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Российская ПВО сработала при атаке ВСУ по Новой Каховке
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В городе Новая Каховка Херсонской области сработала система ПВО, звучит сирена воздушной тревоги, сообщила администрация населенного пункта.
«00.28. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая 29 сентября. Работает ПВО: восемь воздушных взрывов», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации города.
Напомним, в минувшее воскресенье ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке. Днем ранее российская ПВО отразила удар ВСУ по Новой Каховке. В прошлую субботу Новая Каховка в Херсонской области неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Обстрел города начался еще ночью. В тот же день глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что власти Новой Каховки из-за обстрелов ВСУ начали вешать на жилые дома таблички «Эта сторона наиболее опасна при обстреле», как в блокадном Ленинграде.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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ВКС России нанесли удар по цехам танкового завода в Харькове
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Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харькова поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.
Ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники», – отметил Конашенков.
«В результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода «ЭнергоМехКомплект» уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня «Ольха» и 15 единиц автомобильной техники.
В районе города Николаева массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников. Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники», – отчитались в Минобороны.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Перемога Харьковской области, Славянск, Богдановка Донецкой народной республики (ДНР), Новониколаевка, Гуляйполе Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах. Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Краматорск ДНР, Коломийцево Днепропетровской области и Прилиманское Одесской области. В районе населенного пункта Веселое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», – сообщил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Горловка, Марьинка ДНР, Павловка Запорожской области, Евгеновка Николаевской области. Перехвачено две баллистические ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Казачья Лопань Харьковской области и Большие Копани Херсонской области. Кроме того, в районе города Донецка, населенных пунктов Брянка Луганской народной республики, Новая Каховка и Веселое Херсонской области уничтожены в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», – перечислили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении более 50 иностранных наемников ВСУ в Запорожье.
Американист Дробницкий: США вынуждают Россию ликвидировать украинскую государственность
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«Украина как государство будет всячески использоваться коллективным Западом для того, чтобы создавать для нас военные риски и угрозы. Поэтому украинскую государственность необходимо ликвидировать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Госдеп допустил применение Украиной оружия Запада по новым регионам России.
«Я считаю, что пока украинское государство существует в том виде, в котором оно есть – как антироссийский проект – все это будет продолжаться: и поставки западных видов вооружения в интересах ВСУ, и обстрелы российских регионов, причем не только новых», – добавил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Каждый раз, когда ищется идея для украинской государственности – все сводится к концепции «анти-России». Поэтому Украина как государство будет всячески использоваться коллективным Западом для того, чтобы сдерживать Россию, оказывать на нас давление и создавать для нас военные угрозы», – убежден он.
«До тех пор, пока украинское государство не будет ликвидировано, сохранится и военная опасность для России. ВСУ будут и дальше снабжать оружием, настраивать против России и будут даже терпеть нацистов, закрывая глаза на все происходящее и мирясь с человеконенавистнической идеологией», – считает Дробницкий.
«Ничего принципиально нового в последнем заявлении представителей США не наблюдается, Штаты и раньше не выступали против использования Украиной западных систем вооружения на территории Херсонской области, Запорожья и Донбасса», – рассказал в свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Соединенные Штаты, оказывая военную помощь Украине, придерживались только ограничений по дальности поставляемого оружия, а также ставили условие украинской стороне о неиспользовании этого оружия по признаваемой ими территории России. Теперь вопрос к американцам: останутся ли эти ограничения в силе?» – отметил собеседник.
«Кроме того, тут уже и вопрос к России: будем ли мы что-то пересматривать в связи с тем, что территории Херсонской, Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой республик меняют свою юрисдикцию и становятся частью нашей страны. Повлияет ли это на готовность России использовать те или иные системы вооружения для защиты новых территорий?» – рассуждает эксперт.
«В Америке говорят об угрозе применения Россией ядерного оружия, но насколько они в это сами верят – непонятно. Такой сценарий будет иметь, конечно, очень серьезные последствия. Это будет первый в истории случай после Хиросимы и Нагасаки и станет очень серьезным рубежом в мировой политике», – полагает Кортунов.
«Возможно, в Вашингтоне надеются, что Россия первая не пойдет на применение ядерного оружия, независимо от того, как будет развиваться ситуация на поле боя. Но окончательную позицию в этом вопросе будет артикулировать президент», – добавил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом западных вооружений по тем районам Украины, которые могут войти в состав России по итогам прошедших референдумов.
Блинкен также в очередной раз предупредил, что США намерены вместе со своими западными союзниками ужесточить режим санкций в отношении России в связи с проведением референдумов. «Мы ясно сигнализировали о том, что готовы быстро навязать России дополнительные серьезные издержки за то, что она реализует планы аннексии, и мы поступим таким образом», – сказал шеф американской дипломатии.
