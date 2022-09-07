Еврокомиссия предложила странам ЕС сократить потребление энергии в часы пик

|
7 сентября, среда | Последнее обновление — 14:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин пригрозил оставить ЕС без газа, нефти и угля: Мерзни, волчий хвост
Разделы
Имею основания полагать, что харьковская активизация ВСУ подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки.
Подробности...
ЗЕ-команда – это чистой воды беспредельщики, как некоторые бандиты в 1990-е. Таких не уважали даже свои, называли отморозками, ликвидировали при первой возможности. Так как все знали, что им нельзя верить, с ними нельзя договориться.
Подробности...
На жалобы российского горожанина, привыкшего к тому, что зимой в доме тепло, рядовые французы отвечают: можно надеть теплый свитер и носки. Другое дело, что промышленность свитером не согреешь. И предстоящий зимний сезон станет для Европы серьезной встряской.
Подробности...
В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
Подробности...
30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
Подробности...
Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Еврокомиссия предложила странам ЕС сократить потребление энергии в часы пик
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Еврокомиссия предложила странам Евросоюза сократить потребление энергии в пиковые часы, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Нам нужна стратегия, чтобы «сгладить» пиковые часы, которые влияют на цены на электроэнергию. Мы предложим обязательную цель по сокращению потребления электроэнергии в часы пик», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также ЕК предложит «ограничить доходы компаний, производящих электроэнергию с низкими затратами».
Фон дер Ляйен считает, что «астрономические цены на электричество» в ЕС установились вследствие «российских манипуляций на рынке» и из-за «климатических причин».
По словам главы ЕС, введение потолка цен на газ из России может произойти очень быстро после согласования данной меры со странами сообщества.
«Мы, конечно, изучаем возможность ограничения цен и на СПГ, но энергия сейчас в дефиците, а СПГ может быть легко перенаправлен на газовозах в другие регионы мира. Поэтому мы хотим сохранять конкурентоспособность перед поставщиками», – заявила она.
Отмечается, что газохранилища в Евросоюзе сейчас заполнены на 82%, а ЕС ранее ставил задачу заполнить их до 80% к 1 ноября.
Накануне Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
В Германии заявили, что никогда не получали дешевый газ из России
|
|
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «никогда не получала дешевый газ» из России, он оплачивался в том числе за счет ослабления национальной безопасности страны.
«Важно признать с точки зрения того, что ждет нас в будущем, что в действительности мы никогда не получали дешевый газ из России. Рыночная цена могла быть в некоторые моменты выгодной, но она привела к слепой зависимости или обмену инфраструктурами, который являлся фактически риском для безопасности. Мы оплатили каждый кубометр российского газа вдвойне и втройне за счет нашей национальной безопасности», – сказала Бербок, выступая на мероприятии в МИД Германии, сообщает РИА «Новости».
Также она добавила, что Берлин выступает против полного эмбарго на газ и нефть из России, так как не может за один день отказаться от российских ископаемых энергоресурсов.
«Канцлер Германии, министр экономики и я, как министр иностранных дел, всегда говорили, что мы не хотим повторять ошибки, совершенные ФРГ в прошлом, и не обещать вещей, которые мы не можем исполнить. Поэтому мы сказали, что мы не можем с одного дня на другой отказаться от ископаемой энергии из РФ», – сообщила Бербок.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Швейцарцам пригрозили тюрьмой за попытки согреться зимой
|
|
Жителям Швейцарии, которые зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа и будут «перегревать» дома до температуры выше 19 градусов, грозит тюремное заключение, заявил пресс-секретарь департамента экономики Маркус Спурндли.
Спурндли заявил, что «нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями». По его словам, такие действия «должны преследоваться кантонами по умолчанию», передает РИА «Новости» со ссылкой на Blick.
Blick отмечает, что при умышленном нарушении может быть назначено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет. В случае небрежного нарушения возможно наказание в виде штрафа.
Напомним, власти Швейцарии заявили, что при нехватки газа в зданиях, отапливаемых газом, температура в помещении не должна превышать 19 градусов, горячую воду можно будет нагревать только до 60 градусов, а использование обогревателей или палаток с горячим воздухом будет запрещено. Власти страны впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа. Гендиректор полиции Фреди Фесслер заявил, что жители Швейцарии могут взбунтоваться и начнут грабить в случае нехватки электроэнергии этой зимой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром отреагировал на вирусный ролик о долгой зиме
|
|
Газпром не публиковал вирусный ролик о долгой зиме с кадрами флагов Евросоюза и объектами газовой инфраструктуры, но считает его классным, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Авторы не мы. Но ролик классный. Жаль, что с неточностями», – сказал он РИА «Новости».
Отмечается, что накануне был опубликован ролик, автором которого во многих пабликах и СМИ сочли Газпром. Он начинается с кадров, на которых идет сотрудник «Газпром энерго», который поворачивает выключатель на некой приборной панели, а затем давление в газопроводе падает до нуля. В видеоряде также присутствуют кадры с флагами ЕС, альтернативными источниками энергии, трубами «Северного потока – 2» и заснеженными городами.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕК ввела новые правила выдачи шенгенских виз для россиян
|
|
Стоимость шенгенских виз для россиян после отмены соглашения об упрощении визового режима вырастет до 80 евро, максимальный срок изготовления визы увеличится до 45 дней, говорится в опубликованном разъяснении Еврокомиссии по поводу решения о прекращении действия соглашения по визам.
«Стоимость краткосрочных шенгенских виз на срок до 90 дней вырастет с 35 до 80 евро, максимальный срок изготовления визы увеличивается с 10-15 дней и может быть продлен до 45 дней. Будут ужесточены правила выдачи многоразовых виз, кроме того, будет расширен список документов, которые необходимо подавать на получение визы», – цитирует документ ТАСС. При этом допускается возможность снижения стоимости виз по «гуманитарным обстоятельствам».
Новые правила будут введены на неограниченный период времени, до нового постановления Еврокомиссии и Совета ЕС.
Напомним, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Но теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2»
|
|
Россия разделяет требования народа Германии, недовольного резким повышением цен на энергоносители, заявил президент Владимир Путин.
«В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод.
«Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
Ранее в среду Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МВД Латвии оказалось не в состоянии оплачивать счета за электроэнергию
Министерству внутренних дел Латвии в октябре будет нечем платить по счетам за электроэнергию, заявил глава ведомства Кристапс Эклонс.
По словам Эклонса, МВД «проделало огромную работу для экономии энергоресурсов», но инфраструктура устарела и ведомство не сможет «выполнять задачи по экономии энергопотребления», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Чтобы решить проблему, нужно либо «перераспределить финансирование, предназначенное для приобретения оборудования подконтрольных МВД ведомств», либо «попросить дополнительные средства» у Минфина, говорится в сообщении.
Напомним, СМИ рассказали о подготовленном Еврокомиссией плане по борьбе с ростом цен на электроэнергию и сокращению спроса на нее. Евросовет обвинил Еврокомиссию в медленной реакции на рост цен на газ и электроэнергию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал бредом попытки ограничить цены на энергоресурсы из России
|
|
Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал бредом и чушью попытки ограничения цен на российские энергоресурсы.
«Столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти, ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь, который приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя», – прокомментировал он предложение Евросоюза и стран G7 ограничить предельные цены на российские нефть и газ, сообщает РИА «Новости».
Также он отметил, что в Европе «сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать. Сами загнали себя в так называемый санкционный тупик».
«Выход один – в Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2», – отметил глава государства.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Боррель мелет языком
|
|
Президент Владимир Путин считает «странной дипломатической установкой» высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя».
«Мы видели призывы главы европейской дипломатии победить Россию на поле боя. Странная дипломатическая установка», – заметил глава российского государства, отвечая на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает РИА «Новости».
Путин добавил, что «если бы он (Боррель) был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно».
Также глава России отметил, что Боррелю стоит посмотреть реалиям в глаза и сделать правильные выводы. «Надо дать ему возможность посмотреть реалиям в глаза..., если у него есть хоть капля совести, он должен сделать правильные выводы», – отметил Путин.
По мнению Путина, Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части».
Кроме того, глава России полагает, что Боррель сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
«Если бы он жил в 30 годы (20 века) в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу – «над всей Испанией безоблачное небо». Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко (Франциско). Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов», – сказал Путин.
