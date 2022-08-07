CBS: Значительная часть западной «помощи» Украине не доходит до фронта

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7 августа, воскресенье | Последнее обновление — 05:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Косове задержали российскую журналистку Дарью Асламову
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США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет.
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Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать.
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«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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CBS: Значительная часть западной «помощи» Украине не доходит до фронта
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Весомая часть западной военной «помощи» Украине не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование, заявили несколько героев документального фильма, снятого американским телеканалом CBS.
Так, в фильме звучат подозрения, что что-то из вооружений оседает на черном рынке и может, особенно если конфликт завершится победой России, попасть в «неправильные руки» и стать источником нестабильности, как это уже было в Ливии, Ираке или Афганистане, пишет РИА «Новости».
«Я могу без тени сомнений утверждать, что части на передовой этого не получают. Дроны, (барражирующие боеприпасы) Switchblade... бронежилеты, каски, список можете дополнить сами», – говорит ветеран морской пехоты США Энди Милбурн.
Он создал и возглавляет группу «Моцарт», которая занимается подготовкой украинских военных. «Мне кажется, что если вы не видите, куда идут все эти штуки... то, да, создается впечатление черной дыры», – добавил он.
Другой герой документального фильма Джонас Охман предполагает, что до места назначения доходит только 30% передаваемой «помощи». При этом возглавляемая им волонтерская организации «Синее и желтое» собирает на Западе деньги в помощь украинским силовиками и завозит в страну любительские беспилотники, тепловизоры, бронежилеты, колиматорные прицелы, тепловизоры, бронежилеты, планки Пикатинни и иное имущество, исключая оружие.
Охман винит коррупцию, бюрократию и политические игры, мешающие эффективно отладить систему поставок. В фильме показано, как небольшой конвой, который вез партию зарубежной «помощи» на передовую, был вынужден рассеяться и повернуть назад, попав под российский обстрел.
Старший кризисный советник правозащитной организации Amnesty International Донателла Ровера констатирует отсутствие данных о распределении военной «помощи».
«Но еще больше беспокоит то, что по меньшей мере некоторые страны, которые отправляют оружие, похоже, не думают, что это их обязанность – создать очень действенный механизм, который бы позволял знать, как эти поставки используются сегодня и как они могут и будут применяться завтра», – сказала она.
Напомним, немецкие СМИ сообщали, что «недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания».
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Украинские военные ударом по СИЗО в Еленовке убили около 20 боевиков «Азова»
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В результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке убито около 20 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией), сообщили в следственных органах ДНР.
Сообщается, что среди убитых «были фигуранты уголовных дел, готовых к передаче в суд». Как пояснили в следственных органах, «уголовные дела в отношении убитых будут закрыты по нереабилитирующим обстоятельствам». При этом «их показания будут использованы следствием в рамках других уголовных дел в отношении других обвиняемых», передает ТАСС.
Напомним, украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. На место удара доставят международных экспертов и журналистов, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Замглавы администрации Новой Каховки скончался после покушения
Заместитель главы администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталий Гура умер после совершенного на него покушения, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Он (Гура) погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь», – приводит РИА «Новости» слова Леонтьева.
По словам Леонтьева, его заместителю, которому еще не исполнилось и 40 лет, приходилось заниматься наиболее актуальными вопросами города и района, восстановлением после ракетных ударов. Он выразил искренние соболезнования родным своего заместителя.
Ранее в СК заявили, что будут расследовать обстоятельства покушения на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура.
В администрации Новой Каховки ранее сообщали, что было совершено покушение на замглавы администрации района по ЖКХ Виталия Гура, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
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Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому
Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, он может погибнуть от рук украинцев, которые перестали ему доверять, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Он будет вынужден либо покинуть Украину <…>, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», – приводит РИА «Новости» слова военного.
Риттер считает, что именно президент Украины несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан. Кроме того, западные лидеры перестают верить в созданный образ Зеленского, все чаще отказывая Киеву в помощи.
«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», – отметил разведчик и предположил, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот.
Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди обвинил западные СМИ в создании «героического» образа Зеленского и замалчивании ужасов, которые происходят во время его правления с этническими русскими в некоторых частях Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад начал уставать от солидарности с Украиной.
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Российский флаг подняли над городом Днепрорудное в Запорожье
Российский триколор установили на радиотелевизионный передающий центр в городе Днепрорудное в Запорожской области.
