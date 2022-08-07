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В Конгрессе назвали военную «помощь» Украине мошенничеством
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Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
«Скольких людей называли российскими ботами за то, что они говорили ровно то же самое с марта? Теперь, когда CBS показал это, то это совершенно нормально. Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны. Большая часть помощи Украине – это мошенничество», – передает ТАСС слова Бойберт.
Фильм в субботу прокомментировала и другая республиканка из Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (от штата Джорджия). «Это одна из причин, по которой я голосовала против [предоставления военной помощи Киеву]. Она (помощь ) никогда не была связана с украинским народом», – заявила Грин.
Ранее руководитель занимающейся передачей военной помощи украинской стороне неправительственной организации Blue-Yellow, которая базируется в Литве, Йонас Охман сообщил CBS, что только около 30% поставок «достигает конечного пункта назначения».
Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому
Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, он может погибнуть от рук украинцев, которые перестали ему доверять, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Он будет вынужден либо покинуть Украину <…>, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», – приводит РИА «Новости» слова военного.
Риттер считает, что именно президент Украины несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан. Кроме того, западные лидеры перестают верить в созданный образ Зеленского, все чаще отказывая Киеву в помощи.
«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», – отметил разведчик и предположил, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот.
Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди обвинил западные СМИ в создании «героического» образа Зеленского и замалчивании ужасов, которые происходят во время его правления с этническими русскими в некоторых частях Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад начал уставать от солидарности с Украиной.
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Судно Razoni с украинским зерном изменило маршрут
Сухогруз Razoni («Рацони»), плавающий под флагом Сьерра-Леоне, прибудет в северный ливанский порт Триполи во вторник утром, сообщил источник в портовой администрации.
«Мы получили информацию о том, что судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи утром во вторник, 9 августа», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник не указал, в какой порт зайдет сухогруз по пути к побережью Ливана. Он предположил, что это может быть турецкий или сирийский порт.
Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 во вторник. После досмотра, проведенного в среду инспекционной группой Совместного координационного центра (СКЦ), балкер вошел в пролив Босфор.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
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Бывший спецпредставитель США по Украине: Сверхтяжелые времена еще впереди
Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена», заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Так, по его словам, для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. А военное противостояние на Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года. «Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди... Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», – передает «Московский комсомолец» его слова.
Волкер добавил, что США продолжат оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.
При этом двумя днями ранее совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15%.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
Раскрыты масштабы воровства западной военной «помощи» на Украине
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Весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование, заявили несколько героев документального фильма, снятого американским телеканалом CBS.
Так, в фильме звучат подозрения, что что-то из вооружений оседает на черном рынке и может, особенно если конфликт завершится победой России, попасть в «неправильные руки» и стать источником нестабильности, как это уже было в Ливии, Ираке или Афганистане, пишет РИА «Новости».
«Я могу без тени сомнений утверждать, что части на передовой этого не получают. Дроны, (барражирующие боеприпасы) Switchblade... бронежилеты, каски, список можете дополнить сами», – говорит ветеран морской пехоты США Энди Милбурн.
Он создал и возглавляет группу «Моцарт», которая занимается подготовкой украинских военных. «Мне кажется, что если вы не видите, куда идут все эти штуки... то, да, создается впечатление черной дыры», – добавил он.
Другой герой документального фильма Джонас Охман предполагает, что до места назначения доходит только 30% передаваемой «помощи». При этом возглавляемая им волонтерская организации «Синее и желтое» собирает на Западе деньги в помощь украинским силовиками и завозит в страну любительские беспилотники, тепловизоры, бронежилеты, колиматорные прицелы, тепловизоры, бронежилеты, планки Пикатинни и иное имущество, исключая оружие.
Охман винит коррупцию, бюрократию и политические игры, мешающие эффективно отладить систему поставок. В фильме показано, как небольшой конвой, который вез партию зарубежной «помощи» на передовую, был вынужден рассеяться и повернуть назад, попав под российский обстрел.
Старший кризисный советник правозащитной организации Amnesty International Донателла Ровера констатирует отсутствие данных о распределении военной «помощи».
