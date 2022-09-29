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Пасечник прибыл в Москву для оформления вхождения ЛНР в состав России
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что уже прибыл в Москву для завершения юридической процедуры вхождения республики в состав России.
«Уже нахожусь в Москве», – передает ТАСС его слова.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник обратился к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России на правах субъекта Федерации.
Также глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после получения протоколов от Центризбиркома в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.
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Озвучены результаты голосования на участках в России жителей ЛДНР и освобожденных территорий
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Более 98% проголосовавших на референдумах на участках в России высказались за вхождение ДНР в состав РФ, следует из информации избиркомов.
Согласно данным, по результатам обработки 100% протоколов c участков на территории РФ за присоединение ДНР к России проголосовали 98,69%, передает ТАСС. За вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,93% жителей республики.
Также после обработки 100% бюллетеней на участках в РФ, за присоединение Херсонской области проголосовали 96,75% жителей региона, а среди жителей Запорожской области высказались за вхождение в состав Российской Федерации 97,81% голосовавших на референдуме.
Явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В Запорожской области явка составила выше 90% по итогам обработки 3% протоколов. В Херсонской области явка составила около 76% по итогам обработки 76% протоколов.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Командир морпехов ВСУ Волына признал право Донбасса на самоопределение
Жители Донбасса имеют право на самоопределение, заявил сдавшийся в плен на «Азовстали» майор Сергей Волынский («Волына»), который был командиром 36-й бригады украинских войск.
Опубликовано записанное в августе 2022 года видео. На записи Волынский говорит: «Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история». Он признал, что жители Донбасса «хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории». На вопрос, имеют ли жители Донбасса право на самоопределение, он ответил: «Конечно». Украина же, по его словам, лишала их этого права, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские СМИ заявили, что Волына был в числе тех, кого передали Киеву в ходе последнего обмена пленными. В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
В Донецкой Народной Республике подвели итоги референдума
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Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России на референдуме поддержали 99,23% избирателей, сообщил ЦИК республики после обработки 100% протоколов.
Согласно окончательным итогам референдума, которые утвердила Центральная избирательная комиссия ДНР, 99,23% избирателей проголосовали за вхождение республики в состав России, передает ТАСС.
«Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4 938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В свою очередь глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что следующим шагом после проведения референдума будет подписание соглашения с РФ. «Сейчас буду готовиться к следующим шагам, к поездке. Совсем скоро, мы говорили, конечно же, это подписание соглашения [с РФ]. Так что совсем скоро в путь», – сказал Пушилин в ЦИК ДНР после подведения итогов голосования на референдуме.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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США пригрозили России «быстрым и жестким» ответом на референдумы
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Вашингтон и его союзники готовы создать для России «быстрые и жесткие экономические издержки» в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер заявила, что США «никогда не признают, что эти территории являются чем-либо, кроме как частью Украины». Она назвала референдумы «фальшивыми» и заявила о намерении США и союзников Вашингтона «работать над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности». Также США обещали «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», передает ТАСС.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Песков завил об изменении подхода к безопасности ДНР и ЛНР после 27 сентября
Обеспечение безопасности ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей после проведенных там референдумов кардинально изменится с юридической точки зрения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права со всеми соответствующими последствиями для целей защиты обеспечения безопасности на этих территориях», – передает его слова РИА «Новости».
У Пескова также уточнили вопрос о возможном создании Крымского округа и предполагаемом назначении полпредом в нем бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
«Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать», – сказал представитель Кремля.
Он при этом подтвердил, что правовая система России готова к принятию новых регионов.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В Народной милиции ЛНР заметили активизацию ВСУ по всей линии фронта
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Обострение по всей линии фронта наблюдается в Луганской Народной Республике, это может быть связано с проведением референдума, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«По всей линии фронта наблюдается активизация противника, на наш взгляд это реакция украинской армии на то, что проводится подсчет голосов по референдуму, и все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути», – приводит слова Филипоненко РИА «Новости».
