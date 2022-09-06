США осудили теракт у посольства России в Кабуле

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6 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 05:54  |  vz.ru
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Попытки оставить Россию без денег оставят Запад без нефти

Рынок нефти ждут новые потрясения Егор Алеев/ТАСС
«Большая семерка» приняла решение о введении новых санкций против российской нефти. Речь идет об установке предельной цены, по которой разрешено покупать российское топливо. Но главная цель Запада – заставить азиатские страны следовать их плану. Россия уже предупредила, как ответит на этот шаг. Кто в итоге окажется наиболее пострадавшим? Подробности...
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Сербию вынуждают предать Россию

Зорана Михайлович занимает видное место в системе власти Вучича уже более 10 лет predsednik.rs
Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Ранее президент этой страны Александр Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций. Известно, что на сербов сильно давит Запад. Дело идет к предательству? Подробности...
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«Крутитесь вокруг человека». Как Марий Эл решает проблемы региона

Марий Эл находится на пороге новых, серьезных изменений Алексей Филиппов/РИА Новости
Что делать, если бывший губернатор настроил в регионе «амстердамы» и «венеции» вместо новых предприятий? Как сделать так, чтобы главы районов не только распоряжались налогами граждан, но и привлекали в регион крупных инвесторов? Ответы на эти и другие вопросы спецкор газеты ВЗГЛЯД искал вместе с Юрием Зайцевым – и. о. главы Республики Марий Эл. Подробности...
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Почему президент Казахстана решил ограничить собственную власть

Токаев решил защитить на будущее власть в Казахстане от попадания в руки отдельных кланов Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Касым-Жомарт Токаев объявил курс на политическую и экономическую либерализацию. При этом он добровольно намерен уступить часть своей власти после проведения реформы органов власти. Это лишь малая толика реформ, которые инициировал нынешний глава Казахстана. Почему он решился на перестройку госсистемы и как скажутся эти перемены на отношениях с Россией? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Ирак приблизился к новой катастрофе

Мурад Садыгзаде
Мурад Садыгзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
Наследие американцев для Ирака – это продолжающиеся политические и социально-экономические кризисы, которые не позволят стране стабилизироваться и начать ставить свои национальные интересы выше желаний «экспортеров демократии». Подробности...

Порог цен на русскую нефть – полезная глупость

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Любое вмешательство в глобальный рынок, а энергетический рынок глобален, приводит к тому, что нефтяные ценники растут, даже несмотря на рецессию в США, Китае и других странах. Подробности...
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Евросоюз загоняет себя в визовую ловушку

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Ужесточая визовый режим с Россией, Евросоюз куда больше вредит самому себе и сам загоняет себя в ловушку и замкнутый круг. Он понесет как материальные, так и моральные убытки от таких ограничений. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Британцы выбрали русофобку

Кто начал первую холодную войну

Народный список врагов России

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    США осудили теракт у посольства России в Кабуле

    6 сентября 2022, 05:23

    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон осуждает террористическую атаку у посольства России в Кабуле, это «бессмысленное насилие», заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

    Уэст выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, передает ТАСС.

    Напомним, террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле. В МИД подтвердили, что два сотрудника российской дипмиссии погибли. Террористическая группировка «Исламское государство*» взяла ответственность за теракт.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ


    Эксперты указали на причастных к взрыву у посольства России в Кабуле
    		    5 сентября 2022, 14:02
    Фото: REUTERS/Ali Khara
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    «Очевидно, что смертник ждал, пока на улицу выйдут сотрудники дипмиссии. Вероятнее всего, это была провокация, нацеленная на ухудшение взаимоотношений Москвы и Кабула», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар, комментируя взрыв у российского посольства в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника дипмиссии.

    «Взрыв мог быть выгоден тем, кто негативно относится к той политике, которую в отношении Афганистана проводит Россия. Вероятно, за терактом стоят так называемые антиталибские силы, поскольку им не нравится конструктивное взаимодействие двух стран», – предположил ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Александр Князев.

    Эксперт также выразил сомнения, что целью смертника могли быть люди, пришедшие получить визы в Россию. «У посольства в основном в этот момент находились студенты. А с момента прихода новой власти в Афганистане к ним никогда не было претензий. Насколько мне известно, учащиеся легко получали визы и выезжали в Москву», – пояснил он.

    «Но не думаю, что эти события приведут к ухудшению взаимоотношений Москвы и Кабула. Дело в том, что оба государства заинтересованы в сотрудничестве. И уже сейчас наше посольство находится в тесном контакте с соответствующими структурами движения Талибан* (запрещенная в России организация) по части расследования случившегося», – подчеркнул собеседник.

    «Очевидно, что злоумышленники не пытались проникнуть внутрь диппредставительства. У них бы это просто не получилось, учитывая принятые там меры безопасности. При самом успешном исходе смертник мог лишь подойти к входу здания», – акцентировал Князев.

    «Пока никто не брал на себя ответственность за взрыв у российского посольства в Кабуле. Но вместе с тем одна из немногих террористических группировок, способная на такое, – ИГИЛ* (запрещенная в России организация). Это уже не первый теракт за последние две-три недели. И во всех прошлых случаях ответственность брали именно они», – в свою очередь заметил директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар.

    Собеседник также считает, что основной целью было посольство, а не пришедшие к нему люди. «Смертник ждал, пока на улицу выйдут сотрудники диппредставительства. Я расцениваю это как провокацию, направленную на ухудшение взаимоотношений Москвы и Кабула. Не исключаю, что эти события могут привести к сокращению деятельности российской дипмиссии. Также, вероятно, будут приняты некоторые меры по усилению безопасности как объекта, так и работающих там людей», – заключил Нессар. 

    В понедельник рядом с посольством России в Кабуле прогремел взрыв. Как передает Reuters со ссылкой на полицию, его устроил террорист-смертник. «В террориста-смертника, приближавшегося к российскому посольству, выстрелила охрана талибов... Подрыв смертника произошел у ворот российского посольства в Кабуле», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. 

    По данным катарского телеканала «Аль-Джазира» со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах, по меньшей мере, восемь человек погибли в результате взрыва около российского посольства в афганской столице, еще не менее 15 человек пострадали, передает ТАСС.

    В МИД сообщили, что в результате теракта, произошедшего возле посольства России в Кабуле, погибли два сотрудника российской дипмиссии. «5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    Кроме того, глава МИД Сергей Лавров сообщил, что у российского диппредставительства в Кабуле усилили меры охраны после произошедшего теракта. «Незамедлительно был принят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Российская сторона рассчитывает, что организаторы теракта понесут наказание в ближайшее время, добавил он.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает совершенный в столице Афганистана у российского посольства теракт. «Конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями и дипломатами», – считает Песков. Он добавил, что «сейчас информация будет уточняться».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Коментарии (11)
    Американист сказал, каким будет новый посол США в России
    		    5 сентября 2022, 11:14
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    «Салливан мог не устроить ту часть Белого дома, которая активно выступает за усиление конфронтации с Москвой, особенно в части Украины. И, вероятно, Госдепартаменту мог потребоваться новый человек для усиления этой риторики», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя отъезд посла США в Москве Джона Салливана.

    «Салливан никогда не был другом России, но вместе с тем он прибыл в Москву в период, который позднее назовут «деэскалацией». Это такой рабочий муравей американской дипломатии», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Он нужен был для того, чтобы выстроить с Москвой прагматичные отношения. Речи о каком-то смягчении или потеплении в отношениях никогда не было. Он не должен был обеспечить дружбу США и России, но он должен был стать гарантом стабильности в конфликтных вопросах. И конкретно для этой задачи Салливан идеально подходил», – добавил эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на то, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона не имеют ничего общего с теми, которые были еще в 2019 году. «Впрочем, насколько я понимаю, Госдепартамент и Совет по национальной безопасности на разрыв дипломатических отношений или даже на понижение их уровня идти не готовы. Это было бы совсем не к месту. Но кто должен возглавлять дипмиссию, и каким образом она должна осуществляться, в Вашингтоне пока не знают», – отметил он.

    «Также не стоит сбрасывать со счетов вариант того, что Салливан не согласен с линией, проводимой Соединенными Штатами. Он принадлежит к клану Клинтонов, которые в последнее время больше играют в прагматиков, нежели в агрессоров. Это не значит, что они не готовы оскорблять Москву, но в их представлении так жестко разводиться с Россией и Китаем не стоило», – предположил Дробницкий.

    «Вместе с тем Салливан мог не устроить ту часть Белого дома, которая активно выступает за усиление конфронтации с Москвой, особенно в части Украины. И, вероятно, Госдепартаменту мог потребоваться новый человек для усиления этой риторики», – рассуждает эксперт.

    «Если Салливан ушел не сам, а его убрали с должности посла, то на это место должен прийти менее кадровый дипломат. Это будет в большей степени идеолог. Таким в свое время был Майкл Макфол», – заключил Дробницкий.

    В воскресенье посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

    В Госдепе назвали отъезд посла США Джона Салливана из России частью обычной дипломатической ротации, пообещав объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и отметив важность сохранения двусторонних дипломатических контактов.

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.

    Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017–2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.

    В то же время политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов описал два варианта подбора нового посла США в РФ в сложившихся обстоятельствах: либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, либо он станет ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты.

    «Посол – не демиург, а проводник официальной линии, которую он может слегка корректировать по форме и подаче, но не более. Правда, это касается, прежде всего, все-таки более или менее штатных ситуаций. Сейчас она нештатная настолько, что даже трудно подобрать аналогию в нашей совместной истории. Холодная война не подходит, гибридная бьет ее наотмашь своей нелинейностью и альтернативной рациональностью», – отметил Лукьянов.

    «В таких обстоятельствах есть два варианта. Либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, как даже и факт его наличия или отсутствия. Либо, напротив, фигура такова, что становится ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты. Так что все-таки любопытно, кого назовет Белый дом. Ну и позволят ли ему приехать и приступить к исполнению обязанностей. Не позволить могут и в Вашингтоне (известно, что творится сейчас между партиями), и в Москве», – добавил политолог.

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    Коментарии (9)
    При взрыве в Кабуле погибли два сотрудника посольства России
    		    5 сентября 2022, 12:01
    Фото: afghanistan.mid.ru/Wikipedia
    Текст: Вера Басилая

    Два сотрудника российской дипмиссии в Кабуле погибли в результате теракта, произошедшего возле посольства России, сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

    «5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    По данным катарского телеканала «Аль-Джазира» со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах, по меньшей мере, восемь человек погибли в результате взрыва около российского посольства в афганской столице, еще не менее 15 человек пострадали, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российский дипломат и охранник посольства России пострадали при взрыве в Кабуле, от 15 до 20 человек погибли или ранены.

    Напомним, террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле.

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    Коментарии (7)
    В США вырос спрос на изучение русского языка
    		    5 сентября 2022, 18:47
    Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Спрос на изучение гражданами США русского языка растет, несмотря на антироссийские настроения властей страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Несмотря на враждебное отношение к нашей стране со стороны правящих кругов, отечественная культура и искусство до последнего сохраняли большую популярность в США. <...> Парадоксально, но спрос на изучение русского языка растет», – рассказал он в интервью «Российской газете».

    Антонов указал на то, что «на сегодняшний день число его изучающих – 35,7 тыс. человек, из них порядка 20 тыс. – студенты».

    «Он преподается в 147 школах в 40 штатах. Большинство из них поддерживают постоянную связь с посольством», – добавил посол.

    При этом дипломат отметил, что ситуация на территории США с русской культурой кардинально изменилась после начала Россией специальной военной операции на Украине, «когда градус русофобии достиг беспрецедентных высот». Антонов подчеркнул, что «администрация США не только не препятствует дискриминации всего, что связано с Россией, но и любыми способами подогревает и нагнетает русофобскую истерию».

    Ранее в МИД России заявили, что демонизация России странами коллективного Запада началась задолго до начала российской спецоперации на Украине.

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    Коментарии (9)
    При взрыве у посольства России в Кабуле пострадали дипломат и охранник
    		    5 сентября 2022, 11:26
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Российский дипломат и охранник посольства России пострадали при взрыве в Кабуле, от 15 до 20 человек погибли или ранены.

    Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы.

    «От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Также источник в посольстве подтвердил, что взрывное устройство сработало возле здания дипмиссии в Кабуле.

    «Пострадали дипломат и один из охранников посольства, тоже россиянин», – сказал собеседник агентства.

    Ранее сообщалось, что террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (8)
    Рядом с посольством России в Кабуле прогремел взрыв
    		    5 сентября 2022, 10:05
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Взрыв в Кабуле прогремел у ворот здания посольства России, его устроил террорист-смертник, передает Reuters со ссылкой на полицию.

    «В террориста-смертника, приближавшегося к российскому посольству, выстрелила охрана талибов (движение «Талибан*» признано террористической организацией)... Подрыв смертника произошел у ворот российского посольства в Кабуле», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. 

    Ранее взрывы и стрельба произошли на территории храма сикхов и индуистов на северо-западе афганской столицы Кабула.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Коментарии (3)
    Байден выступил против объявления России «спонсором терроризма»
    		    6 сентября 2022, 03:44
    Фото: Sarah Silbiger/Pool/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма».

    На вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в соответствующий список, Байден заявил: «Нет», – передает РИА «Новости».

    Напомним, как пишут СМИ, в июле спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран-спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций. 

    Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в ответ на обсуждаемую в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной-спонсором терроризма» сообщал, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.

    Американские СМИ сообщили, что Госдеп тайно предупредил Конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России «страной-спонсором терроризма».

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    Коментарии (4)
    ИГ взяло ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле

    5 сентября 2022, 21:40

    Текст: Ольга Иванова

    Террористическая группировка «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) взяла ответственность за теракт возле посольства России в афганской столице Кабуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление группировки.

    Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле. В МИД подтвердили, что два сотрудника российской дипмиссии в Кабуле погибли в результате теракта.

    Кремль осудил совершенный в афганской столице теракт, а у здания усилили охрану.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Коментарии (6)
    МИД России внес в стоп-лист Шона Пена и Бена Стиллера

    5 сентября 2022, 16:23

    Текст: Ольга Иванова

    Россия внесла 25 граждан США в «стоп-лист» в качестве ответной меры на персональные санкции Вашингтона, в списке, в частности, американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, сообщили в МИД России.

    «В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России, в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек), вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», – говорится в заявлении на сайте министерства.

    На сайте указан поименный список из 25 человек, среди которых, в частности, американские актеры и продюсеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

    Ранее сообщалось, что Москва объявила о введении запрета на въезд в отношении 62 канадских граждан в ответ на очередное расширение Оттавой антироссийских персональных санкций.

    Коментарии (4)
    Глава МИД талибов выразил соболезнования из-за теракта у российского посольства в Кабуле

    5 сентября 2022, 18:58

    Текст: Валентина Григоренко

    Глава МИД в сформированном движением «Талибан*» (запрещенная в России организация) временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки в ходе телефонного разговора выразил соболезнования российскому коллеге Сергею Лаврову из-за теракта у посольства России в Кабуле, сообщил пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.

    «[И. о.] министра иностранных дел выразил соболезнования своему российскому коллеге в связи с сегодняшним взрывом у посольства России в Кабуле и заверил в том, что будет проведено всестороннее расследование», – написал Балхи в Twitter, передает ТАСС.

    Напомним, террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле. В МИД подтвердили, что два сотрудника российской дипмиссии в Кабуле погибли в результате теракта.

    Кремль осудил совершенный в афганской столице теракт, а у здания усилили охрану.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    В МИД сочли клеветой обвинения во вмешательстве в выборы в США

    5 сентября 2022, 09:09

    Текст: Вера Басилая

    Обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в США являются злонамеренной ложью и могут быть квалифицированы как уголовно наказуемая клевета и диффамация, заявил посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров.

    Чуров отметил, что подобные политические технологии в США используются уже достаточно давно. По его словам, эта технология требует очистки выборов от постороннего вмешательства с целью установления контроля за голосованием и создания условий для их беспрепятственной фальсификации, передает РИА «Новости».

    «Российская карта» разыгрывается слабейшими, лживыми и нечистоплотными политиками, точнее, политиканами. Обманув избирателя в этом вопросе, они обманут их и в других: заставят щипать травку на газонах, мерзнуть, болеть и зарастать грязью, заводить вшей. Многие запросятся в Россию – помыться, погреться и поесть натурального мяса», – заявил Чуров.

    Ранее ФБР устроило внутренние проверки по расследованию якобы имевшего место «сговора» экс-главы американского государства Дональда Трампа с Москвой.

    Напомним, ФБР провело расследование и не нашло доказательств существования какого-либо тайного канала коммуникации между Trump Organization и российским «Альфа-банком».

    В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.

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    Резиденция посла США в Москве опустела после его отъезда

    5 сентября 2022, 16:29

    Текст: Ольга Иванова

    Резиденция посла США в Москве опустела после отъезда Джона Салливана на родину, сообщают СМИ.

    Сейчас через забор «Спасо-Хауса» в Спасопесковском переулке видно, что никаких людей на территории резиденции нет, сообщает РИА «Новости».

    «Посол в последнее время здесь не жил. Ему часто нужно звонить в Вашингтон, а по защищенной связи это можно сделать только из посольства. Кроме того, он мужчина был спортивный, а спортзал у них тоже в посольстве», – рассказал агентству охраняющий резиденцию полицейский.

    На территории «Спасо-Хауса» у ворот стоит джип с американскими дипломатическими номерами. По словам полицейского, это не связано с отъездом посла.

    «Джип стоит там уже два года. Он появился после того, как (в сентябре 2020 года) нетрезвый автолюбитель врезался в ворота. Машина, таким образом, стоит во избежание подобных «таранов», – пояснил полицейский.

    В воскресенье посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

    В Госдепе назвали отъезд посла США Джона Салливана из России частью обычной дипломатической ротации, пообещав объявить кандидатуру на должность посла в России в ближайшее время и отметив важность сохранения двусторонних дипломатических контактов.

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.

    Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017–2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.

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    Стало известно о желании Вашингтона сохранять контакты с Москвой

    5 сентября 2022, 19:26

    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не желают полного разрыва отношений с Россией, они регулярно отмечают, что желают сохранять дипломатические каналы, считает российский посол в США Анатолий Антонов.

    «Если судить по заявлениям представителей администрации, то американская сторона не заинтересована в полном разрыве дипломатических отношений с Россией. Госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно отмечал, что США хотели бы иметь каналы двусторонней связи», – заявил Антонов в интервью «Российской газете».

    Одной из главных задач российского посольства является стабилизация двусторонних отношений, подчеркнул дипломат.

    «Для этого нужно разговаривать. Причем диалог важен не только с официальными представителями Вашингтона, но и с людьми, к чьим оценкам и мнению прислушивается администрация [президента США]», – пояснил посол.

    Он отметил, что сейчас общение с Белым домом и Госдепом носит «отрывочный характер», и очные контакты сведены к минимуму. США готовы встречаться с Россией только по вопросам, выгодным лишь Вашингтону.

    В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу.

    В августе Антонов рассказывал о желании встретиться с представителями Пентагона и Госдепа, чтобы определить, готовы ли США к разговору о контроле над вооружениями и договоре на замену ДСНВ. 

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    У посольства России в Кабуле усилили охрану

    5 сентября 2022, 13:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    У российского диппредставительства в Кабуле усилили меры охраны после произошедшего теракта, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    «Незамедлительно был принят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Российская сторона рассчитывает, что организаторы теракта понесут наказание в ближайшее время, добавил он.

    Напомним, террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле. В МИД подтвердили, что два сотрудника российской дипмиссии в Кабуле погибли в результате теракта.

    Кремль осудил совершенный в афганской столице теракт.

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    Москва и Кабул договорились укреплять борьбу с терроризмом

    5 сентября 2022, 20:41

    Текст: Кристина Цыцура

    Глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел в сформированном движением «Талибан*» (запрещенная в России организация) временном правительстве Афганистана Амир Хан Муттаки договорились укреплять общую борьбу с терроризмом, а также отметили важность принятия мер по повышению безопасности посольства России, следует из сообщения российского ведомства.

    «Стороны особо отметили важность принятия мер по повышению безопасности в районе российского посольства. Договорились укреплять двустороннее взаимодействие в сфере борьбы с международным терроризмом», – говорится в релизе МИД России.

    Напомним, террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле. В МИД подтвердили, что два сотрудника российской дипмиссии в Кабуле погибли в результате теракта.

    Кремль осудил совершенный в афганской столице теракт, а у здания усилили охрану.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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