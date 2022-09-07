Еврокомиссия предложила странам ЕС сократить потребление энергии в часы пик

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза сократить потребление энергии в пиковые часы, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Нам нужна стратегия, чтобы «сгладить» пиковые часы, которые влияют на цены на электроэнергию. Мы предложим обязательную цель по сокращению потребления электроэнергии в часы пик», – передает РИА «Новости» ее слова.

Также ЕК предложит «ограничить доходы компаний, производящих электроэнергию с низкими затратами».

Фон дер Ляйен считает, что «астрономические цены на электричество» в ЕС установились вследствие «российских манипуляций на рынке» и из-за «климатических причин».

По словам главы ЕС, введение потолка цен на газ из России может произойти очень быстро после согласования данной меры со странами сообщества.

«Мы, конечно, изучаем возможность ограничения цен и на СПГ, но энергия сейчас в дефиците, а СПГ может быть легко перенаправлен на газовозах в другие регионы мира. Поэтому мы хотим сохранять конкурентоспособность перед поставщиками», – заявила она.

Отмечается, что газохранилища в Евросоюзе сейчас заполнены на 82%, а ЕС ранее ставил задачу заполнить их до 80% к 1 ноября.

Накануне Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.