Ранее во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России на правах субъекта состоялся. Вечером во вторник, в последний день референдума о вхождении ЛНР в состав России, телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского флага. Ранее жители столицы Луганской народной республики начали вывешивать российские флаги из окон домов и на фасадах магазинов.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Глава ДНР Пушилин по итогам референдума анонсировал подписание соглашения с Путиным
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После получения протоколов от Центризбиркома глава Донецкой народной республики в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.
«С данным протоколом я выдвинусь на подписание соглашения с президентом России (Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД)», – передает Донецкое агентство новостей (ДАН) его слова.
Пушилин добавил, что по процедуре ожидается подписание соглашения, его ратификация в обеих палатах – Госдуме и Совете Федерации. Затем подписание документа Путиным. «После этого уже все – мы официально часть России, а дальше созидание и развитие», – отметил он.
Также глава ДНР заявил о выходе на новый этап в ведении боевых действий
«Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», – сказал Пушилин.
Кроме того, он поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», – отметил глава ДНР.
Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.
По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.
В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.
ЛНР прояснила ситуацию с военным положением в республике после референдума
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал, как будет решаться вопрос о военном положении в ЛНР и ДНР после воссоединения республик с Россией.
Пасечник указал, что «в случае присоединения» ЛНР и ДНР станут «субъектами Российской Федерации». «Я думаю, что там есть кому принимать это решение», – сказал он. Пасечник заявил: «Мы просто, будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение». «Будем принимать решение вместе», – приводит его слова ТАСС.
21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что никакие решения об изменении статуса специальной военной операции и о введении военного положения не принимались после объявления в России частичной мобилизации.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что специальная военная операция перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Матвиенко назвала вероятную дату рассмотрения итогов референдумов в Донбассе в Совфеде
Сенаторы могут на ближайшем плановом заседании 4 октября рассмотреть вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Мы с уважением отнесемся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. Если будет такая воля с их стороны – войти в состав РФ, безусловно, мы это поддержим. Пока я не вижу необходимости в каких-то внеплановых заседаниях. Полагаю, что мы уже 4 октября готовы рассмотреть [этот вопрос]», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, в ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 97,77% по итогам обработки 12,06% протоколов, сообщил ЦИК республики. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 97,74% по итогам обработки более 12% протоколов.
В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов. За вхождение Запорожской области в состав России после обработки 22% протоколов проголосовали 97,63% избирателей.
В ЛНР задержали корректировщика ВСУ
Правоохранители в ЛНР задержали корректировщика украинских военных, наводившего огонь по гражданской инфраструктуре поселка Новоайдар из РСЗО HIMARS, сообщил источник в силовых структурах республики.
«Силовики ЛНР задержали уроженца Новоайдарского района, бывшего сотрудника Счастьинской администрации Байова Алексея за передачу данных и наведения огня на гражданские объекты населенного пункта», – цитирует его ТАСС.
По словам источника, по наводке Байова украинские войска утром 21 сентября обстреляли Новоайдар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
«В результате обстрела погиб мирный житель, еще один ранен. Разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа, зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль, а также повреждено четыре жилых дома», – напомнил он.
Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли школу в Рубежном в ЛНР, в которой был расположен избирательный участок.
На работавшего в Донбассе французского журналиста напали в Стамбуле
На бывшего французского военного Адриана Боке, работавшего на территории Донбасса в качестве репортера, напали в Стамбуле после слежки.
«Караулили с вечера», – рассказал Боке RT.
Он сообщил, что накануне на него напали два человека, вооруженные ножом, которые нанесли Боке несколько резаных ран.
Весной Боке работал на территориях, подконтрольных Киеву, где провел три недели. Он посещал в том числе Бучу. Экс-спецназовец заявил тогда, что видел привезенные украинскими военными тела для того, чтобы их разложить на улице.
После этого он приехал в Донбасс, где снимал последствия обстрелов Донецка Киевом из французских самоходных артиллерийских установок CAESAR.
