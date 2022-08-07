Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.

«Скольких людей называли российскими ботами за то, что они говорили ровно то же самое с марта? Теперь, когда CBS показал это, то это совершенно нормально. Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны. Большая часть помощи Украине – это мошенничество», – передает ТАСС слова Бойберт.

Фильм в субботу прокомментировала и другая республиканка из Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (от штата Джорджия). «Это одна из причин, по которой я голосовала против [предоставления военной помощи Киеву]. Она (помощь ) никогда не была связана с украинским народом», – заявила Грин.

Ранее руководитель занимающейся передачей военной помощи украинской стороне неправительственной организации Blue-Yellow, которая базируется в Литве, Йонас Охман сообщил CBS, что только около 30% поставок «достигает конечного пункта назначения».