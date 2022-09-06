Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян с разным уровнем дохода

Власти должны сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода, заявил президент России Владимир Путин на профильном заседании президиума Госсовета.

«Тема нашего сегодняшнего заседания – развитие национальной туристической индустрии в современных условиях. <...> Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий – [для] укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», – передает его слова ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что туризм должен быть вне политики, однако выход России из всемирной туристской организации был обоснованным шагом. «Еще одно ключевое направление – укрепление позиции России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, что наша страна вышла из всемирной туристической организации, это был обоснованный шаг, в то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики», – сказал он.

По словам Путина, туризм играет «огромную роль» в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами, передает РИА «Новости».

В связи с этим Путин поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций.

«В этой связи прошу правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций, партнеров достаточно и у многих из них есть желание работать с Россией», – добавил глава государства.

Ранее в России предложили создать центр подготовки кадров для туристической сферы.