В России предложили создать центр подготовки кадров для туристической сферы

На базе одного из российских вузов следует создать Федеральный ресурсный центр по вопросам подготовки кадров для сферы туризма, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на совещании в преддверии заседания Госсовета по туризму.

«Необходимо правительству РФ рассмотреть вопрос создания федерального ресурсного центра по вопросам подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства на базе одной из профильных образовательных организаций, которые уже существуют. Это позволит более плотно работать «отраслевикам» с этим учебным заведением и создать базу по подготовке методологии и решений типовых задач в этой сфере», – цитирует Томенко ТАСС.

По его словам, в настоящее время географическое распределение подготовки кадров не всегда в полной мере соответствует потребностям индустрии в конкретных туристических районах. Томенко уточнил, что учиться «туристическим» специальностям «остается непрестижным», и многие выпускники после завершения обучения так и не попадают на работу в отрасль. В числе других проблем подготовки кадров алтайский губернатор назвал дефицит преподавателей с опытом работы в отрасли.

«Необходимо также разработать и реализовать образовательные программы нового типа для того, чтобы снять проблемы с дефицитом линейных специалистов в сфере гостеприимства и туризма. Необходимо программы привязать к базе существующих гостиниц, обеспечить выделение отелям субсидий, чтобы они центры компетенций специалистов на своей базе создавали», – подчеркнул Томенко.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе совещания заявил, что единая цифровая платформа по продаже железнодорожных билетов для туристических операторов позволит выстроить логистику маршрутов и решить вопрос нестыковки рейсов.

«[Предлагается] создание единой цифровой платформы для реализации железнодорожных билетов для туристических операторов. У нас есть вопрос нестыковки рейсов, авиасообщения с автобусами пассажирскими, с железнодорожными перевозками. Поэтому единый оператор, который может выстраивать логистику и предоставлять комфортные условия для выстраивания маршрута, – это тоже правильное предложение», – сказал Бабушкин.

По его словам, также необходимо обеспечить выделение дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета и лизинговых программ по производству пассажирских железнодорожных вагонов на туристических направлениях. «Сегодня подвижной состав пассажирского транспорта значительно изношен. <...> На нашем участке по направлению Астрахань, Дагестан, я хочу сказать, что вагоны оставляют желать лучшего», – уточнил глава Астраханской области.

Губернатор Приморского края, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко предложил создать профильное министерство по развитию туризма.

«Возникает разобщенность финансовая, экономическая. Все это тормозит развитие региона. Порой очень трудно выяснить, где, по какому направлению нам нужно идти. <...> Поэтому, конечно, созрела необходимость создания единого органа, который бы сам по себе отвечал за все направления туризма, координировал деятельность всех структур, работал бы с регионами, <...> возникают все предпосылки для создания отдельного профильного министерства», – сказал Кожемяко.

Также Кожемяко предложил развивать на Дальнем Востоке инфраструктуру для автокемпингов.

«Можно организовать в системе, может быть, даже рассмотреть меры поддержки со стороны федерального бюджета, региона, именно создание автокемпинговых пунктов проката, где человек может, к нам очень много приезжают сюда на джипах, взять в прокат этот модуль на колесах, должна быть маршрутизация, <...> возможность подсоединить электричество, те удобства, которые касаются коммунальной инфраструктуры. Мне кажется, что это путешествие в целом по краю, по стране, у нас много мест на Дальнем Востоке от Байкала до Японского моря, очень было бы востребовано», – сказал Кожемяко.

Кроме того, приморский губернатор предложил выдавать семьям и детям участников специальной военной операции смогут получать именные сертификаты на туристический кешбэк.

«Вопросы, которые необходимо отметить, это связанные с рациональным использованием кешбэка – возврата денежных средств. <...> Предусмотреть, может быть, именные сертификаты для семей и детей военнослужащих, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции», – отметил он.

Семинар-совещание проходит в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ с участием президента России Владимира Путина.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума – «На пути к многополярному миру».