В ответ на это посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты подходят к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям.
«Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», – приводит слова Антонова РИА «Новости».
Вашингтон «науськивает» Киев продолжать применять западное оружие, не осознавая рискованность этих действий, отметил посол. «Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Наши шаги по защите Отечества будут твердыми и решительными», – подчеркнул дипломат.
Кроме того, Bloomberg со ссылкой на два источника сообщает, что США 28 сентября объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1 млрд долларов. Деньги, предоставляемые в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), позволят Киеву приобрести оружие и военное оборудование у американских оборонных подрядчиков.
Политолог Малек Дудаков в своем Telegram-канале назвал новый пакет американской военной помощи Украине ответом на проведенные референдумы. «Но есть у него и более прагматичная цель – полностью опустошить предыдущий бюджет на Украину, чтобы легче было упрашивать Конгресс выделить новые средства», – считает эксперт.
В то же время постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет Владимира Зеленского, который тот дал русским – «убираться в Россию». Об этом же в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганщины в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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Поругавшуюся с британцем украинку Каркадым нашли в кустах
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Британская полиция арестовала украинскую беженку Софию Каркадым после попытки ворваться в дом ее бывшего бойфренда, местного жителя Энтони Гарнетта, сообщает The Daily Mail.
По данным издания, после разрыва Каркадым дважды пыталась проникнуть в дом Гарнетта, чтобы поговорить с ним, оба раза ее задерживала полиция. В последний раз правоохранителей вызвали соседи, услышав крики украинки возле съемного жилья Гарнетта, когда она пыталась «выбить входную дверь», однако та бросилась бежать, в результате офицеры обнаружили ее «прячущейся в близлежащих кустах», передает РИА «Новости».
На кадрах, оказавшихся в распоряжении The Daily Mail, можно увидеть, как кричащую по-английски Каркадым сажают в полицейский автомобиль.
Сама девушка заявила изданию, что «опустошена» разрывом с Гарнеттом. «Я потеряна. У меня разбито сердце, но я все еще испытываю чувства к Энтони. У меня здесь никого нет. Ни дома, ни денег. У меня нет друзей», – пожаловалась она. По словам Каркадым, полиция предупредила ее о том, что ей запрещено пытаться общаться с Гарнеттом, иначе ее ожидает повторный арест и предъявление обвинения.
Как утверждает беженка, она «никогда не причиняла вреда Энтони» и не нападала на него. По ее словам, Гарнетт расстался с ней «с помощью сообщения» и «выбросил ее на улицу», показав себя «другим человеком». При этом она призналась, что инцидент с ножом имел место, однако британца якобы в тот момент даже не было дома.
Как отмечает The Daily Mail, срок действия визы Каркадым, которая давала ей статус беженца, истекает через несколько недель. Сам Гарнетт сообщил изданию, что украинка попала в «идеальный шторм». «У нее закончилась виза, и у нее ничего нет в этой стране. Она больше не со мной, и у нее нет причин оставаться», – указал он, выразив надежду, что Каркадым «будет в безопасности» на родине во Львове.
Ранее стало известно, что Гарнетт расстался с беженкой, с которой состоял в непродолжительных отношениях, из-за ее агрессивного поведения: во время одной из ссор украинка «схватила нож и несколько раз ударила им в стену».
Напомним, в мае СМИ сообщали, что украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью. София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Лорна предложила Каркадым съехать из их дома – и мужчина съехал вместе с ней.
В Донецкой Народной Республике подвели итоги референдума
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Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России на референдуме поддержали 99,23% избирателей, сообщил ЦИК республики после обработки 100% протоколов.
Согласно окончательным итогам референдума, которые утвердила Центральная избирательная комиссия ДНР, 99,23% избирателей проголосовали за вхождение республики в состав России, передает ТАСС.
«Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4 938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В свою очередь глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что следующим шагом после проведения референдума будет подписание соглашения с РФ. «Сейчас буду готовиться к следующим шагам, к поездке. Совсем скоро, мы говорили, конечно же, это подписание соглашения [с РФ]. Так что совсем скоро в путь», – сказал Пушилин в ЦИК ДНР после подведения итогов голосования на референдуме.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Зеленскому предложили вернуть Украине ядерный статус
Украинского президента Владимира Зеленского попросили заявить о выходе страны из Будапештского меморандума, по условиям которого Киев отказывается от ядерного оружия, соответствующая петиция появилась на его сайте.
Петицию назвали «Вернуть Украине ядерный статус, официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, но после того, как США предоставит нам ядерное оружие (попросить его у США)», передает РИА «Новости».
Она появилась 22 сентября. Автор объяснил, что получение ядерного статуса Киевом необходимо для «ядерного сдерживания России».
