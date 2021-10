Лидеров стран ЕС обязали прибыть на саммит без электронных устройств В ЕС призвали расследовать рост цен на газ в Европе 6 октября 2021, 01:34

Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе, говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС, опубликованном журналистом Bloomberg Хавьером Бласом. «Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», – приводит текст заявления пятерки стран ЕС ТАСС. Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении также предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции. В документе указано, что это совместное заявление министров экономики и финансов пяти перечисленных стран. Дата на размещенной журналистом копии не стоит. Отметим, в ходе торгов во вторник цена на газ в Европе несколько раз обновляла исторические максимумы. Так, на открытии торгов стоимость 1 тыс. кубометров голубого топлива сразу преодолела 1200 долларов, а к вечеру превысила 1455 долларов, за неполный торговый день газ подорожал на бирже ICE больше, чем на 250 долларов. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1456 долларов за 1 тыс. куб. м, или 121,5 евро за МВт ч по состоянию на 17.29 мск (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Накануне президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными. Напомним, в конце сентября руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков предсказал аномальную зиму в России, которая будет наполнена погодными аномалиями, связанными с глобальным изменением климата.

Молдавия захотела добиться резкого снижения цены на газ из России 5 октября 2021, 05:45

Молдавия хочет закупать российский газ по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре, заявил вице-премьер, министр по инфраструктуре страны Андрей Спыну. Спыну сказал, что «контракт между Молдовагазом и Газпромом довольно старый, он все время продлевался». Молдавская сторона «запросила продление контракта еще на год по старой расчетной формуле», которая «выгодна в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз». Молдавия «рассчитываем продлить контракт на этих условиях, чтобы в ноябре-декабре платить 220 долларов за 1 тыс. кубометров и максимум 280 долларов в первый триместр следующего года», передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV. Министр сказал, что сейчас в контракте зафиксирована сложная формула, которая приводит к тому, что в холодный период года страна платит меньше, в теплый период – больше. Переговоры продолжаются, сторонам нужно урегулировать много вопросов, включая долг Приднестровья за газ. Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что контракт о закупке по льготной стоимости завершился в конце сентября. Кишинев покупает российский газ в октябре по 790 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов. В России подсказали Молдавии способ снижения цен на газ 5 октября 2021, 11:24

«Газпрому выгоднее заключить новый долгосрочный контракт с Молдавией в обход Украины, но здесь Кишинев может столкнуться с острой реакцией Киева, ЕС и США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя намерение Молдавии добиться резкого снижения цены на российский газ. «Молдавия должна действовать адекватно, если она хочет договориться с Газпромом о новом долгосрочном контракте», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Однако когда молдавские власти заявляют, что хотят жить, как в Европе, и идут по пути евроинтеграции через критику России, то цена за газ в 750 долларов за тысячу кубометров должна их устраивать – это европейская цена на газ с привязкой к спотовым рынкам», – добавил он. По его словам, Молдавия резко почувствовала разницу в цене по сравнению с прошлым контрактом. «Согласно истекшему контракту с довольно уникальными для Молдавии условиями, Кишинев покупал российский газ примерно за 200-250 долларов за тысячу кубометров, – пояснил эксперт. – Кроме того, в том контракте была зафиксирована довольно выгодная для Кишинева схема – в летний период цена на газ была привязана к спотовым рынкам, поскольку спрос на энергию ниже, а в зимний период – к цене на нефть. Это позволяло в течение года получать российский газ по довольно низкой цене». По мнению Юшкова, для заключения выгодного Молдавии газового контракта Газпром может выдвинуть некоторые условия. «Во-первых, на государственном уровне Москва хочет добиться нормального диалога с Кишиневом по Приднестровью. Во-вторых, речь может идти об изменении точки сдачи-приемки газа для Молдавии, – предположил эксперт. – Сейчас российский газ проходит транзитом через Украину, затем идет через Приднестровье в Молдавию. В этой ситуации Молдавия не может отключить Приднестровье от снабжения газом, иначе сама окажется без него». «С другой стороны, Газпрому было бы логичнее заключать новые контракты в обход Украины, чтобы после 2024 года не подписывать с ней новый договор о транзите. Следуя этой логике, газ будет заходить в Молдавию с юга – из Румынии. Но здесь возникает вопрос – как снабжать газом Приднестровье? То есть необходимо получить от Кишинева гарантии того, что он не будет перекрывать Приднестровью газовые поставки», – полагает собеседник. При этом Молдавии изменение точки приемки российского газа может быть невыгодно, что и является причиной конфликта интересов. «Из-за переноса точки приемки газа Молдавия может испортить отношения с Украиной, как это было с Венгрией. Кроме того, возможно, на Молдавию давят ЕС и США. Более того, молдавские власти сами поднимают вопрос долга Приднестровья перед Газпромом, заявляя, что не будут его выплачивать. Это неконструктивный путь, что могло вынудить Газпром потребовать возвращения долгов. Поэтому если они хотят подписать новый уникальный контракт, то им необходимо договариваться с Газпромом», – резюмировал Юшков. Ранее вице-премьер, министр по инфраструктуре Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна хочет закупать российский газ по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре. Спыну сказал, что «контракт между Молдовагазом и Газпромом довольно старый, он все время продлевался». Молдавская сторона «запросила продление контракта еще на год по старой расчетной формуле», которая «выгодна в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз». Министр отметил, что сейчас в контракте зафиксирована сложная формула, которая приводит к тому, что в холодный период года страна платит меньше, в теплый период – больше. Переговоры продолжаются, сторонам нужно урегулировать много вопросов, включая долг Приднестровья за газ. Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что контракт о закупке по льготной стоимости завершился в конце сентября. Кишинев покупает российский газ в октябре по 790 долларов за тысячу кубометров. При этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов. Немецкие СМИ призвали избавиться от энергетической зависимости от России с помощью Украины и Африки 5 октября 2021, 11:24