«Теперь наш российский флаг развивается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров. Жители этого города знают: они под надежной защитой», – передает РИА «Новости» с места событий.
Ранее ВС России ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области около 500 украинских националистов, сообщили в минобороны России.
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В МИД России ответили на требования украинского дипломата вернуть имущество СССР
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Права России на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований, заявила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой. Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко потребовал «возвратить треть зарубежного имущества бывшего СССР» Украине.
«Заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.
Она пояснила, что статус Российской Федерации как государства-продолжателя СССР признан международным сообществом, подтвержден Международным Судом ООН. Захарова также отметила, что в качестве правопродолжателя Российская Федерация взяла на себя обязательства по выплате внешнего государственного долга СССР. Опираясь на этот статус Россия осуществляет права собственности на зарубежное имущество Союза ССР.
«Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик. Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», – подчеркнула Захарова.
Ранее в Совете Федерации ответили на требование украинского дипломата вернуть имущество СССР.
Напомним, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза.
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Глава Курской области заявил о попытке диверсии на аэродроме
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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в субботу утром была остановлена попытка диверсии на курском аэродроме, где расположены военные.
«Пострадавших и разрушений нет. На месте сейчас работают специалисты», – рассказал глава региона в своем Telegram-канале.
Курский аэродром используется как гражданской, так и военной авиацией. В насоящее время аэропрт Курска временно закрыт в связи с режимом временного ограничения полетов в аэропрты юга и центральной части России.
Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 20 июля ВСУ обстреляли КПП Крупец на территории Курской области. 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
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В Киеве рассказали, с чего начнут приватизацию в стране
На Украине очередную волну приватизации начнут с предприятий, перерабатывающих зерно, заявила исполняющая обязанности главы фонда госимущества Украины (ФГИУ) Ольга Батова.
«Сейчас мы считаем очень важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, например, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с хранилищами зерна, с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку», – заявила Батова в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА «Новости».
Отмечается, что большая часть этих предприятий сейчас не работают.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому закону.
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Судно Razoni с украинским зерном изменило маршрут
Сухогруз Razoni («Рацони»), плавающий под флагом Сьерра-Леоне, прибудет в северный ливанский порт Триполи во вторник утром, сообщил источник в портовой администрации.
«Мы получили информацию о том, что судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи утром во вторник, 9 августа», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник не указал, в какой порт зайдет сухогруз по пути к побережью Ливана. Он предположил, что это может быть турецкий или сирийский порт.
Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 во вторник. После досмотра, проведенного в среду инспекционной группой Совместного координационного центра (СКЦ), балкер вошел в пролив Босфор.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
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Медведев заявил о конфискованном у Киева «преступно нажитом» имуществе
Российские военные успешно возвращают жителям Донбасса то, что преступно нажил киевский режим, пока президент Украины Владимир Зеленский выступает с инициативой конфисковать российское имущество, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступнонажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши Вооруженные силы», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.
Согласно украинскому закону, вступившему в силу 24 мая, российские активы могут быть изъяты только по решению СНБО. После этой даты СНБО принял лишь одно решение о введении санкций, оно касалось высшего руководства России. Как сообщил 26 июля министр юстиции Украины Денис Малюська, в Минюсте ожидают новых решений СНБО и начала изъятия активов РФ «где-то в августе».
Также в Киеве рассказали, что начнут приватизацию на Украине с предприятий, перерабатывающих зерно.
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Путин встретился с Кадыровым
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Президент Владимир Путин в пятницу после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни, сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым», – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля сообщил, что на встрече обсуждались положение дел в республике и вопросы социально-экономического развития региона.
Ранее Кадыров сообщал о том, что во время переговоров Путина и Эрдогана познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. Он тогда сообщал, что собеседники «пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах». Кадыров отмечал, что в Турции проживает достаточно большое количество этнических чеченцев, и добавил, что сам получил приглашение посетить Турцию и принял его.
По итогам переговоров лидеров России и Турции было принято совместное заявление двух президентов. Путин и Эрдоган договорились увеличивать объем торговли между странами, наращивать взаимодействие в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Кроме того, в заявлении говорится о необходимости обеспечить выполнение стамбульских соглашений, в том числе в части беспрепятственного экспорта российского зерна, и подчеркивается важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. А в начале переговоров Эрдоган заявлял, что Турция и России «откроют новую страницу в двусторонних отношениях».
