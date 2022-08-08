В Киеве заподозрили получение Amnesty International «выгоды» от России

Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал провести расследование, чтобы узнать, не получает ли «выгоды» от России правозащитная организация Amnesty International, которая на прошлой неделе обвинила Киев в нарушении законов ведения войны.

Комментируя доклад правозащитников, Подоляк в интервью испанской газете «Паис» выразил мнение, что «концепция международных гуманитарных организаций дискредитирована и [это] будет иметь пагубные последствия». «Необходимо расследовать, не получает ли эта организация выгоды от России», – передает ТАСС слова Подоляка.

Представитель офиса украинского президента подтвердил, что Киев по-прежнему не считает необходимым вести переговоры с Россией, «потому что невозможно найти консенсус». По его словам, ранее украинские власти требовали отвода российских сил «на рубеж 23 февраля» и прекращения огня, а теперь они добиваются «тактического поражения России» и вывода ее войск «за международно признанные границы Украины, то есть границы 1991 года». Он также призвал Европу «понять, что Россия в ее нынешнем виде должна прекратить свое существование и это должно произойти здесь, на Украине».

Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International. Amnesty International принесла извинения за «причинивший боль» доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны войск Украины, отметив, что для нее приоритетом является защита мирных граждан.

Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России».