Денежные переводы из Европы, которая сильно зависит от нефти, угля и газа из России, укрепляют Москву, что является нежелательным, так как официально Евросоюз (ЕС) ведет санкционный курс в отношении Кремля, пишет немецкое издание Handelsblatt. Автор статьи указывает, что зависимость ЕС от российского сырья нежелательна на фоне санкций против

На европейских топливных рынках происходит «истерика и неразбериха», а также спекуляции на климатических изменениях, заявил президент Владимир Путин. «Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», – сказал президент на совещании с правительством, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что переход в сторону декарбонизации экономики нужно проводить плавно. «У нас, у нашей страны есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы», – сказал Путин. По его словам, дальнейшее развитие зеленой энергетики – приоритет для России, «российская структура выработки энергии уже заняла здесь лидирующие позиции в мире». «Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%. И такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов и отливов – сейчас в мире это активно обсуждается», – пояснил президент. Он добавил, что России есть над чем работать в этой сфере, и также имеются конкурентные преимущества. Россия может занять лидирующие позиции на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака. «Помимо атома и других традиционных источников, здесь есть и такие нестандартные решения, как энергия приливов. Прежде всего речь идет о Дальнем Востоке, но и в других регионах есть возможности», – указал глава государства. Эти возможности нужно тщательно просчитать и проработать, и нельзя забывать об «устойчивом развитии нефтегазового и угольного комплекса». Во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1330 долларов за тысячу кубометров. Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа 5 октября 2021, 12:07

Украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Такие переговоры не планируются», – сказал в интервью украинскому изданию «Левый берег». Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон. Ранее сообщалось, что компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС), чтобы преодолеть дефицит газа зимой. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании. Nord Stream 2 AG подал апелляцию на решение суда Германии по «Северному потоку – 2» 5 октября 2021, 13:20 Текст: Наталья Ануфриева

Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС), сообщили в пресс-службе компании. В компании указали, что «Nord Stream 2, соблюдая установленные сроки, подала апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа от 25 августа 2021 года в Верховный федеральный суд ФРГ», передает ТАСС. Ранее в Германии заявили, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые». Эксперт оценил план Украины по спасению от холодов 5 октября 2021, 13:20

«Даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как на носу отопительный сезон», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее на Украине предложили преодолеть дефицит газа зимой за счет компенсации Нафтогазу 1,8 млрд долларов от «Оператора ГТС Украины». «То, что Украине якобы не хватает 4 млрд кубометров газа – это версия издания «Экономическая правда». Но это еще не значит, что она истинна, так как Нафтогаз еще не публиковал информацию о том, сколько газа он закачал и сколько газа не хватает в преддверии отопительного сезона», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. При этом, по его словам, в подземных хранилищах находится не только украинский газ: «часть может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть принадлежит частным трейдерам, также там есть газ так называемого поставщика последней надежды, который используется только для ЖКХ». «Однако было бы неплохо закачать и дополнительные объемы голубого топлива. Но Нафтогаз может не успеть этого сделать – на носу отопительный сезон и холода», – полагает эксперт. «В первое полугодие Украина не закупила достаточно газа из-за высокой цены. Там надеялись, что летом цена спадет, но этого не произошло. В результате они спохватились и начали закупать газ в последние месяцы перед отопительным сезоном, и это, конечно, уже достаточно поздно», – объяснил Митрахович. «После анбандлинга Нафтогаза (функциональное отделение «Оператора ГТС Украины» от Нафтогаза, которое произошло в 2019 году) часть доходов Нафтогаза ушла другим компаниям, – рассказал собеседник. – Так что теперь ему должны компенсировать эти потери. Но проблема в том, что даже если Нафтогаз получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно. И тем более Украина вряд ли захочет покупать газ по рыночным ценам – около 1 тыс. долларов за тысячу кубометров». По мнению Митраховича, теперь Киеву остается надеяться на теплую зиму. «А в случае холодов они, скорее всего, предпочтут рискнуть, отключив промышленных потребителей газа, несмотря на то, что это чревато рядом проблем. В частности, отключение промышленных предприятий от газоснабжения влечет за собой сокращение рабочих мест, ухудшение работы других предприятий, уменьшение валютной выручки и так далее, – отметил эксперт. – Но я думаю, что у них именно такой план. Кроме того, не исключено, что в зимний период Украина будет импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, как это было зимой на стыке 2020-2021 годов. Такой вариант дает возможность стране вырабатывать меньше энергии самой». «В идеале ответственные политики должны были заранее подготовиться к любому сценарию. Но Украина всегда ходит по краю – авось пронесет. Тем более, что сначала украинские политики говорят гадости про Россию и Белоруссию, а потом это им совсем не мешает в случае холодов импортировать электроэнергию. Вот такие гримасы украинского поведения», – резюмировал Митрахович. Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов – чтобы преодолеть дефицит газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года. Как отмечает «Экономическая правда», в стране в преддверии отопительного сезона не хватает 4 млрд кубометров газа: вместо 19 у страны есть лишь 15 млрд кубометров. На закупку необходимого объема газа властям страны придется потратить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов). В 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. После принятия закона началось ее отделение от Нафтогаза. Позже премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа. Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании. Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике компанию «Нафтогаз» за завышенные тарифы на топливо. По словам политика, компания, имея годовую прибыль в размере 76 млрд гривен, завышает тарифы на тепло и газ, при этом добывая газ в стране. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немцы обрадовались закачке газа в первую нитку «Северного потока – 2» 5 октября 2021, 08:55 Текст: Наталья Ануфриева

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей. «Потребителю выгоден этот новый трубопровод, это еще сильнее гарантирует надежность поставок. Россия – надежный партнер, который всегда выполнял свои договорные обязательства, даже во времена холодной войны», – написал пользователь hermangerman, передает РИА «Новости». «Наше снабжение, кажется, обеспечено на зиму. Да здравствует «Северный поток – 2», – написал Rainer S. «Зима приближается, хорошие новости», – отметил Robert SP. «Очень хорошие новости. С геостратегической точки зрения это успех для Германии. Понятно, что это не нравится «атлантистам» от политики», – добавил Michael K. Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы. Против задержанного за убийство студенток под Оренбургом завели дело об изнасиловании 5 октября 2021, 09:29 Текст: Наталья Ануфриева

Уголовные дела об изнасиловании и надругательстве возбудили против мужчины, задержанного за убийство трех студенток в Гае Оренбургской области, сообщает Следственный комитет (СК). В сообщении на сайте СК указывается, что в действиях подозреваемого Александра Лазарева «установлены признаки ряда дополнительных преступлений, с учетом чего возбуждены новые уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней»); п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней»)». Также возбуждены дела по статьям «умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба» и «неправомерное завладение автомобилем». На минувшей неделе стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Лазарев признался в тройном убийстве. Напомним, его задержали при попытке угона автомобиля, он оказал сопротивление. Мать подозреваемого рассказала, что после освобождения из тюрьмы жизнь ее сына начала налаживаться, произошедшее стало шоком для женщины. Цена на газ в Европе превысила 1330 долларов за 1 тыс. кубометров 5 октября 2021, 12:51 Текст: Евгения Шестак

Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1330 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures. Цена ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов сразу преодолела 1200 долларов за тысячу кубометров, а спустя пару часов и 1300 долларов за 1 тыс. куб. м. По состоянию на 12.30 мск цена превысила 1330 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости». Ранее во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1300 долларов за тысячу кубометров. При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2». В Бундестаге опровергли причастность России к росту цен на газ 5 октября 2021, 10:37

Ситуация с ценами на газ связана не с Россией, а с теми, кто формирует газовую политику непосредственно в Германии, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Эрнст отверг заявление нескольких депутатов Европарламента, которые обвинили Газпром в манипуляциях с ценами на топливо ради более быстрого запуска «Северного потока – 2» и направили соответствующее письмо в Еврокомиссию (ЕК), передает РБК. «Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии», – отметил политик, напомнив, что стоимость газа зависит от рынка, а ЕК не следует пытаться влиять на нее. Депутат также подчеркнул, что «Северный поток – 2» даже с учетом сложившейся ситуации не удастся вывести из-под действия Газовой директивы Евросоюза, так как для этого «требуется решение суда». Комментируя прошедшие в ФРГ парламентские выборы, он предположил, что «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии, выступавшие против газопровода, тоже не смогут повлиять на проект. «Я полагаю, что трубопровод будет достроен и сдан в эксплуатацию, какое бы правительство у нас ни было», – подытожил Эрнст. Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров. При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров 5 октября 2021, 09:21

Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures. Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, через несколько минут после открытия торгов во вторник превысила рекордные 1200 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости». Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара. При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Цена на газ в Европе превысила 1300 долларов за 1 тыс. кубометров 5 октября 2021, 11:38

Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures. Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в ходе торгов во вторник превысила рекордные 1300 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщает РИА «Новости». При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2». В Газпроме предсказали холодную зиму по рябине 5 октября 2021, 13:11

«Газпром межрегионгаз» ожидает холодную зиму в России, в связи с этим поставки на внутренний рынок будут приоритетными, заявил гендиректор компании Сергей Густов. «Я считаю, что зима будет холодной, потому что много рябины на деревьях», – цитирует РИА «Новости» Густова. По его мнению, зима будет холодная и снежная, на что указывает и теплое лето. Однако потребители газа в России будут полностью обеспечены газом, подчеркнул Густов. «Знаю точно, что внутренний рынок газа в приоритете у Газпрома, и все покупатели в Российской Федерации будут обеспечены природным газом», – сказал он. Гендиректор компании уточнил, что по добыче газа и объемам хранения в ПХГ страна готова к отопительному сезону. Ранее руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков заявил, что предстоящая зима будет наполнена погодными аномалиями, связанными с глобальным изменением климата. Лидеров стран ЕС обязали прибыть на саммит без электронных устройств 5 октября 2021, 22:33

Глава Евросовета Шарль Мишель потребовал от глав государств и правительств 27 стран Евросоюза прийти на неформальный саммит Евросоюза без мобильных телефонов и электронных устройств во избежание утечки информации, сообщил пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтс. «Чтобы обеспечить конфиденциальность дискуссии о роли ЕС в мире председатель Европейского совета потребовал, чтобы дискуссия во вторник вечером проходила без любых электронных устройств», – приводит слова Лейтса ТАСС. Как сообщил сам Мишель по прибытии на встречу во вторник вечером, в ходе рабочего ужина главы государств ЕС обсудят отношения с Китаем, США, последствия создания оборонного союза Вашингтона, Лондона и Канберры (AUKUS), ситуацию в Афганистане, а также перспективы усиления роли ЕС на мировой арене и повышение стратегической автономии Евросоюза. «Мы хотим повысить стратегическую автономию ЕС, но также укреплять наши связи с нашими союзниками, мы также хотим подготовить совместную декларацию о сотрудничестве с НАТО», – сказал Мишель. Мишель проигнорировал вопросы журналистов о ситуации на энергетическом рынке ЕС, где с начала сентября цена на газ выросла более чем вдвое. В воскресенье американский политик Патрик Бьюкенен предсказал закат Европы. Ранее в тот же день МИД отреагировал на призыв президента Финляндии к ЕС о диалоге с Россией. Напомним также, 16 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. Между тем в начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.