Пасечник прибыл в Москву для оформления вхождения ЛНР в состав России

Озвучены результаты голосования на участках в России жителей ЛДНР и освобожденных территорий

Более 98% проголосовавших на референдумах на участках в России высказались за вхождение ДНР в состав РФ, следует из информации избиркомов.

Согласно данным, по результатам обработки 100% протоколов c участков на территории РФ за присоединение ДНР к России проголосовали 98,69%, передает ТАСС. За вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,93% жителей республики.

Также после обработки 100% бюллетеней на участках в РФ, за присоединение Херсонской области проголосовали 96,75% жителей региона, а среди жителей Запорожской области высказались за вхождение в состав Российской Федерации 97,81% голосовавших на референдуме.

Явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В Запорожской области явка составила выше 90% по итогам обработки 3% протоколов. В Херсонской области явка составила около 76% по итогам обработки 76% протоколов.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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