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Россией, Британией, США и Украиной. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.
В марте Зеленский заявлял, что Будапештский меморандум для Украины «уже сгорел».
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Арестованный в Москве иностранец оказался агентом СБУ
Арестованный в российской столице по делу о шпионаже иностранец Владислав Кривой является агентом Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в правоохранительных органах.
«Вячеслав Кривой – гражданин Украины, он был агентом СБУ и весной 2022 года получил задание от этой спецслужбы по сбору данных о российской военной технике на подконтрольной РФ территории», – цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в шпионаже Владислава Кривого, удовлетворив ходатайство следователей ФСБ. Его должны содержать под стражей до 27 ноября.
США допустили применение Украиной оружия Запада по новым регионам России
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Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом западных вооружений по тем районам Украины, которые могут войти в состав России по итогам прошедших референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы и многие другие страны уже совершенно ясно высказались [на этот счет]: мы в действительности никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией. И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им (властям в Киеве), очень эффективно используется именно в этих целях, как мы только что видели на северо-востоке Украины и как мы видим на юге. И опять-таки: совершенно нет изменения в территории, которая аннексируется Россией, как вопроса для нас или украинцев. Украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли, мы продолжим поддерживать их в данных усилиях», – приводит ТАСС мнение главы американского внешнеполитического ведомства.
Таким образом он ответил на прямой вопрос о том, позволят ли США Киеву продолжать применять американские вооружения против тех районов Украины, которые могут войти в состав России по итогам референдумов.
Блинкен также в очередной раз предупредил, что США намерены вместе со своими западными союзниками ужесточить режим санкций в отношении России в связи с проведением референдумов. «Мы ясно сигнализировали о том, что готовы быстро навязать России дополнительные серьезные издержки за то, что она реализует планы аннексии, и мы поступим таким образом», – сказал шеф американской дипломатии.
По его версии, Москва якобы реализует на Украине «дьявольскую схему», которая предусматривает «вывоз местного населения, зачастую через фильтрационные центры, откуда люди могут быть депортированы в Россию» или в иные районы Украины либо «просто исчезать». «Затем они завозят автобусами россиян, создают марионеточные правительства и занимаются проведением референдумов, манипулируя итогами, чтобы провозгласить, что территория принадлежит России», – выступил с утверждением Блинкен.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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Постпред России в ООН допустил возможность дальнейшего распада Украины
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Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей отвернулись от Киева из-за допущенных властями Украины ошибок, если в Киеве не осознают своих просчетов, этот процесс неизбежно пойдет дальше, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Желания и интересы Украины западными спонсорами Киева абсолютно не принимаются во внимание. Ведь украинский народ, как и российский, хочет мира, но такой сценарий не входит в планы Лондона и Вашингтона, зарабатывающих, как всегда, миллионы долларов на чужой беде, и поддакивающих им брюссельских функционеров. Иначе бы они не одернули Киев в марте этого года, когда мирное соглашение было уже в пределах досягаемости», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Вместо этого состоялась вопиющая провокация в Буче и установка сражаться до последнего украинца под надзором натовских наемников, – продолжил Небензя. – Итог этого сценария, как мы и предрекали, оказался плачевным. Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, и Запорожской областей. И это процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа».
Ранее Небензя напомнил Совету Безопасности ООН совет Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии ГА всемирной организации.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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Россия предупредила США о риске стать стороной конфликта на Украине
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Соединенные Штаты подходят к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», – приводит слова Антонова РИА «Новости».
Вашингтон «науськивает» Киев продолжать применять западное оружие, не осознавая рискованность этих действий, отметил посол. «Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Наши шаги по защите Отечества будут твердыми и решительными», – подчеркнул дипломат.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом западных вооружений по тем районам Украины, которые могут войти в состав России по итогам прошедших референдумов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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Небензя напомнил СБ ООН совет Зеленского русским «убираться в Россию»
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Жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей выполняют циничную рекомендацию Владимира Зеленского «убраться из Украины в Россию», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ всемирной организации, комментируя референдумы в перечисленных регионах.
«Владимир Зеленский в одном из интервью в августе прошлого года заявил, что всем, кто считает себя русским и любит русский язык, ради своего блага и блага своих детей стоит «убраться из Украины в Россию». Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Небензя отметил, что власти Украины открыто объявили русских и русскоязычных граждан этих регионов «нелюдями», «особями». Он напомнил, что с 2014 года Киев целенаправленно взял курс на физическое истребление неугодных жителей ЛНР и ДНР при покровительстве ЕС и США. «Они палец о палец не ударили, чтобы заставить киевские власти соблюдать минские соглашения, гарантировавшие безопасность граждан этих республик, их достойное будущее в составе Украины», – сказал Небензя.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В минувшее воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН отметил, что западные страны закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на совет Владимира Зеленского всем русским «уходить в Россию».
Напомним, в августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский предложил русским жителям Донбасса «во имя своих детей и внуков» «искать себе место в России».
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Эксперт Юшков: Европа угодила в газовую зависимость от Украины
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«Если Украина и Россия не смогут прийти к «джентльменскому соглашению», Европе будет крайне непросто пережить отопительный сезон», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя подрыв трех ниток «Северных потоков».
«После повреждения газопроводов возникает проблема с транзитом российского газа. Для нас остаются всего две возможности – Украина и «Турецкий поток». При этом Газпром уже недвусмысленно намекнул, что прокачка по киевским территориям может быть остановлена», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Причина конфликта в корпоративном споре с «Нафтогазом». По мнению украинской компании, мы не выполняем условие «качай или плати». Напомню, по контракту Москва должна прокачивать 108 млн кубов газа ежесуточно, если же объемы меньше, их все равно необходимо оплачивать в полном объеме», – продолжил собеседник.
«Но претензии есть и у России. Дело в том, что Украина не дает использовать выбранную нами газораспределительную станцию «Сохрановка», ссылаясь на неподконтрольность некоторых территорий Киеву. При таком раскладе Москва формально может перейти на оплату только фактического транзита», – рассуждает эксперт.
Юшков отмечает, что юридически решить проблему непросто, поскольку вердикт должен выносить Стокгольмский арбитраж, который Москва считает ангажированным. «Вопрос лишь в том, смогут ли стороны договориться на неформальном уровне. Но такое «джентльменское соглашение» возможно только в случае, если Киев согласится на оплату исключительно фактической прокачки. Либо транзит будет полностью прекращен», – уверен он.
Для России остановка транзита обернется недополучением прибыли, говорит эксперт. Но больше всего проблем возникнет у Европы. «В преддверии отопительного сезона они лишатся еще части российского газа. Это вызовет рост дефицита и увеличение цен. То есть мы видим, как повышается значение украинского транзита. По сути, Европа сейчас оказалась в жесткой зависимости от украинской ГТС, и Киев наверняка воспользуется этим в своих интересах. Важность этого направления начала расти еще в сентябре, когда был остановлен «Северный поток – 1», сейчас оно еще больше востребовано», – пояснил он.
«И если раньше европейцы могли надеяться на запуск «Северного потока – 2» в случае острой необходимости, то сегодня такая возможность пропала. Несмотря на то, что одна нитка цела, ее могут не запустить. В частности, начнутся инсинуации на счет того, что она тоже могла пострадать и нуждается в дополнительных проверках», – заключил Юшков.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным землетрясения или оползни не могли стать причиной повреждений.
Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского как официальное заявление о теракте.
Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия сама повредила газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». «Это нас сильно беспокоит. Это показывает, к каким средствам и механизмам способны прибегать россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», – сказал он.
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о преднамеренности повреждений. Он отметил, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов.
Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать оба «Северных потока».
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Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ подразделением ВДВ
Минобороны опубликовало видеоряд уничтожения десантниками позиций украинских войск и техники, укрывавшихся в лесополосе.
«Подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск обнаружили укрывшиеся в лесопосадке позиции ВСУ с личным составом и техникой. После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный артиллерийский удар. Также были применены гранаты, сброшенные с квадрокоптеров», – отмечается в Telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, как артиллерийским ударом уничтожена «не только живая сила, но и две единицы техники, в том числе одна РСЗО «Град».
Ранее российское ведомство опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28 и Ми-24 в зоне специальной военной операции на Украине.
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ВСУ нанесли удар по университету в Херсоне
Украинские националисты нанесли ракетный удар по комплексу зданий Херсонского политехнического университета, есть пострадавшие, сообщил источник в экстренных службах.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил собеседник РИА «Новости».
«Учебное заведение [обстреляно]. Рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы, гуляют люди с детьми», – сказал он, не уточнив, сколько человек пострадали.
Здания университета находятся в центре города, одно из них разрушено, добавил источник.
Ранее в среду ВСУ нанесли удар по городу Алешки вблизи Херсона.
Анну Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине
Российскую певицу Анну Семенович министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
Семенович внесена в список Минкульта под номером 158, а ограничения в отношении артистки начали действовать с 26 сентября, передает ТАСС.
Сообщается, что Семенович запрещено въезжать на территорию Украины из-за того, что она поддерживает политику властей России, а также навещала российских военнослужащих.
Сейчас в черный список СБУ входят 210 человек.
В ЕС решили не признавать референдумы в бывших регионах Украины
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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не признает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России.
«Фиктивный референдум. Фиктивные результаты. Мы не признаем ни того, ни другого», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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