Власти разъяснили порядок вручения повесток в военкомат
Военкомат не может пригласить мобилизуемого явиться сообщением в мессенджере или по СМС, единственная форма оповещения – личное вручение повестки под подпись. Кроме того, раскрыт ряд поводов для освобождения от частичной мобилизации.
«Есть только одна форма оповещения – личное вручение повестки под подпись», – сообщается на запущенном правительством портале «Объясняем.рф».
Из информации портала следует, что при предъявлении документов, подтверждающих плановое хирургическое лечение, комиссия может освободить от частичной мобилизации.
«Необходимо явиться в военкомат и предъявить комиссии по мобилизации документы, подтверждающие плановое хирургическое лечение. На основании в том числе и этих документов комиссия примет решение о целесообразности призыва по состоянию здоровья», – отмечено на портале.
Также подчеркивается, что ограничений на выдачу загранпаспортов в России в связи с частичной мобилизацией не будет, исключение – уже призванные или получившие повестку.
«В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет. В то же время, если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта», – сообщается на портале.
При этом человеку обязательно будет выдано уведомление, в котором указываются основание отказа, срок действия отказа, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России.
Кроме того, на портале уточняется, что гражданин России, получивший свое гражданство на законных основаниях, не может быть его лишен за уклонение от мобилизации.
Дополнительно сообщается, что при частичной мобилизации мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу.
«В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается», – ответили на портале.
Как подчеркнули источники информации, предельный возраст призыва в рамках частичной мобилизации рядового и сержантского состава составляет 50 лет, однако в приоритетном порядке призываются рядовые и сержанты до 35 лет.
«В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты – до 35 лет; младшие офицеры – до 50 лет; старшие офицеры – до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава – до 50 лет; младшие офицеры – до 60 лет; старшие офицеры – до 65 лет», – резюмировано в описании.
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ подразделением ВДВ
Минобороны опубликовало видеоряд уничтожения десантниками позиций украинских войск и техники, укрывавшихся в лесополосе.
«Подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск обнаружили укрывшиеся в лесопосадке позиции ВСУ с личным составом и техникой. После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный артиллерийский удар. Также были применены гранаты, сброшенные с квадрокоптеров», – отмечается в Telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, как артиллерийским ударом уничтожена «не только живая сила, но и две единицы техники, в том числе одна РСЗО «Град».
Ранее российское ведомство опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28 и Ми-24 в зоне специальной военной операции на Украине.
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Немцы обсудили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина
Читатели немецкой газеты Die Welt обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин «не блефует, говоря о ядерном оружии».
«Теперь Зеленский должен, наконец, договориться или действовать самостоятельно. Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение одного из комментаторов.
«Ага, теперь, в конце концов, Зеленский воспринимает Путина всерьез», – поддержал другой.
«Я больше не могу слушать Зеленского», – отметил третий.
«Путин не блефует с ядерными оружием, – говорит Зеленский». До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?» – возмутился пользователь.
«До сих пор Украина говорила, что ядерная угроза – это всего лишь блеф! А вы, немцы, слишком легко позволяете России запугать себя! Теперь мы снова должны услышать о новых выводах Владимира Зеленского?» – задались вопросом читатели.
Ранее Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Тем временем ЦИК ЛНР признал состоявшимся референдум по вхождению в Россию.
В пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Эрдоган прокомментировал просьбу Зеленского повлиять на Россию словами «Путин сделает, что задумал»
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал о том, как отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поддержать четыре области Украины, участвовавшие в референдуме, и повлиять на российского лидера Владимира Путина.
«Я бы хотел, чтобы они не проводили референдум, а чтобы мы могли решить эту проблему дипломатическим путем... Путин, которого я знаю, каким-то образом сделает то, что он задумал», – передает Anadolu его слова.
Эрдоган подтвердил, что «Зеленский хочет, чтобы мы поддержали четыре (контролируемых Россией) области (Украины, где проводились референдумы о разделении), и хочет, чтобы мы убедили Путина.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей.