против Европы»
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Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что предложение России о временном прекращении огня якобы является попыткой «скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». США и ЕС также раскритиковали предложение России.
Зеленский в видеообращении в Telegram заявил по-русски, что России «не удастся» это сделать. По его версии, Москва пытается «остановить продвижение» вооруженных сил Украины в Донбассе, чтобы «подогнать ближе» войска. При этом он не пояснил, на каком направлении России потребовалось «остановить продвижение» ВСУ.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что Зеленский «предложил четкую формулу мира из десяти шагов». По словам министра, российское прекращение огня «нельзя и не следует воспринимать всерьез».
Тем временем США заявили, что считают предложение России «циничной уловкой» для пополнения сил и перегруппировки. Однако глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс отказался уточнить, рекомендуют ли США Украине не прекращать огонь. По его словам, Киев принимает решение по данному вопросу сам, передает ТАСС.
Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил об «отсутствии доверия ко всему, что исходит из Кремля». По его словам, «для того чтобы одностороннее объявление о прекращении огня было убедительным, необходимо увидеть конкретные действия России, например, реальное прекращение военных атак, вывод войск и техники со всей территории Украины». Без этого, заявил Стано, «одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время», передает РИА «Новости».
В четверг российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима на 36 часов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение о прекращении огня.
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Принц Гарри заявил об убийстве 25 человек в Афганистане
Британский принц Гарри в своих мемуарах заявил об убийстве 25 «комбатантов» в Афганистане
В своих мемуарах «Spare» («Запасной») британский принц Гарри сообщил, что убил 25 человек – «вражеских комбатантов», когда служил в Афганистане.
В книге принц Гарри, который отслужил в Афганистане два срока, пишет, что всегда мог точно назвать число убитых им «вражеских комбатантов». Он заявил, что «его число – 25». Принц Гарри заявил, что не испытывает стыд из-за этого, как и «удовлетворения», передает РИА «Новости».
Напомним, он также заявил в мемуарах, что употреблял кокаин в 17 лет. Кроме того, он обвинил брата в скандале с нацистской формой. Выход книги запланирован на 10 января.
Медведев отреагировал на отказ Зеленского прекратить огонь на Рождество
Зампред Совфеда Медведев: Нацистам не жаль ни людей, ни животных
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Украинцам была протянута рука христианского милосердия на великий праздник, их руководители ее отвергли, нацистам не жаль ни людей, ни животных, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев считает, что большинство военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнули, услышав отказ «главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество».
«Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев», – написал зампредседателя Совфеда в Telegram-канале.
Медведев отметил, что западные политики, в том числе глава МИД Германии Бербок, «успели вякнуть про недопустимость перемирия».
«Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать», – подчеркнул Медведев.
Напомним, президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.
Украинский президент Владимир Зеленский отверг призыв Путина к прекращению огня на Рождество. Он заявил, что предложение России якобы является попыткой «скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». США и ЕС также раскритиковали предложение России.
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США подготовили крупнейший пакет военной помощи Украине
Associated Press оценила новый пакет военной помощи Украине почти в 3 млрд долларов
Очередной пакет военной помощи Украине, который США представят в пятницу, станет самым крупным за все время поддержки Киева, сообщают информационные агентства со ссылкой на американских чиновников.
Украина получит помощь примерно на 2,85 млрд долларов. Новый «пакет военного оборудования» станет крупнейшим изъятием из запасов Пентагона для отправки Украине. Речь идет не только о БМП Bradley, но и о военных автомобилях Humvee, многоцелевых автомобилях MRAP и «большом количестве» ракет и других боеприпасов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Напомним, по данным СМИ, в новый пакет планируется включить около 50 БМП Bradley. Президент США Джо Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся в критически важной точке.
Посол Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России
Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России «до последнего украинца»
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Посол России Анатолий Антонов прокомментировал намерение Вашингтона поставить Украине БМП Bradley, заявив, что США ведут «войну по доверенности» против России «до последнего украинца».
Как заявил Антонов в Telegram, решение о поставках БМП Bradley свидетельствует, что США и не думали принимать во внимание призывы Москвы учитывать последствия «опасной линии Вашингтона». По мнению посла, весь мир должен понять, что с 2014 года Соединенными Штатами против России развязана «война по доверенности», для которой и поддерживают нацистских преступников в Киеве, «подстегивая» украинских радикалов «к новым ужасным деяниям».
Антонов подчеркнул, что ни о каком «оборонительном характере» передаваемых вооружений «уже давно не может быть и речи», каждая поставка укрепляет в украинских преступниках чувство безнаказанности, они «с особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей» России.
Посол указал, что о передаче БМП было объявлено после телефонного разговора президента США Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца. Антонов также призвал не забывать о признаниях экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда относительно минских соглашений.
«С учетом тесных связей Вашингтона и Берлина понятно: Запад во главе с США попросту обманул нашу страну и начал целенаправленную работу по ослаблению России гораздо раньше 24 февраля 2022 года», – сказал он. Посол заявил: «Как верить политикам ведущих западноевропейских государств, если и когда настанет время договариваться о будущем мироустройстве, о системе и существе соглашений, которые возможно для этого потребуются?».
По его словам, «ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта». Шаги США доказывают, что Вашингтон не заинтересован в «политурегулировании», о чем свидетельствует и реакция на предложение России о временном прекращении огня на Рождество. Как заявил Антонов, Вашингтон собирается «бороться с нами «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев совсем не волнует».
Напомним, в конце 2022 года Меркель признала, что минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. Позднее она подтвердила такую оценку договоренностей. После Меркель об этом же заявил Олланд. Президент России Владимир Путин указал, что это признание лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
В четверг в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Кроме того, США заявили, что считают предложение России ввести режим прекращения на 36 часов «циничной уловкой» для пополнения сил и перегруппировки.
Полицейские открыли огонь по оказавшей вооруженное сопротивление женщине в Мурманске
Полицейские ранили оказавшую вооруженное сопротивление женщину в Мурманске
Сотрудники полиции открыли стрельбу по женщине, оказавшей вооруженное сопротивление, следователи в Мурманске проводят проверку, сообщили в региональном СУСК России.
По предварительным данным, полиция обнаружила в ночь на пятницу на одной из улиц Мурманска женщину с пистолетом в руках. Требованию бросить оружие женщина не подчинилась, направила пистолет в сторону полицейских, которые отрыли огонь и ранили ее.
Сейчас пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СКР.
Ранее мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу в сторону полицейского автомобиля и ранил правоохранителя в Москве.
Обвиняемый в убийстве радиоведущей Анны Азовской арестован в Москве
Московский суд арестовал обвиняемого в убийстве радиоведущей «Русского радио Вологда» Анны Азовской
Мужчина, который обвиняется в убийстве сожительницы в квартире на северо-западе Москвы, признался в преступлении и арестован, сообщили в столичных главках МВД и СК.
В СК сообщили, что мужчина заключен под стражу до 3 марта. Указывается, что вологодский предприниматель уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, передает РИА «Новости».
Напомним, тело Азовской (Саблиной) нашли в квартире в Москве. В ее убийстве обвиняется гендиректор «Кичгородецкой лесной компании» Владимир Маклаков.