«Но еще больше беспокоит то, что по меньшей мере некоторые страны, которые отправляют оружие, похоже, не думают, что это их обязанность – создать очень действенный механизм, который бы позволял знать, как эти поставки используются сегодня и как они могут и будут применяться завтра», – сказала она.
Напомним, немецкие СМИ сообщали, что «недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания».
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Минобороны показало захваченное под Харьковом трофейное оружие НАТО
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Минобороны России опубликовало видео с очередной партией трофейного западного вооружения, захваченного на украинских позициях в боях на изюмском направлении.
«Среди трофеев оружие в основном иностранного производства – ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы Javelin и Carl Gustaf, а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
«Была произведена разведка лесополосы, небольшого квадрата. И при обследовании местности был захвачен данный пулемет, который ставится на танки. Калибр 12,7 мм, был направлен на наши позиции. Нашли данный пулемет на окраине опушки, был полностью снаряжен, и три полных короба бронебойных патронов 12,7 мм. На одной из коробок были нарисованы череп и свастика», – рассказал один из бойцов об обстоятельствах захвата трофейного оружия.
Ранее сообщалось, что союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует высокую точность.
В июле член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за время спецоперации зафиксированы десятки случаев продажи украинскими военными комплексов Javelin и другого западного вооружения.
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В Сети высмеяли критику Times в адрес Amnesty International из-за действий ВСУ
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У британской газеты The Times, которая назвала Amnesty International «пропагандистами Путина», появилось объяснение украинским преступлениям, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«У The Times появилось потрясающее объяснение украинским преступлениям, описанным в докладе Amnesty International. По версии журнала это не украинские боевики прячутся в мирных жилых кварталах за спинами жителей и русские туда стреляют, а это боевики направляются к мирным, потому что туда бьет российская артиллерия. Видимо «захысныкы» спешат прикрыть мирных собой! Обычно они ловят снаряды руками и выбрасывают их в форточки, пока те не взорвались», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он добавил, что у креативщиков Зеленского совсем иссякла фантазия. «Даже на заказуху в Times чего-то приличного выдумать не смогли. Мельчают, однако», – добавил он.
«Самое честное и объективное издание в мире The Times назвало Amnesty International «пропагандистами Путина». Это чудесно, черт возьми», – написали в Telegram-канале «Голос Мордора».
Украинский политик и блогер Анатолий Шарий также прокомментировал критику The Times в адрес Amnesty International. Он указал, что по мнению The Times, юридические обязательства согласно Женевской конвенции не предусматривают обвинение и очернение «жертв агрессии».
«Это просто потрясающе. И вполне объясняет, почему любая попытка рассказать о нацистах или коррупции властей Украины – это нарушение Женевской конвенции», – написал он в своем Telegram.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России». Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International.
Позже британская газета The Times назвала международную правозащитную организацию Amnesty International «пропагандистами Путина».
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Зеленский учредил новую медаль с сомнительным дизайном
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Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины» двух степеней, следует из документа, опубликованного на официальном сайте президента Украины.
Соответствующий указ № 559/2022 подписан 5 августа.
Российские военкоры отметили, что дизайн медалей напомнил им нацистские символы.
«Четыре перекрещенных меча, как написано в указе, образуют крест. Но так-то не очень на крест похоже, больше на свастику. В центре герб, и это ошибка, он должен быть не в центре, а сверху. И украинский тризуб, который не тризуб, а падающий сокол, надо было перевернуть, для соответствия оригиналу. Но намек мы все поняли, хорошо, что Зеленский утвердил этот эскиз и больше не скрывает убеждений», – передает Telegram-канал «Военкор Астрахань».
«Зеленский учредил медаль «За оборону Украины». Тот неловкий момент, когда что бы ты ни делал, получается свастика», – сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент «КП» Александр Коц.
Ранее сообщалось, что тернопольский горсовет присвоил местному футбольному стадиону имя Романа Шухевича. Украинские историки и общественные деятели националистического толка позиционируют этого персонажа как борца за свободу и сравнивают с такими личностями, как Джордж Вашингтон и Жанна д'Арк.
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Эксперты раскрыли замысел ВСУ при обстрелах Запорожской АЭС
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Обстрелы Энергодара и ЗАЭС вновь поднимают вопрос о необходимости поражения украинских артиллерийских систем в Никополе и уничтожения ударных возможностей ВСУ на юге Украины. По мнению экспертов, ВСУ намеренно целились по объектам, через которые электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети.
