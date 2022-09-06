Глава Приморья попросил Путина разрешить регионам ввести туристический сбор

Глава комиссии Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил президенту Владимиру Путину внести в ГД проект закона, позволяющий регионам вводить туристический сбор.

«Владимир Владимирович, в этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов. Размер такого сбора от 10 до 50 рублей, но не более 1,5% от стоимости поездки. Эффект очевидный, например, небольшой курортный городок Белокуриха в Алтайском крае за счет такого сбора собрал 30% доходов муниципалитета. В связи с этим прошу Вас, Владимир Владимирович, дать поручение разработать поручение и внести в Государственную думу проект соответствующего федерального закона о предоставлении субъектам Российской Федерации права введения гостевого сбора», – передает его слова ТАСС.

Кожемяко также предложил применять туристический кешбэк в зависимости от сезона и маршрута

«Одна из самых популярных мер поддержки – это туристический кешбэк, или возврат части стоимости поездки. Его нужно продолжать, но требуется доработать некоторые технические решения. Например, в ряде случаев стимулирование через возврат средств туристам ведет к простому повышению стоимости этих услуг на размер кешбэка на тех курортах, которые и так пользуются спросом и не требуют дополнительного стимулирования. Мы считаем, что этот спрос не просто нужно поддерживать, но его формировать, предусматривать возможности гибкого применения возврата за путешествия в зависимости от маршрута и сезона», – сказал глава Приморья.

Кроме того, Кожемяко выступил с предложением предоставлять именные туристические сертификаты детям и членам семей участников военной операции на Украине.

«С помощью именных сертификатов считаем возможным поддержать детей и близких, членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной войсковой операции. Совместно с Ростуризмом мы прорабатываем данную возможность, просим нас поддержать», – обратился губернатор к Путину.

Ранее президент поручил властям сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода.