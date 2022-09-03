Ассоциация «Stand With Ukraine» намерена подать жалобу на экс-кандидата в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль из-за осуждения пропаганды войны через страх Владимира Зеленского, сообщает издание Liberation.

Руаяль предположила, что информация о роддоме в Мариуполе и провокация в Буче были выдуманы с целью помешать мирному процессу. Что касается первого пункта, Киев так и не смог доказать утверждения об авианалете. Относительно провокации в Буче экс-кандидат в президенты Франции предложила «посмотреть на показания».

Сооснователь ассоциации «Stand With Ukraine» Эдвард Мэйор заявил, что коллектив подаст жалобу на Руаяль в начале следующей недели.

«Мы попытаемся действовать быстро с нашими адвокатами и собрать показания потерпевших и свидетелей», – приводит издание его слова, передает РИА «Новости».

Руаяль в свою очередь заявила, что никогда не отрицала военные преступления.

«Все эксперты знают: пропаганда войны через страх и террор ведет к эскалации. Вспомним преступные удары по Ираку, обоснованные ложью», – написала она в Twitter.

Ранее СМИ призвали президента Украины Владимира Зеленского признать правоту правозащитной организации Amnesty International, обвинившей ВС Украины в преступлениях против мирных жителей.

Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.

Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал провести расследование, чтобы узнать, не получает ли «выгоды» от России правозащитная организация Amnesty International, которая обвинила Киев в нарушении законов ведения войны.