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Минобороны России уничтожило более 400 националистов в Херсонской области
В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС России и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ, где было уничтожено более 400 националистов.
В результате ударов по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области уничтожено более 70 националистов, а 150 получили ранения, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
В населенном пункте Выводово Днепропетровской области ударом ВКС удалось уничтожить более 80-ти иностранных наемников и 11 единиц специальной техники.
Солдаты подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты оставили позиции.
За сутки было уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Трудовое и Соледар в ДНР. Также в районе города Запорожье уничтожен склад горючего ВСУ.
Российские средства ПВО сбили восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Сулиговка, Долгенькое, Пришиб, Байрак, Волохов Яр Харьковской области, Пологи Запорожской области.
Перехвачено 26 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Каховской ГЭС, Антоновского Моста и над рядом населенных пунктов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1693 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4259 танков и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3270 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4739 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань
Бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем. Заявление прозвучало в пятницу на митинге в Уокешо (штат Висконсин).
Трамп выразил надежду на то, что на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года республиканцы возьмут большинство мандатов и «покончат с сумасшедшей Нэнси Пелоси». «Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?» – изумился республиканец, выразив мнение, что поездка спикера «послужила оправданием» для действий Китая, передает ТАСС.
«Китай с Тайванем – следующие», – отметил он. «Просто наблюдайте за тем, что происходит, а это происходит у вас на глазах. Как же глупо, что она (Пелоси – прим. ВЗГЛЯД) туда поехала», – констатировал Трамп.
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Кроме того, Трамп считает, что при администрации нынешнего лидера Джо Байдена ситуация на Украине будет только усугубляться. Бывший американский лидер возложил на нынешнего президента США ответственность за рекордную инфляцию, падение фондовых рынков, рост цен на энергетику и потерю США энергетической независимости. «Мы – страна, которая сдалась в Афганистане, оставив позади мертвых солдат, американских граждан и лучшее в мире военное оборудование на 85 млрд долларов», – констатировал Трамп.
По его мнению, Соединенные Штаты позволили России «опустошить страну Украину», далее ситуация «будет становиться только хуже». «Этого бы вообще не произошло, будь я вашим главнокомандующим. И этого не происходило», – отметил Трамп.
Ранее экс-президент, комментируя действия администрации Байдена в ситуации вокруг Украины, озвучивал мнение о том, что конфликт следует завершить заключением сделки, а не отправкой помощи Киеву на миллионы долларов. Кроме того, Трамп утверждал, что из-за действий США конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне.
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Роскомнадзор заблокировал крупнейший сайт Сахалина
Один из крупнейших порталов Сахалина Sakh.com и Sakhalin.info заблокированы по решению генеральной прокуратуры России, следует из реестра Роскомнадзора.
Сайты оказались в списке заблокированных с 5 августа, а основание для внесения в реестр стала статья 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», передает РИА «Новости».
Одной из причин блокировки, согласно сообщениям СМИ, стала позиция информационного сайта Sakh.com, которая пропускала на форуме комментарии негативного характера относительно военной спецоперации России на Украине.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Интерфакс-Украина.
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Бывший спецпредставитель США по Украине: Сверхтяжелые времена еще впереди
Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена», заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Так, по его словам, для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. А военное противостояние на Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года. «Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди... Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», – передает «Московский комсомолец» его слова.
Волкер добавил, что США продолжат оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.
При этом двумя днями ранее совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15%.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
В Испании украинцев задержали за вымогательство у соотечественников
Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, которая состояла из выходцев с Украины и занималась вымогательством у своих соотечественников, говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
По их информации, были задержаны четыре человека, которые «использовали несоразмерное насилие для совершения грабежей», а также «вымогательства и незаконных задержаний». Расследование началось в мае текущего года, когда стражи порядка узнали об ограблении в жилище трех гражданок Украины, недавно прибывших в Испанию, передает ТАСС.
Полицейским также удалось установить, что члены преступной группировки занимались вымогательством у своих соотечественников. Сейчас все подозреваемые заключены под стражу в ожидании суда.
Отметим, что в западных странах, принимающих украинских беженцев, растет недовольство на фоне скандалов с участием граждан этой страны. Так, сдавать жилье украинским беженцам больше не хотят граждане Британии и Нидерландов.
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