«Целенаправленные обстрелы Запорожской АЭС окончательно ставят точку в спорах об аналогичных ударах по энергетической инфраструктуре на подконтрольной ВСУ территории. Нет, это не значит, что уже завтра нужно бить крылатыми ракетами по ТЭС и подстанциям: в большинстве ситуаций такое лишено реального практического смысла. Но отныне при возникновении военной необходимости у ВС России с моральной точки зрения развязаны руки на поражение таких целей», – говорится в публикации отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».
Отмечается, что «выпущенные снаряды попали в открытое распределительное устройство (ОРУ), отвечающее за передачу энергии от АЭС в Запорожье, Мелитополь и Никополь. Из-за попаданий было обесточено оборудование энергоблока № 3, а персоналу станции пришлось уменьшить мощность на энергоблоке № 4».
Боеприпасы также повредили водородопровод с последующим возгоранием идущего по ним газа. ВСУ намеренно целились по новой секции ОРУ, через которую электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети, уточнили эксперты.
«Сегодняшний удар пришелся по хранилищу отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Снаряды РСЗО не повредили сами емкости и попали в крышу гаража погрузочного трактора», – сообщили эксперты.
По их мнению, цель ВСУ – вызвать панические настроения жителей Энергодара угрозой техногенной экологической катастрофы. В Киеве хотят искусственно спровоцировать массовый исход населения освобожденных территорий Запорожья и поставить под вопрос легитимность будущего референдума.
«Для украинских властей эти люди уже не считаются «своими», поэтому они без раздумий пожертвуют их судьбами ради своих задач. Запорожская АЭС питает в том числе и украинские территории. Остановка работы чревата отключением от электроэнергии на подконтрольных Киеву землях. В ВСУ это не могут не понимать, и обстрелы ЗАЭС ведутся осознанно», – подчеркнули эксперты.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
В Минобороны обстрел Киевом Запорожской АЭС назвали актом терроризма.
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Минобороны: Киев из-за потерь ВСУ направил на передовую раненых боевиков
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Киевский режим из-за высоких потерь отравляет на передовую недообученных мобилизованных и раненых, которые не прошли полную реабилитацию после ранений, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий в Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений», – приводит его слова РИА «Новости».
Конашенков подчеркнул, что в результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовске Донецкой народной республики уничтожено до 130 военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники.
Кроме того, уточнили в ведомстве, ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады войск Украины в населенном пункте Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 70 военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники.
По его словам, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод «Гиацинт-Б» в районах населенных пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка Донецкой народной республики.
Российские военные в Николаевской области уничтожили арсенал, где хранились 45 тыс. тонн боеприпасов, недавно поставленных украинской армии странами НАТО, уточнил он.
За сутки также поражено три пункта управления, в том числе батальона 66-й украинской механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника украинской армии в 173 районах.
«Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов Свято-Ильинского машиностроительного завода в районе Дачное Донецкой народной республики», – сказал Конашенков.
«В городе Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше 100 националистов», – отметили в Минобороны.
Конашенков уточнил, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка Донецкой народной республики и города Донецка.
Кроме того, за сутки ПВО был перехвачен снаряд реактивной системы залпового огня в Харьковской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса», – сказал Конашенков.
Отмечается, что также уничтожены 4262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета, 4756 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в администрации Энергодара заявили, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
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В Британии объяснили нежелание Запада наращивать поставки оружия на Украину
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Риск прямого столкновения России и НАТО, которое повлечет за собой обмен ядерными ударами, заставляет Вашингтон осторожничать с военной поддержкой Украины, пишет британский журнал The Economist.
По данным The Economist, поставки Киеву более тяжелого вооружения могут подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне.
В журнале вспомнили слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявил, что для него слово «невозможно» означает «возможно в будущем». Издание рассказало, что сначала Запад поставлял Украине противотанковые ракеты Javelin, потом – переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS.