Российская сторона запросила в офисе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его слов о «фашистской» России, однако пока не получила ее, сообщил во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык. Переводчик-синхронист передал слова Борреля по-английски следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова главы внешнеполитической службы ЕС о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными. Если заявление Борреля, которое процитировали мировые СМИ, подтвердится, «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», цитировал ТАСС Лаврова.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат: Россия должна исключить Борреля из своей повестки
|
|
В России Борреля за его слова про «фашистскую Россию» никто не простит, но портить отношения из-за отдельно взятого чиновника с ЕС не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Гурулев. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сделал свое скандальное заявление о России на пражской межпарламентской конференции.
«С этого момента Жозеп Боррель должен быть для нас лицом, которого не существует. Россия должна исключить Борреля из своей повестки. Я не думаю, что стоит испортить отношения со всем Евросоюзом только из-за него, хотя они и так испорчены. Есть страны, которые явно враждебны нам, есть нейтральные, а некоторые смотрят, что будет дальше, и идут в этом фарватере. Но если конкретный чиновник позволяет себе такие высказывания в адрес Российской Федерации, для начала он должен быть просто забыт», – считает член думского комитета по обороне Андрей Гурулев.
Собеседник также отреагировал на попытки представителей Борреля списать инцидент на ошибку переводчика. По его словам, чиновник «такого уровня не имеет право ошибаться». «Боррель сказал, скорее всего, то, что он думал, а после этого пытался включить заднюю... Задней уже не будет, никто ему этого не простит», – уверен Гурулев.
Российская сторона запросила в офисе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его слов о «фашистской» России, однако пока не получила ее, сообщил во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык. Переводчик-синхронист передал слова Борреля по-английски следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова главы внешнеполитической службы ЕС о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными. Если заявление Борреля, которое процитировали мировые СМИ, подтвердится, «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», цитировал ТАСС Лаврова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцев шокировали планы ЕС ввести лимит цен на российский газ
Планы ЕС ввести потолок цен на российский газ подразумевают вероятное разделение ЕС на «красную» и «зеленую» зоны энергопотребления, считают читатели Financial Times.
Комментаторы считают, что такое решение приведет и без того нестабильную экономику региона в упадок, но никак не поможет наладить энергетическую ситуацию, если Россия откажется от поставок газа, передает РИА «Новости».
«Если Россия и использует энергию как оружие, то Запад использует финансовую и денежную системы и экономические санкции как оружие массового поражения», – отметил пользователь Carl G. Jung.
«Невероятно умно. Скажите своему основному поставщику, что вы не будете платить по текущей цене, и что он сделает? Он продаст товар другому нуждающемуся клиенту по более высокой цене. Все-таки это ЕС, поэтому логика у нас часто не работает. В любом случае уже поздно делать грандиозные заявления – трубопровод-то закрыт», – написал LR1.
«Мне просто интересно, вернется ли когда-либо Евросоюз к принципам свободного рынка, раз уж это база экономического благосостояния», – высказался C3O.
«Мы ввели санкции против них с намерением превратить «рубль в руины». Мы наложили санкции на их резервы Центробанка. Мы исключили их из SWIFT. Они ответили. В чем проблема? Насколько я помню, Евросоюз не был заинтересован в российской нефти или газе. Ну так они получили желаемое!» – объяснил Dwightoc.
В это же время в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».
В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост.
Путин пригрозил оставить ЕС без газа, нефти и угля: Мерзни, волчий хвост
|
|
Президент Владимир Путин вспомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост», говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики.
«Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – цитирует его ТАСС.
Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе.
«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А если будут приниматься какие-то политические решения, противоречащие контрактам, – мы их просто выполнять не будем. Мы вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим, ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь», – сказал он.
По словам российского лидера, сейчас наблюдаются две модели поведения со стороны европейских покупателей энергоресурсов: субсидирование высоких цен либо сокращение потребления. Первая модель неэффективна, поскольку не меняет поведения потребителей, а вторая верна с точки зрения экономики, но опасна с социальной.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин выступил против ответа «плевком» на визовые ограничения для граждан России
На визовые ограничения в отношении российских граждан не стоит отвечать «плевком», России следует делать то, что отвечает ее интересам, считает президент Владимир Путин.
«[Министр иностранных дел России] Сергей Викторович Лавров на меня рассердится, наверное, потому что МИД все время действует зеркально – «нам плюнули, мы тоже должны ответить плевком и так далее, нам визы закрыли, и мы тоже должны закрыть визы». Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что ситуация в чем-то схожа с ситуацией в сфере энергетики. Москва не позволит навязывать кому-то решения.
«Мы заинтересованы, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. Спортсмены, деятели искусства – зачем ограничивать их? Мы не будем сами обрезать эти контакты. А те, кто это делают, они не нас изолируют, а сами себя», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
Во вторник президент заявил, что российскому руководству не следует «цепляться за взаимность» в вопросах визовых режимов с другими странами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин призвал не «цепляться за взаимность» в визовом режиме
Российскому руководству не следует «цепляться за взаимность» в вопросах визовых режимов с другими странами, заявил президент Владимир Путин.
«По поводу установления на двусторонней основе безвизового режима для обеспечения взаимных поездок <...> – в принципе, я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа – принцип взаимности, но здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нам нужно все эти принципы использовать тогда, когда они на пользу идут», – цитирует главу государства ТАСС.
Также президент высказался в поддержку расширения практики безвизового въезда туристических групп в Россию. Он напомнил, что сейчас такие правила действуют в Петербурге.
«Без виз приходит «круизник», туристы выходят на берег, какое-то время проводят без виз. Можно расширять эту практику, это только на пользу пойдет», – сказал Путин.
Ранее президент поручил властям сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Муниципальные службы Германии оказались перед угрозой банкротства
Энергетический кризис может привести к банкротству некоторых муниципальных служб Германии, сообщают СМИ.
Представитель немецкой ассоциации местных коммунальных служб сообщил, что те «с большой тревогой наблюдают за резким ростом закупочных цен на электроэнергию», из-за которого растут и стартовые затраты на торговлю энергией. Источник из муниципальной службы отметил, что уже заключенные дешевые контракты рано или поздно закончатся, поэтому «худшее еще впереди», передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.
В ассоциации заявили, что службам, которые на местном уровне поставляют газ, воду и электричество, требуется «щит». При этом в минэкономики Германии пояснили, что помогать собираются только в тех случаях, когда сочтут это в интересах правительства, а также единственной возможностью решить проблему. В ведомстве сказали, что «законного права на стабилизацию нет». Отмечается, что «решения должны приниматься в индивидуальном порядке».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Росатома назвал причины энергетического коллапса в Европе
Взаимоисключающие решения европейских государств в сфере энергетики становятся причиной наблюдаемого коллапса, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
«Принимаются абсолютно эклектичные, абсолютно взаимоисключающие решения в сфере энергетики, которые приводят не просто к ухудшению положения, а реальному экономическому и энергетическому коллапсу. Это мы, конечно, без всякого удовольствия наблюдаем в первую очередь на европейских площадках», – передает ТАСС слова Лихачева.
Он также отметил, что в последние три года в мире наблюдается нарушение трех базовых принципов развития современной востребованной энергетики: экологичности, стабильности на всем жизненном цикле и экономической привлекательности.
«Нельзя вырывать из контекста этой триады тот или иной параметр. Нужно всегда вместе, в сочетании на них смотреть и если мы начинаем перегружать повестку в адрес одного из этих компонентов, начинается диспропорция. А она потом усиливается, как это было начиная с 2020 года, пандемии, и которая происходит сейчас, уже на фоне специальной военной операции», – пояснил он.
По словам Лихачева, технологический суверенитет для России сегодня выступает безальтернативным путем, который повторяет ситуацию с созданием в СССР атомного проекта, обеспечившего мировой паритет.
«В чем поколенческий вызов этих месяцев? Только так же, как в 40-х годах у наших предшественников не было никакой альтернативы, чтобы реализовать первый ядерный проект и обеспечить мировой паритет, <...> иначе бы не было ни страны нашей, ни народа. И в каком-то смысле у нашего поколения нет альтернативы технологическому суверенитету», – сказал он.
Лихачев назвал энергетику ключевым элементом, подобным кровеносной системе человека или финансам в экономике. «И в этом смысле от проверенных мощных решений до новых инновационных – нам необходимо все это иметь в своем арсенале и все это делать абсолютно импортонезависимым», – пояснил глава Росатома, добавив, что Дальний Восток относится к территориям, которые могут стать лучшим полигоном для апробации и тиражирования таких технологий.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|