«Но главная причина, почему Америка действует с оглядкой, – это страх перед Россией. Она боится эскалации – что Россия нанесет удар по НАТО или прибегнет к химическому или ядерному оружию на Украине. Любой из этих вариантов почти наверняка втянет альянс в прямой конфликт с Россией, а президент США Джо Байден пообещал не допустить третьей мировой», – сообщило издание.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, и предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня.
В четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что нынешнее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны.
Кроме того, генсек ООН Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, который не наблюдался со времен разгара холодной войны.
В июле в интервью еженедельнику The Economist адмирал британского штаба обороны ВС Тони Радакин заявил, что, по его мнению, «Россия не хочет ядерной войны» и открытого конфликта с НАТО.
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В Amnesty International ответили на гневную критику украинских политиков
Правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за «причинивший боль» доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны войск Украины, отметив, что для нее приоритетом является защита мирных граждан.
«Приоритет Amnesty International в этом и каком-либо конфликте – обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования», – приводит заявление организации РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
Amnesty International отмечает, что сожалеет о боли и гневе, которые вызвал их пресс-релиз, посвященный преступлениям украинских военных. Однако она вновь подтвердила, что не отказывается от озвученных в отчете данных.
По мнению организации, выводы доклада не означают, что войска Украины не принимают соответствующих мер предосторожности в других частях страны, и не оправдывают действия России.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России». Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International.
Позже британская газета The Times назвала международную правозащитную организацию Amnesty International «пропагандистами Путина».
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Власти Энергодара сообщили об обстреле украинскими войсками Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции, заявили в администрации Энергодара.
«Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 миллиметров», – передает слова представителя администрации РИА «Новости».
По его словам, при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы.
«В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров», – сказал представитель городской администрации.
Кроме того, как пояснили в пресс-службе администрации Энергодара, при ударе по АЭС подконтрольные Киеву территории пострадают первыми.
«Учитывая тот факт, что роза ветров в данном регионе направлена преимущественно на северо-запад, в случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины. Далее пострадает весь континент», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
В Минобороны обстрел Киевом Запорожской АЭС назвали актом терроризма.
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Пушилин рассказал о найденных в Песках боевых приказах ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что побывал на позициях в поселке Пески, в непосредственной близости от разрушенного донецкого аэропорта.
«Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают», – передает РИА «Новости» слова Пушилина.
Он отметил, что Пески брать сложно, потому что украинские войска «вгрызлись в землю» и даже между подвалами домов прорыли тоннели. Впоследствии они бежали, бросив боеприпасы и тела погибших товарищей, добавил глава ДНР.
«В одном из блиндажей – вражеские карты с боевыми приказами на обороте. Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения», – заключил Пушилин.
Ранее в Донецке спрогнозировали сроки полного освобождения республики.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В Минобороны обстрел Киевом Запорожской АЭС назвали актом терроризма
Минобороны России расценивает обстрел Киевом Запорожской АЭС как акт ядерного терроризма, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм», – передает РИА «Новости» его слова.
Мизинцев добавил, что в случае аварии на АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме».
Так, в зоне радиационного заражения (более 5,3 тыс. квадратных километров, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии, добавил он.
«Ситуация может серьезно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС (мощность 3 тыс. МВт) и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий. Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации», – сказал генерал.
Также Мизинцев призвал ООН, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации осудить преступные действия киевских властей и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.
анее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал атаку на Запорожскую АЭС актом ядерного терроризма.
Напомним, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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ВСУ при отходе отравили воду в колодцах в селе под Соледаром
Украинские силовики, отходя из села Владимировка под Соледаром в Донбассе, отравили воду в колодцах, рассказал местный житель Александр.
«В колодцах вода не питьевая, во-первых, она техническая, во-вторых, там трупы животных. Я даже видел, как они (украинские силовики) два мешка селитры высыпали», – передает РИА «Новости» слова местного жителя.
Один из военнослужащих Народной милиции ЛНР пояснил, что это не единичный случай, украинские силовики, отходя, травят воду и оставляют даже отравленную пищу в надежде навредить военнослужащим республики, а также мирным жителям.
«Мы коллаборанты, а не мирные жители для них (для украинских силовиков), они нас за людей не считают», – рассказал Александр.
В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки. Минобороны России сообщило, что в результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.